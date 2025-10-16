ACTUALIZACIÓN: SINTX fortalece su portafolio de prevención de infecciones con una patente estadounidense recientemente autorizada que cubre un mercado antipatógeno direccionable de 30 mil millones de dólares

La nueva patente de EE. UU. refuerza la ventaja competitiva y amplía oportunidades de licencias y productos en mercados clave

SALT LAKE CITY, Utah, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (“SINTX” o la “empresa”), un innovador en cerámicas avanzadas especializado en aplicaciones biomédicas de nitruro de silicio (Si₃N ⁴), anunció hoy que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) emitió un Aviso de Concesión para una solicitud de patente que contiene reivindicaciones de métodos que cubren la tecnología antipatógena de tejidos de la empresa.

Este avance se suma en la concesión de patente previamente anunciada por SINTX para la composición de materiales fibrosos antipatógenos, ampliando la propiedad intelectual (PI) de la empresa para proteger tanto el material en sí como los procesos que lo llevan al mercado. Esta doble obertura fortalece la ventaja competitiva de la empresa, mejora las oportunidades de licenciamiento y asociación, y amplía las aplicaciones potenciales en textiles médicos, medios de filtración y otras superficies propensas a infecciones.

Estas dos familias de patentes crean una barrera competitiva integral de propiedad intelectual (PI) en torno a la tecnología de inactivación de patógenos en superficie de SINTX, que cubre aplicaciones en apósitos para heridas, cortinas y batas quirúrgicas, medios de filtración, equipos de protección personal (EPP) y superficies clínicas de alto contacto.

"Nos complace anunciar la concesión de nuestra Patente de Método para Materiales Fibrosos Antipatógenos, lo que marca un hito significativo que fortalece y amplía la protección de nuestra plataforma de tecnología patentada de nitruro de silicio", dijo Eric K. Olson, presidente y director ejecutivo de SINTX Technologies. “Esta patente recientemente concedida complementa la patente estadounidense recientemente emitida No. 12,433,356, otorgada el 7 de octubre de 2025, que cubre la composición del nitruro de silicio para materiales fibrosos antipatógenos. En conjunto, estas patentes refuerzan el liderazgo de SINTX en la innovación de materiales resistentes a infecciones y amplían la protección de la propiedad intelectual de la empresa para cubrir tanto la composición de sus tejidos como los métodos mediante los cuales se producen y aplican. Creemos que esta base de PI doble capa mejora significativamente el potencial de licencias y comercialización de nuestra plataforma ".

Lisa Marie, directora comercial de Del Re, agregó: "Con las reivindicaciones de método, ahora podemos defender y otorgar licencias sobre las vías de fabricación y aplicación que desbloquean el rendimiento antipatógeno del nitruro de silicio en textiles y superficies. Esto es crucial mientras nos relacionamos con posibles socios de cuidado de heridas, filtración y textiles médicos".

Fundamentos científicos y validación externa

"El trabajo revisado por compañeros ha demostrado repetidamente una rápida inactivación de coronavirus y una amplia actividad antimicrobiana asociada con el nitruro de silicio, incluidos datos recientes que reportan una reducción de hasta ~99.97% del SARS-CoV-2 infeccioso en cuestión de minutos bajo condiciones de laboratorio", dijo el Dr. Ryan Bock, director de tecnología. "Las telas no tejidas que contienen polvo de Si3N4 optimizado, también han mostrado una reducción viral significativa, lo que demuestra una vez más que nuestra plataforma de nitruro de silicio es adecuada para desbloquear propiedades antipatógenas en una amplia gama de productos".

Nota: Los resultados antivirales/antimicrobianos de laboratorio respaldan la plataforma de materiales y son distintos de cualquier indicación de dispositivo autorizada.

Contexto del mercado

La prevención de infecciones sigue siendo una gran oportunidad para varios segmentos. SINTX estimó previamente que el mercado accesible para su plataforma ronda los 30 mil millones en textiles médicos, manejo de heridas, filtración/EPP e infraestructura de atención médica, una oportunidad ahora respaldada por cobertura de composición y método.

A nivel de atención hospitalaria, aproximadamente 1 de cada 31 pacientes en hospitales de EE. UU. presenta al menos una infección asociada a la atención médica (HAI) en un día determinado, lo que representa una carga económica sustancial y refuerza la demanda de soluciones pasivas a nivel de superficie que actúen continuamente en el punto de contacto. (Datos de los CDC; el costo varía ampliamente entre los tipos de HAI).

SINTX planea buscar asociaciones de licencia y codesarrollo con socios textiles, de cuidado de heridas y filtración/EPP. El portafolio dual de patentes permite a SINTX licenciar tanto realizaciones de materiales como métodos de proceso, lo que facilita estructuras de acuerdos flexibles que incluyan pagos iniciales, hitos y regalías en múltiples puntos de la cadena de suministro.

Para más información visite, www.sintx.com .

Acerca de SINTX Technologies, Inc.

Ubicada en Salt Lake City, Utah, SINTX Technologies es una empresa de cerámica avanzada que desarrolla y comercializa materiales, componentes y tecnologías para aplicaciones médicas y agrotecnológicas. SINTX es líder mundial en investigación, desarrollo y fabricación de nitruro de silicio, y sus productos se han implantado en humanos desde 2008. A través de la innovación y alianzas estratégicas, SINTX continúa expandiendo su portafolio en múltiples mercados.

Declaraciones de salvaguarda y prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995 y otras leyes de valores aplicables. Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones actuales y conllevan riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente. Las declaraciones prospectivas a menudo incluyen palabras como "anticipa", "cree", "espera", "intenta", "podría", "planifica", "debería", "hará" y expresiones similares. Los ejemplos en este comunicado incluyen, sin limitación, declaraciones sobre el potencial comercial, de licenciamiento y de asociación anticipado de la propiedad intelectual de SINTX (incluidas las reivindicaciones recientemente concedidas), los planes de la empresa para buscar acuerdos de licencia, codesarrollo u otros acuerdos de comercialización, expectativas sobre oportunidades de mercado y expansión a nuevos mercados, y el posicionamiento competitivo de la empresa. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluyendo la capacidad de SINTX para ejecutar la estrategia de su negocio; proteger y hacer cumplir su propiedad intelectual; celebrar y ejecutar con éxito bajo licencias y relaciones con socios; obtener aprobaciones regulatorias necesarias; lograr aceptación del mercado de nuevas tecnologías; condiciones económicas y de la industria en general; y otros riesgos descritos en los informes presentados por SINTX ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, incluyendo las secciones "Factores de riesgo" de su informe anual más reciente en el Formulario 10-K y los informes trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que solo reflejan la situación a la fecha de este comunicado de prensa. Salvo que lo exija la ley, SINTX no asume obligación alguna de actualizar o modificar dichas declaraciones.

Contacto:

Jack Perkins o Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com