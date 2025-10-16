MISE À JOUR : SINTX renforce son portefeuille de produits de prévention des infections grâce à un nouveau brevet américain couvrant un marché antipathogène potentiel de 30 milliards de dollars

Ce nouveau brevet américain consolide son avantage concurrentiel et ouvre de nouvelles perspectives de licences et de produits sur des marchés stratégiques

SALT LAKE CITY, Utah, 16 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ : SINT) (« SINTX » ou la « Société »), leader de l’innovation dans le domaine des céramiques avancées et spécialisé dans les applications biomédicales du nitrure de silicium (Si₃N₄), a annoncé ce jour que l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) avait émis un avis d’acceptation pour une demande de brevet contenant des revendications de méthode couvrant sa technologie de tissu antipathogène.

Cette évolution s’appuie sur l’approbation précédemment annoncée par SINTX de son brevet de composition de matériaux fibreux antipathogènes, élargissant ainsi la propriété intellectuelle (PI) de la Société afin de protéger à la fois le matériau lui-même et ses procédés de mise sur le marché. Cette double protection renforce l’avantage concurrentiel de la Société, optimise les opportunités de licences et de partenariats, et étend les applications potentielles aux textiles médicaux, aux supports de filtration et à d’autres surfaces à risque d’infection.

Ces deux familles de brevets créent une barrière concurrentielle complète en matière de propriété intellectuelle autour de la technologie d’inactivation des agents pathogènes en surface de SINTX. Elles trouvent leur application dans les pansements, les blouses et les champs opératoires, les supports de filtration, les équipements de protection individuelle (EPI) et les surfaces cliniques fréquemment touchées.

« Nous sommes ravis d’annoncer l’obtention de notre brevet de méthode pour les matériaux fibreux antipathogènes, une étape importante qui renforce et élargit la protection de notre plateforme technologique exclusive à base de nitrure de silicium », a déclaré Eric K. Olson, PDG de SINTX Technologies. Ce nouveau brevet vient compléter le brevet américain n° 12 433 356, délivré le 7 octobre 2025, sur la composition du nitrure de silicium pour les matériaux fibreux antipathogènes. Ensemble, ces brevets renforcent le leadership de SINTX dans le domaine de l’innovation des matériaux résistants aux infections et étendent la protection de la propriété intellectuelle de la Société à la composition de ses tissus ainsi qu’à leurs méthodes de production et d’application. Nous sommes convaincus que cette double base de propriété intellectuelle augmente considérablement le potentiel de licence et de commercialisation de notre plateforme.

Lisa Marie Del Re, directrice commerciale, a ajouté : « Grâce aux revendications de méthode, nous pouvons désormais défendre et concéder sous licence les procédés de fabrication et d’application qui exploitent les propriétés antipathogènes du nitrure de silicium dans les textiles et les surfaces. Il s’agit d’une étape cruciale dans nos relations avec des partenaires potentiels dans les domaines du soin des plaies, de la filtration et des textiles médicaux. »

Fondement scientifique et validation externe

« Des travaux évalués par des pairs ont démontré à maintes reprises une inactivation rapide des coronavirus et une large activité antimicrobienne associée au nitrure de silicium. Des données récentes font notamment état d’une réduction allant jusqu’à ~99,97 % du SARS-CoV-2 infectieux en quelques minutes dans des conditions de laboratoire », a déclaré le Dr Ryan Bock, directeur technique. « Les non-tissés contenant de la poudre de Si₃N₄ optimisée ont également permis une réduction virale significative, démontrant une fois de plus que notre plateforme de nitrure de silicium est adaptée à l’exploitation des propriétés antipathogènes d’une large gamme de produits. »

Remarque : les résultats antiviraux/antimicrobiens obtenus en laboratoire soutiennent la plateforme de matériaux et sont distincts des indications des dispositifs homologués.

Contexte du marché

La prévention des infections demeure une opportunité majeure et multisegmentaire. SINTX estimait précédemment que le marché accessible à sa plateforme s’élevait à environ 30 milliards de dollars pour les textiles médicaux, la gestion des plaies, la filtration/les EPI et les infrastructures de santé. Une opportunité désormais soutenue par la couverture de sa composition et ses méthodes.

En matière de soin, environ 1 patient hospitalisé sur 31 aux États-Unis souffre quotidiennement d’au moins une infection associée aux soins (IAS), ce qui représente un fardeau économique considérable et renforce la demande de solutions passives, de surface et fonctionnant en continu au point de contact. (Données des CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) ; les coûts varient considérablement selon le type d’IAS.)

SINTX prévoit de nouer des partenariats de licence et de co-développement avec des acteurs des secteurs du textile, de la gestion des plaies, de la filtration et des EPI. Grâce à ce double domaine de brevets, SINTX peut concéder sous licence les modes de réalisation des matériaux et les procédés de fabrication, ce qui permet d’établir des structures de contrat flexibles incluant des paiements initiaux, des paiements d’étape et des redevances à plusieurs niveaux de la chaîne d’approvisionnement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sintx.com .

À propos de SINTX Technologies, Inc.

Située à Salt Lake City, dans l’Utah, SINTX Technologies est une société de céramique de pointe qui développe et commercialise des matériaux, des composants et des technologies pour des applications médicales et agro-biotechnologiques. SINTX est un leader mondial dans les domaines de la recherche, du développement et de la fabrication de nitrure de silicium, et ses produits sont implantés chez l’homme depuis 2008. Grâce à l’innovation et à des partenariats stratégiques, SINTX continue d’élargir son portefeuille sur de multiples marchés.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 et d’autres lois applicables en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives sont fondées sur des attentes, des estimations et des projections actuelles et comportent des risques et des incertitudes susceptibles d’entraîner des résultats sensiblement différents. Elles comprennent souvent des termes tels que « anticipe », « pense », « s’attend à », « a l’intention de », « peut », « prévoit », « devrait » ou « sera », ainsi que des expressions similaires. Les exemples cités dans le présent communiqué comprennent notamment des déclarations concernant le potentiel commercial, de licence et de partenariat de la propriété intellectuelle de SINTX (y compris les nouvelles revendications autorisées), les projets de la Société en matière de conclusion d’accords de licence, de co-développement ou d’autres accords de commercialisation, les attentes quant aux opportunités de marché et l’expansion sur de nouveaux marchés, ainsi que le positionnement concurrentiel de la Société. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, notamment la capacité de SINTX à mettre en œuvre sa stratégie commerciale, à protéger et à faire respecter sa propriété intellectuelle, à conclure et à exécuter avec succès des accords de licence et de partenariat, à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires ; faire accepter les nouvelles technologies sur les marchés ; les conditions économiques et industrielles générales ; et d’autres risques décrits dans les documents déposés par SINTX auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris les parties « Facteurs de risque » de son dernier rapport annuel déposé sous formulaire 10-K et des rapports trimestriels ultérieurs déposés sous formulaire 10-Q. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, valables uniquement à la date du présent communiqué. Sauf obligation légale, SINTX décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

Contact :

Jack Perkins ou Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com