KABAR TERBARU: SINTX Memperkuat Portofolio Pencegahan Infeksi dengan Paten A.S. yang Baru Disetujui yang Mencakup Pasar Antipatogenik yang Dapat Dijangkau senilai $30 Miliar

Paten A.S. baru memperkuat keunggulan kompetitif dan memungkinkan pelisensian serta peluang produk yang lebih luas di seluruh pasar utama

SALT LAKE CITY, Utah, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (“SINTX” atau “Perusahaan”), inovator keramik mutakhir yang berspesialisasi dalam penerapan biomedis silikon nitrida (Si₃N₄), hari ini mengumumkan bahwa Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (United States Patent and Trademark Office/USPTO) telah menerbitkan Pemberitahuan Persetujuan untuk permohonan paten berisi klaim metode yang mencakup teknologi kain antipatogenik Perusahaan ini.

Pengembangan ini dibuat berdasarkan persetujuan paten SINTX yang sebelumnya diumumkan untuk paten komposisi Bahan Berserat Antipatogenik, memperluas Kekayaan Intelektual (KI) Perusahaan guna melindungi bahan itu sendiri dan proses yang membawanya ke pasar. Cakupan ganda ini memperkuat keunggulan kompetitif Perusahaan, meningkatkan pelisensian dan peluang kemitraan, serta memperluas potensi penerapan di seluruh tekstil medis, media filtrasi, dan permukaan rentan infeksi lainnya.

Kedua kelompok paten ini membentuk hambatan persaingan KI komprehensif seputar teknologi inaktivasi patogen pada tingkat permukaan, yang mencakup penerapan dalam perban luka, tirai dan gaun bedah, media filtrasi, alat pelindung diri (APD), dan permukaan klinis yang sering disentuh.

“Kami sangat senang mengumumkan persetujuan Paten Metode untuk Bahan Serat Antipatogenik kami. Hal ini menandai pencapaian signifikan yang memperkuat dan memperluas perlindungan platform teknologi silikon nitrida berhak milik kami.” ucap Eric K. Olson, Chairman dan CEO SINTX Technologies. “Paten yang baru disetujui ini melengkapi Paten A.S. No. 12,433,356, yang baru diterbitkan, diberikan pada 7 Oktober 2025, yang mencakup komposisi silikon nitrida untuk bahan serat antipatogenik. Bersama-sama, kedua paten ini memantapkan kepemimpinan SINTX dalam inovasi bahan tahan infeksi dan memperluas perlindungan KI Perusahaan sehingga mencakup komposisi kain serta metode produksi dan penerapannya. Kami percaya landasan KI berlapis ganda ini secara signifikan meningkatkan pelisensian dan potensi komersialisasi platform kami.”

Lisa Marie Del Re, Chief Commercial Officer, menambahkan, “Dengan klaim metode, kami sekarang dapat melindungi dan melisensikan jalur produksi dan penerapan yang mengoptimalkan kinerja antipatogenik silikon nitrida dalam tekstil dan permukaan. Hal ini penting karena kami terlibat dengan calon mitra perawatan luka, filtrasi, dan tekstil medis.”

Landasan ilmiah dan validasi eksternal

“Pekerjaan yang ditinjau rekan sejawat telah berulang kali menunjukkan inaktivasi cepat virus korona dan aktivitas antimikroba yang luas terkait dengan silikon nitrida, termasuk data terbaru yang melaporkan penurunan hingga ~99,97% infeksi SARS-CoV-2 dalam beberapa menit di kondisi lab,” ujar Dr. Ryan Bock, Chief Technology Officer. “Kain bukan tenunan yang mengandung bubuk Si₃N₄ yang dioptimalkan juga telah memberikan penurunan virus signifikan, mendemonstrasikan kembali bahwa platform silikon nitrida kami cocok untuk mengoptimalkan sifat antipatogenik dalam berbagai produk.”

Catatan: Hasil antivirus/antimikroba laboratorium mendukung platform bahan dan berbeda dengan indikasi perangkat yang telah disetujui.

Konteks pasar

Pencegahan infeksi tetap menjadi peluang besar yang mencakup berbagai segmen. SINTX sebelumnya mengategorikan pasar yang dapat diakses untuk platformnya bernilai ~$30 Miliar di seluruh tekstil medis, manajemen luka, filtrasi/APD, dan infrastruktur kesehatan—peluang yang saat ini didukung oleh cakupan komposisi + metode.

Di tingkat penyediaan perawatan, ~1 dari 31 pasien rumah sakit A.S. setidaknya mengalami satu infeksi terkait perawatan kesehatan (healthcare-associated infection/HAI) setiap harinya dengan beban ekonomi signifikan—sehingga memperkuat tuntutan solusi pasif di tingkat permukaan yang bekerja secara berkelanjutan di titik kontak. (data CDC; rentang biaya bervariasi berdasarkan jenis HAI.)

SINTX berencana untuk mengupayakan kemitraan pelisensian dan pengembangan bersama dengan mitra tekstil, perawatan luka, dan filtrasi/APD. Kepemilikan paten ganda memungkinkan SINTX untuk melisensikan pembuatan bahan dan metode proses, sehingga mendukung struktur transaksi fleksibel yang meliputi uang muka, pencapaian, dan royalti di beberapa titik dalam simpul rantai pasokan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.sintx.com .

Tentang SINTX Technologies, Inc.

Terletak di Salt Lake City, Utah, SINTX Technologies adalah perusahaan keramik mutakhir yang mengembangkan dan memasarkan bahan, komponen, dan teknologi untuk penerapan medis dan bioteknologi pertanian. SINTX adalah pemimpin global dalam penelitian, pengembangan, dan produksi silikon nitrida. Produknya telah digunakan dalam tubuh manusia sejak 2008. Melalui inovasi dan kemitraan strategis, SINTX terus memperluas portofolionya di berbagai pasar.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995 dan undang-undang sekuritas lainnya yang berlaku. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada ekspektasi, perkiraan, dan proyeksi saat ini, serta melibatkan risiko dan ketidakpastian yang mungkin menyebabkan hasil aktual berbeda secara signifikan. Pernyataan berwawasan ke depan sering kali menyertakan kata-kata seperti “mengantisipasi,” “meyakini,” “mengharapkan,” “bermaksud,” “mungkin,” “merencanakan,” “seharusnya,” “akan,” dan pernyataan serupa. Contoh dalam siaran pers ini meliputi, tanpa batasan, pernyataan terkait potensi komersial, pelisensian, dan kemitraan yang diantisipasi dari kekayaan intelektual SINTX (termasuk klaim yang baru disetujui), rencana Perusahaan untuk berupaya melakukan pelisensian, pengembangan bersama, atau pengaturan komersialisasi lainnya, harapan tentang peluang pasar dan ekspansi ke dalam pasar baru, serta posisi kompetitif Perusahaan. Pernyataan ini rentan mengalami risiko dan ketidakpastian, termasuk kemampuan SINTX untuk melaksanakan strategis bisnisnya; melindungi dan memberlakukan kekayaan intelektualnya; berhasil menandatangani dan melakukan pelaksanaan berdasarkan pelisensian dan hubungan kemitraan; memperoleh persetujuan regulasi yang diperlukan; meraih penerimaan pasar atas teknologi baru; kondisi ekonomi dan industri umum; dan risiko lainnya yang dijelaskan dalam pengajuan SINTX kepada Komisi Sekuritas dan Bursa A.S., termasuk bagian “Faktor Risiko” dari Laporan Tahunan terbarunya pada Formulir 10-K dan Laporan Kuartal selanjutnya pada Formulir 10-Q. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan karena hanya relevan pada tanggal rilis siaran pers ini. Kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum, SINTX tidak berkewajiban mengubah atau memperbarui pernyataan berwawasan ke depan.

