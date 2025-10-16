更新：シントクス (SINTX)、3,000億米ドル (約44兆3,496億3,478万円) 規模の抗病原性アドレス可能市場を対象とする新たな米国特許の許可取得により感染防止ポートフォリオを強化

新たな米国特許が競争優位性を強化し、主要市場におけるライセンス供与および製品機会の拡大を可能に

ユタ州ソルトレイクシティ発, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- シリコンナイトライド (Si₃N₄) のバイオメディカル用途に特化した先進セラミックの革新企業であるシントクス・テクノロジーズ (SINTX Technologies, Inc.) (NASDAQ: SINT) (「シントクス」または「同社」) は本日、米国特許商標庁 (USPTO) が同社の抗病原性繊維技術に関する方法クレームを含む特許出願について許可通知を発行したことを発表した。

この進展は、同社が以前に発表した抗病原性繊維材料組成に関する特許許可に基づくものであり、素材自体とそれを市場に展開するためのプロセスの双方を保護する知的財産 (IP) を拡張するものである。この二重の保護により、同社の競争優位性はさらに強化され、ライセンス供与およびパートナーシップの機会が拡大し、医療用繊維、ろ過媒体、その他感染リスクの高い表面などへの応用の可能性が広がる。

これら2つの特許群は、創傷被覆材、手術用ドレープおよびガウン、ろ過媒体、個人用防護具 (PPE)、頻繁に接触される臨床表面などへの応用を対象としたシントクスの表面レベル病原体不活化技術を包括的に保護する知的財産 (IP) 競争障壁を形成している。

シントクス・テクノロジーズの会長兼最高経営責任者 (CEO) であるエリック・K・オルソン (Eric K. Olson) は次のように述べている。「抗病原性繊維材料に関する方法特許の許可を発表できることを大変嬉しく思います。これは、当社独自のシリコンナイトライド技術プラットフォームの保護を強化し、応用範囲を広げる上で重要なマイルストーンとなります」 「今回新たに許可された特許は、2025年10月7日に付与されたばかりの米国特許第12,433,356号 (U.S. Patent No. 12,433,356) を補完するものであり、これは抗病原性繊維材料におけるシリコンナイトライドの組成を対象としています。これらの特許を合わせて、シントクスは感染耐性素材の革新におけるリーダーシップをさらに強化し、当社の知的財産 (IP) 保護を、素材の組成とそれが製造・応用される方法の両方を網羅するものへと拡張することになります。当社は、この二層構造の知的財産 (IP) 基盤が、プラットフォームのライセンス供与および商業化の可能性を大幅に高めると確信しています」

最高商務責任者 (CCO) のリサ・マリー・デル・レ (Lisa Marie Del Re) は次のように付け加えた。「方法クレームを有することで、繊維や表面においてシリコンナイトライドの抗病原性性能を引き出す製造および応用プロセスを防御し、ライセンス供与できるようになりました。これは、創傷ケア、ろ過、医療用繊維の分野における潜在的なパートナーとの連携を進める上で極めて重要です」

科学的基盤と外部検証

シントクス・テクノロジーズの最高技術責任者 (CTO) であるライアン・ボック博士 (Dr. Ryan Bock) は次のように述べている。「査読付き研究では、シリコンナイトライドがコロナウイルスを迅速に不活化し、広範な抗菌活性を示すことが繰り返し確認されています。最近のデータでは、実験室条件下で感染性SARS-CoV-2が数分以内に最大約99.97%減少することが報告されています」 「最適化されたSi₃N₄粉末を含む不織布も、顕著なウイルス減少効果を示しており、当社のシリコンナイトライドプラットフォームが幅広い製品群において抗病原性特性を発揮するのに適していることを改めて実証しています」

注： 実験室での抗ウイルス／抗菌試験の結果は、同社の素材プラットフォームを裏付けるものであり、いかなる認可済み医療機器の効能とも異なるものである。

市場環境

感染防止分野は依然として多面的かつ大規模な市場機会を有している。シントクスは以前、医療用繊維、創傷管理、ろ過／個人用防護具 (PPE)、および医療インフラ全体で、同社のプラットフォームがアクセス可能な市場規模を約3,000億米ドル (約44兆3,496億3,478万円) と試算しており、現在では組成および方法の両面からの保護に支えられている。

医療提供の現場レベルでは、米国の病院患者約31人に1人が、いずれかの医療関連感染 (HAI) を日常的に有しており、これが多大な経済的負担を生じさせている。そのため、接触点で継続的に機能する受動的な表面レベルのソリューションへの需要が高まっている。 (CDCのデータによる。HAIの種類によってコストは大きく異なる。)

シントクスは、繊維、創傷ケア、ろ過／個人用防護具 (PPE) 分野におけるライセンス供与および共同開発パートナーシップの推進を計画している。この2件の特許群により、シントクスは素材の具現化とプロセス方法の双方をライセンス供与できるようになり、サプライチェーン上の複数の段階において、前払い金、マイルストーン、ロイヤルティを含む柔軟な契約構造を可能にしている。

シントクス・テクノロジーズについて

ユタ州ソルトレイクシティに本社を置くシントクス・テクノロジーズは、医療およびアグリバイオテクノロジー用途向けに素材、部品、技術の開発と商業化を行う先進セラミック企業である。シントクスはシリコンナイトライドの研究、開発、製造における世界的リーダーであり、その製品は2008年以降、人間の体内に埋植されている。同社はイノベーションと戦略的パートナーシップを通じて、複数の市場にわたるポートフォリオを拡大し続けている。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法およびその他の適用される証券法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。将来の見通しに関する記述は、現在の予想、見積もりおよび見通しに基づくものであり、実際の結果が大きく異なる可能性のあるリスクや不確実性を伴う。将来の見通しに関する記述には、「見込む」、「信じる」、「予想する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「すべきである」、「予定する」などの語、および類似の表現がしばしば含まれる。本リリースにおける例としては、シントクスの知的財産 (新たに許可されたクレームを含む) に関する商業化、ライセンス供与、パートナーシップの可能性、同社がライセンス供与、共同開発、またはその他の商業化取り決めを進める計画、市場機会に関する期待および新市場への拡大、ならびに同社の競争的ポジショニングに関する記述などが含まれるが、これらに限定されない。これらの記述は、シントクスが事業戦略を実行する能力、知的財産を保護および行使する能力、ライセンス供与およびパートナーシップを成功裏に締結・履行する能力、必要な規制承認を取得する能力、新技術が市場で受け入れられるかどうか、一般的な経済および業界の状況などのリスクおよび不確実性、ならびに米国証券取引委員会 (SEC) に提出されたシントクスの提出書類 (直近のForm 10-K年次報告書およびその後のForm 10-Q四半期報告書の「リスク要因」セクションを含む) に記載されたその他のリスクの影響を受ける。読者におかれては、将来の見通しに関する記述は本リリース日時点の事項を述べているに過ぎないため、過度の信頼を置かないように注意されたい。法律で義務付けられている場合を除き、シントクスは将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負わない。

問い合わせ先：

ジャック・パーキンス (Jack Perkins)、またはマリア・ホカット (Maria Hocut)

KCSAストラテジック・コミュニケーションズ (KCSA Strategic Communications)

Sintx@kcsa.com