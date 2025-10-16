업데이트: SINTX, 신규 미국 특허 승인으로 300억 달러 규모 항병원성 시장 공략 강화

새로운 미국 특허 승인으로 감염 예방 포트폴리오 경쟁력 강화… 주요 시장에서 라이선스 및 제품 기회 확대

SALT LAKE CITY, Utah, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 실리콘 나이트라이드(Si₃N₄)의 생의학 응용 분야를 전문으로 하는 첨단 세라믹 혁신 기업인 SINTX Technologies, Inc. (나스닥: SINT, 이하 ‘SINTX’ 또는 ‘회사’)가 자사의 항병원성(antipathogenic) 섬유 기술에 관한 방법 특허 출원에 대해 미국 특허청 (USPTO)으로부터 특허 허가 통지를 받았다고 오늘 발표했다.

이번 조치는 앞서 공지된 ‘항병원성 섬유 소재(Antipathogenic Fibrous Materials)’ 조성물 특허 허가에 이어, SINTX의 지적재산권(IP) 보호 범위를 소재 자체뿐만 아니라 그 상용화 공정까지 확대한 것이다. 이러한 이중 보호는 회사의 경쟁우위를 강화하고, 라이선스 및 파트너십 기회를 확대하며, 의료용 섬유, 여과 매체, 감염 취약 표면 등 다양한 응용 분야에서의 활용 가능성을 넓힌다.

이 두 특허군은 SINTX의 표면 병원체 불활성화 기술을 중심으로 포괄적인 IP 보호 장벽을 구축하며, 상처 드레싱, 수술용 덮개 및 가운, 여과 매체, 개인 보호장비(PPE), 고접촉 임상 표면 등 다양한 의료 및 방역 응용 분야를 포괄한다.

SINTX 테크놀로지스의 회장이자 CEO인 에릭 K. 올슨(Eric K. Olson)은 “우리의 항병원성 섬유 소재(Method Patent for Antipathogenic Fibrous Materials) 관련 방법 특허가 승인된 것을 매우 기쁘게 생각한다. 이는 우리 회사의 독자적인 실리콘 나이트라이드 기술 플랫폼의 보호 범위를 강화하고 확장하는 중요한 이정표에 해당한다”며 의미를 부여했다. 이어 “이번에 허가된 특허는 2025년 10월 7일에 발급된 미국 특허 제12,433,356호(항병원성 섬유 소재용 실리콘 나이트라이드 조성물 관련)를 보완하는 것이다. 두 특허는 함께 SINTX의 감염 저항성 소재 혁신 분야에서의 리더십을 공고히 하고, 자사의 직물 조성물뿐만 아니라 이를 제조하고 적용하는 공정까지 보호 범위를 확대하게 된다. 이러한 이중적 IP 기반은 플랫폼의 라이선스 및 상용화 잠재력을 크게 강화할 것으로 본다”라고 덧붙였다.

SINTX의 최고상업책임자(CCO)인 리사 마리 델 레(Lisa Marie Del Re)는 “이번 방법 특허를 통해 우리는 이제 섬유와 표면에서 실리콘 나이트라이드의 항병원성 성능을 구현하는 제조 및 적용 공정을 방어하고 라이선스화할 수 있게 되었다. 이는 우리가 상처 치료, 여과, 의료용 섬유 분야의 잠재적 파트너들과 협력하는 데 있어 매우 중요한 진전인 셈이다”라고 말했다.”

과학적 근거와 외부 검증

SINTX의 최고기술책임자(CTO)인 라이언 복(Ryan Bock) 박사는 “피어 리뷰(peer-reviewed)를 거친 연구들은 실리콘 나이트라이드가 코로나바이러스의 빠른 비활성화와 광범위한 항균 활성을 보인다는 사실을 여러 차례 입증했다. 최근 발표된 데이터에서는 실험실 조건에서 불과 몇 분 만에 감염성 SARS-CoV-2가 약 99.97%까지 감소하는 것으로 보고되었다”라고 말했다. 그는 이어 “최적화된 Si₃N₄(실리콘 나이트라이드) 분말을 함유한 부직포(non-woven fabric) 역시 바이러스 감소 효과를 크게 보여주었으며, 이는 자사의 실리콘 나이트라이드 플랫폼이 다양한 제품군에서 항병원성 특성을 구현할 수 있는 적합한 기반임을 다시 한 번 입증한 것”이라고 덧붙였다.

참고: 실험실 내 항바이러스·항균 시험 결과는 소재 플랫폼의 과학적 근거를 뒷받침하는 것으로, 승인된 의료기기 적응증과는 별개의 결과이다.

시장 동향

감염 예방(Infection prevention)은 여전히 규모가 크고 다각적인 성장 기회를 가진 분야다. SINTX는 자사 플랫폼의 접근 가능한 시장을 의료용 섬유, 상처 관리, 여과/PPE, 헬스케어 인프라 등 전 영역에서 약 300억 달러 규모로 평가한 바 있으며, 이번에 조성물과 제조 방법을 모두 보호하는 특허 체계를 확보함으로써 그 기반이 더욱 강화됐다.

의료 현장 수준에서 보면, 미국 병원 환자 약 31명 중 1명꼴로 하루 평균 최소 한 건 이상의 병원 내 감염(HAI, Healthcare-Associated Infection)에 노출되고 있으며, 이는 막대한 경제적 부담을 초래한다. 이러한 현실은 접촉 지점에서 지속적으로 작동하는 ‘수동적 표면 솔루션(passive, surface-level solutions)’에 대한 수요를 더욱 높이고 있다. (CDC 자료에 따르면 감염 유형에 따라 관련 비용은 큰 폭으로 차이가 난다.)

SINTX는 의료용 섬유, 상처 관리, 여과 및 개인 보호장비(PPE) 분야의 기업들과 라이선스 및 공동 개발(co-development) 파트너십을 적극 추진할 계획이다. 이번 이중 특허 포트폴리오를 통해 SINTX는 소재 구현(material embodiment)과 제조 공정(methodology) 모두에 대해 라이선스 계약을 체결할 수 있게 되었으며, 이를 기반으로 선급금(upfront), 마일스톤, 로열티 등 다양한 공급망 단계에서 유연한 거래 구조를 구성할 수 있다.

SINTX 테크놀로지스(SINTX Technologies, Inc.) 소개

미국 유타주 솔트레이크시티에 본사를 둔 SINTX 테크놀로지스는 의료 및 농업 바이오테크(agribiotech) 분야를 위한 소재, 부품, 기술을 개발·상용화하는 첨단 세라믹 전문 기업이다. SINTX는 실리콘 나이트라이드(Silicon Nitride) 연구·개발·제조 분야에서 세계적인 선도 기업으로, 자사의 제품은 2008년부터 인체에 적용되어 왔다. SINTX는 지속적인 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 다양한 시장에서 제품 포트폴리오를 확장하고 있다.

미래예측진술(Forward-Looking Statements)

본 보도자료에는 1995년 제정된 미국 「민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 관련 증권법에 따라 정의되는 ‘미래예측진술(Forward-Looking Statements)’이 포함되어 있다. 이러한 진술은 현재의 기대, 추정, 전망에 근거하고 있으며, 실제 결과가 크게 달라질 수 있는 위험과 불확실성을 내포하고 있다. 미래예측진술에는 일반적으로 “anticipate(예상하다)”, “believe(믿다)”, “expect(기대하다)”, “intend(의도하다)”, “may(할 수 있다)”, “plan(계획하다)”, “should(~해야 한다)”, “will(~할 것이다)” 등의 표현이나 유사한 의미의 단어들이 포함된다. 본 보도자료에서의 예시로는, SINTX의 지적재산권(신규 승인 청구항 포함)에 대한 상업화, 라이선스, 파트너십의 잠재력에 관한 진술, 회사의 라이선스 및 공동 개발(co-development) 또는 기타 상업화 계획, 시장 기회 및 신규 시장 진출에 대한 기대, 그리고 회사의 경쟁적 위치 등에 관한 진술이 이에 해당한다. 이러한 진술은 다음과 같은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있다. 즉 SINTX의 사업 전략 실행 능력, 지적재산권 보호 및 집행 능력, 라이선스 및 파트너십 체결 및 이행 능력, 규제 승인 획득 여부, 신기술의 시장 수용성, 전반적인 경제 및 산업 환경, 그리고 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 최신 연례보고서(Form 10-K) 및 이후 분기보고서(Form 10-Q)의 ‘Risk Factors(위험요인)’ 항목에 기술된 기타 위험 요소 등이 포함된다.본 자료의 독자는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 말아야 하며, 본 자료는 발표일 기준의 내용만을 반영한다. 법률이 요구하는 경우를 제외하고, SINTX는 본 미래예측진술을 업데이트하거나 수정할 어떠한 의무도 지지 않는다.

