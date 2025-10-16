UPDATE: SINTX stärkt sein Portfolio zur Infektionsprävention mit einem neu zugelassenen US-Patent, das einen adressierbaren Markt für Antipathogene im Wert von 30 Milliarden US-Dollar abdeckt

Neues US-Patent stärkt Wettbewerbsvorteil und ermöglicht umfassendere Lizenzierungs- und Produktmöglichkeiten in wichtigen Märkten

SALT LAKE CITY, Utah, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) („SINTX” oder das „Unternehmen”), ein innovativer Hersteller von Hochleistungskeramik, der sich auf biomedizinische Anwendungen von Siliziumnitrid (Si₃N₄) spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass das US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine Zulassungsmitteilung für eine Patentanmeldung herausgegeben hat, die Verfahrensansprüche enthält, welche die antipathogene Gewebetechnologie des Unternehmens abdecken.

Diese Entwicklung baut auf der zuvor angekündigten Patenterteilung für das Patent von SINTX für seine Zusammensetzung aus antipathogenen Fasermaterialien auf und erweitert das geistige Eigentum (IP) des Unternehmens, um sowohl das Material selbst als auch die Verfahren zu schützen, mit denen es auf den Markt gebracht wird. Diese doppelte Abdeckung stärkt den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens, verbessert die Möglichkeiten für Lizenzen und Partnerschaften und erweitert die potenziellen Anwendungsbereiche auf medizinische Textilien, Filtermedien und andere infektionsanfällige Oberflächen.

Diese beiden Patentfamilien bilden eine umfassende IP-Wettbewerbsbarriere rund um die Technologie von SINTX zur Inaktivierung von Krankheitserregern auf Oberflächen und decken Anwendungen in den Bereichen Wundauflagen, OP-Abdecktücher und -Kittel, Filtermedien, persönliche Schutzausrüstung (PSA) und häufig berührte klinische Oberflächen ab.

„Wir freuen uns, die Zulassung unseres Verfahrenspatents für antipathogene Fasermaterialien bekannt zu geben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der den Schutz unserer proprietären Siliziumnitrid-Technologieplattform stärkt und erweitert“, so Eric K. Olson, Chairman und CEO von SINTX Technologies. „Dieses neu erteilte Patent ergänzt das kürzlich erteilte US-Patent Nr. 12.433.356 vom 7. Oktober 2025, das die Zusammensetzung von Siliziumnitrid für antipathogene Fasermaterialien abdeckt. Zusammen stärken diese Patente die Führungsposition von SINTX im Bereich der Infektionsresistenz und erweitern den Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens sowohl auf die Zusammensetzung seiner Gewebe als auch auf die Verfahren zu deren Herstellung und Anwendung. Wir glauben, dass diese zweischichtige IP-Grundlage das Lizenzierungs- und Vermarktungspotenzial unserer Plattform erheblich verbessert.

Lisa Marie Del Re, Chief Commercial Officer, fügt hinzu: „Mit Verfahrensansprüchen können wir nun die Herstellungs- und Anwendungswege verteidigen und lizenzieren, die die antipathogene Wirkung von Siliziumnitrid in Textilien und Oberflächen freisetzen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir mit potenziellen Partnern aus den Bereichen Wundversorgung, Filtration und medizinische Textilien zusammenarbeiten.

Wissenschaftliche Grundlage und externe Validierung

„Peer-Review-Studien haben wiederholt eine schnelle Inaktivierung von Coronaviren und eine breite antimikrobielle Wirkung von Siliziumnitrid gezeigt, darunter aktuelle Daten, die eine Reduzierung der infektiösen SARS-CoV-2-Viren um bis zu 99,97 % innerhalb weniger Minuten unter Laborbedingungen belegen“, so Dr. Ryan Bock, Chief Technology Officer. „Vliesstoffe, die optimiertes Si₃N₄-Pulver enthalten, haben ebenfalls zu einer signifikanten Reduzierung der Viren geführt, was erneut zeigt, dass unsere Siliziumnitrid-Plattform geeignet ist, um die antipathogenen Eigenschaften in einer Vielzahl von Produkten freizusetzen.“

Hinweis: Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen zu antiviralen/antimikrobiellen Eigenschaften stützen die Materialplattform und unterscheiden sich von den zugelassenen Indikationen für Medizinprodukte.

Marktkontext

Die Infektionsprävention bleibt ein großes, segmentübergreifendes Geschäftsfeld. SINTX hat den zugänglichen Markt für seine Plattform zuvor auf etwa 30 Milliarden US-Dollar in den Bereichen medizinische Textilien, Wundversorgung, Filtration/PSA und Gesundheitsinfrastruktur geschätzt – eine Chance, die nun durch die Zusammensetzung und die Abdeckung der Methoden untermauert wird.

Auf der Ebene der Gesundheitsversorgung hat etwa jeder 31. Krankenhauspatient in den USA an einem beliebigen Tag mindestens eine nosokomiale Infektion (HAI), was eine erhebliche wirtschaftliche Belastung darstellt und die Nachfrage nach passiven Oberflächen-Lösungen verstärkt, die kontinuierlich am Kontaktpunkt wirken. (Daten der CDC; die Kosten variieren stark je nach Art der HAI.)

SINTX plant, Lizenzierungs- und Co-Entwicklungspartnerschaften mit Partnern aus den Bereichen Textil, Wundversorgung und Filtration/PSA einzugehen. Das doppelte Patent ermöglicht es SINTX, sowohl Materialausführungen als auch Verfahrensmethoden zu lizenzieren, was flexible Vertragsstrukturen einschließlich Vorauszahlungen, Meilensteinen und Lizenzgebühren an mehreren Punkten der Lieferkette ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sintx.com .

Über SINTX Technologies, Inc.

SINTX Technologies mit Sitz in Salt Lake City, Utah, ist ein Unternehmen für Hochleistungskeramik, das Materialien, Komponenten und Technologien für medizinische und agrarbiotechnologische Anwendungen entwickelt und vermarktet. SINTX ist weltweit führend in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Siliziumnitrid, und seine Produkte werden seit 2008 in den menschlichen Körper implantiert. Durch Innovation und strategische Partnerschaften baut SINTX sein Portfolio in verschiedenen Märkten kontinuierlich aus.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer geltender Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Wörter wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „sollten“, „werden“ und ähnliche Ausdrücke. Beispiele in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum erwarteten kommerziellen Potenzial, zum Lizenzpotenzial und zum Partnerschaftspotenzial des geistigen Eigentums von SINTX (einschließlich neu zugelassener Ansprüche), zu den Plänen des Unternehmens, Lizenzierungs-, Co-Entwicklungs- oder andere Kommerzialisierungsvereinbarungen anzustreben, zu den Erwartungen hinsichtlich der Marktchancen und der Expansion in neue Märkte sowie zur Wettbewerbsposition des Unternehmens. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der Fähigkeit von SINTX, seine Geschäftsstrategie umzusetzen, sein geistiges Eigentum zu schützen und durchzusetzen, erfolgreich Lizenzierungs- und Partnerschaftsvereinbarungen abzuschließen und zu erfüllen, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, die Marktakzeptanz neuer Technologien zu erreichen, allgemeine wirtschaftliche und branchenbezogene Bedingungen sowie andere Risiken, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen von SINTX beschrieben sind, einschließlich der Abschnitte „Risikofaktoren” im jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt SINTX keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Kontakt:

Jack Perkins oder Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com