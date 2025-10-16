עדכון: SINTX מחזקת את תיק הפיתוחים למניעת זיהומים עם פטנט אמריקני חדש המכסה שוק אנטי-פתוגני בשווי 30 מיליארד דולר

פטנט אמריקאי חדש מחזק את היתרון התחרותי ומאפשר הזדמנויות רישוי ומוצרים רחבים יותר בשווקי מפתח

סולט לייק סיטי, יוטה, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

SINTX Technologies, Inc. (נאסד"ק: SINT) ("SINTX" או "החברה"), חדשנית קרמיקה מתקדמת המתמחה ביישומים ביו-רפואיים של סיליקון ניטריד (Si₃N₄), הודיעה היום כי משרד הפטנטים והסימנים המסחריים של ארצות הברית (USPTO) הוציא הודעת אישור לבקשת פטנט המכילה תביעות שיטה המכסות את טכנולוגיית הבד האנטי-פתוגני של החברה.

התפתחות זו מתבססת על הפטנט שהוכרז בעבר על ידי SINTX עבור הפטנט שלה על הרכב חומרים סיביים אנטי-פתוגניים, ומרחיב את הקניין הרוחני (IP) של החברה כדי להגן הן על החומר עצמו והן על התהליכים המביאים אותו לשוק. כיסוי כפול זה מחזק את היתרון התחרותי של החברה, משפר את הזדמנויות הרישוי והשותפות, ומרחיב יישומים פוטנציאליים על פני טקסטיל רפואי, אמצעי סינון ומשטחים אחרים המועדים לזיהום.

שתי משפחות הפטנטים הללו יוצרות מחסום תחרותי מקיף של קניין רוחני סביב טכנולוגיית השבתת הפתוגנים ברמת פני השטח של SINTX, המכסה יישומים בחבישות פצעים, וילונות וחלוקים כירורגיים, אמצעי סינון, ציוד מגן אישי (PPE) ומשטחים קליניים בעלי מגע רב.

"אנו נרגשים להכריז על אישור פטנט השיטה שלנו לחומרים סיביים אנטי-פתוגניים, המסמן ציון דרך משמעותי המחזק ומרחיב את ההגנה על פלטפורמת טכנולוגיית הסיליקון ניטריד הקניינית שלנו", אמר אריק ק. אולסון (Eric K. Olson), יו"ר ומנכ"ל SINTX Technologies. "פטנט חדש זה משלים את הפטנט האמריקני מס' 12,433,356 שהונפק לאחרונה, שהוענק ב-7 באוקטובר 2025, המכסה את הרכב הסיליקון ניטריד לחומרים סיביים אנטי-פתוגניים. יחד, פטנטים אלה מחזקים את ההובלה של SINTX בחדשנות חומרים עמידים לזיהומים ומרחיבים את הגנת הקניין הרוחני של החברה כדי לכסות הן את הרכב הבדים שלה והן את השיטות שבהן הם מיוצרים ומיושמים. אנו מאמינים שבסיס הקניין הרוחני הדו-שכבתי הזה משפר משמעותית את פוטנציאל הרישוי והמסחור של הפלטפורמה שלנו".

ליסה מארי (Lisa Marie), Del Re, מנהלת מסחרית ראשית, הוסיפה, "עם טענות שיטה, אנו יכולים כעת להגן ולתת רישיון למסלולי הייצור והיישום הפותחים את הביצועים האנטי-פתוגניים של סיליקון ניטריד בטקסטיל ובמשטחים. זה חיוני כאשר אנו מתקשרים עם שותפים פוטנציאליים לטיפול בפצעים, סינון וטקסטיל רפואי".

בסיס מדעי ותיקוף חיצוני

"עבודה שנבדקה על ידי עמיתים הראתה שוב ושוב השבתה מהירה של נגיפי קורונה ופעילות אנטי-מיקרוביאלית רחבה הקשורה לסיליקון ניטריד, כולל נתונים עדכניים המדווחים על הפחתה של עד כ-99.97% של SARS-CoV-2 תוך דקות בתנאי מעבדה", אמר ד"ר ריאן בוק (Dr. Ryan Bock), מנהל הטכנולוגיה הראשי. "בדים לא ארוגים המכילים אבקת Si₃N₄ אופטימלית סיפקו גם הפחתה משמעותית של הנגיף, והוכיחו שוב שפלטפורמת הסיליקון ניטריד שלנו מתאימה לפתיחת תכונות אנטי-פתוגניות במגוון רחב של מוצרים."

הערה: תוצאות מעבדה אנטי-ויראליות/אנטי-מיקרוביאליות תומכות בפלטפורמת החומרים ונבדלות מכל אינדיקציה של מכשיר שאושר.

הקשר השוק

מניעת זיהומים נותרה הזדמנות גדולה ורבת מגזרים. SINTX אפיינה בעבר את השוק הנגיש עבור הפלטפורמה שלה כ- 30 מיליארד דולר על פני טקסטיל רפואי, ניהול פצעים, סינון / PPE ותשתיות בריאות - הזדמנות הנתמכת כעת על ידי כיסוי הרכב + שיטה.

ברמת מתן הטיפול, כ-1 מכל 31 מטופלים בבתי חולים בארה"ב סובל לפחות מזיהום אחד הקשור לשירותי בריאות (HAI) בכל יום נתון, עם נטל כלכלי משמעותי - מה שמחזק את הביקוש לפתרונות פסיביים ברמת השטח הפועלים באופן רציף בנקודת המגע. (נתוני ה-CDC; העלויות נעות באופן נרחב בין סוגי HAI.)

SINTX מתכננת להמשיך בשותפויות רישוי ופיתוח משותף עם שותפי טקסטיל, טיפול בפצעים וסינון/PPE. נכסי הפטנט הכפול מאפשרים ל-SINTX להעניק רישיון הן להתגלמות החומרים והן לשיטות התהליך, מה שמאפשר מבני עסקה גמישים כולל מראש, ציוני דרך ותמלוגים על פני מספר נקודות בצומת שרשרת האספקה.

למידע נוסף, בקרו באתר www.sintx.com .

אודות SINTX Technologies, .Inc

SINTX Technologies, הממוקמת בסולט לייק סיטי, יוטה, היא חברת קרמיקה מתקדמת המפתחת ומסחרת חומרים, רכיבים וטכנולוגיות ליישומים רפואיים וחקלאיים. SINTX היא מובילה עולמית במחקר, פיתוח וייצור של סיליקון ניטריד, ומוצריה הושתלו בבני אדם מאז 2008. באמצעות חדשנות ושותפויות אסטרטגיות, SINTX ממשיכה להרחיב את הפורטפוליו שלה במספר שווקים.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995 וחוקי ניירות ערך רלוונטיים אחרים. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על ציפיות, הערכות ותחזיות נוכחיות וכרוכות בסיכונים ואי ודאות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי. הצהרות צופות פני עתיד כוללות לעתים קרובות מילים כגון "לצפות", "להאמין", "לצפות", "להתכוון", "עשוי", "לתכנן", "צריך", "יהיה" וביטויים דומים. דוגמאות בהודעה זו כוללות, ללא הגבלה, הצהרות לגבי הפוטנציאל המסחרי, הרישוי והשותפות הצפוי של הקניין הרוחני של SINTX (כולל תביעות שהותר לאחרונה), תוכניות החברה להמשיך בהסדרי רישוי, פיתוח משותף או הסדרי מסחור אחרים, ציפיות לגבי הזדמנויות שוק והתרחבות לשווקים חדשים, והמיצוב התחרותי של החברה. הצהרות אלה כפופות לסיכונים ואי ודאות, לרבות יכולתה של SINTX להוציא לפועל את האסטרטגיה העסקית שלה; להגן ולאכוף את הקניין הרוחני שלה; להיכנס בהצלחה לקשרי רישוי ושותפים ולבצע אותם; להשיג את האישורים הרגולטוריים הדרושים; להשיג קבלה בשוק של טכנולוגיות חדשות; תנאים כלכליים ותעשייתיים כלליים; וסיכונים אחרים המתוארים בהגשות של SINTX לרשות ניירות ערך האמריקאית, כולל סעיפי "גורמי הסיכון" בדוח השנתי האחרון שלה בטופס 10-K והדו"חות הרבעוניים הבאים בטופס 10-Q. הקוראים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד, המתייחסות רק לתאריך פרסום זה. למעט כנדרש על פי חוק, SINTX אינה מתחייבת לעדכן או לשנות הצהרות צופות פני עתיד כלשהן.

