KEMAS KINI: SINTX Perkukuh Portfolio Pencegahan Jangkitan dengan Paten Baharu yang Diluluskan di AS, Meliputi Pasaran Antipatogenik Bernilai AS$30 Bilion

SALT LAKE CITY, Utah, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (“SINTX” atau “Syarikat”), peneraju inovasi seramik termaju yang mengkhusus dalam aplikasi bioperubatan nitrida silikon (Si₃N₄), hari ini mengumumkan bahawa Pejabat Paten dan Tanda Dagangan Amerika Syarikat (USPTO) telah mengeluarkan Notis Kebenaran bagi satu permohonan paten yang mengandungi tuntutan kaedah berkaitan teknologi fabrik antipatogen syarikat tersebut.

Perkembangan ini memperkukuh kelulusan paten yang sebelum ini diumumkan oleh SINTX bagi komposisi Bahan Gentian Antipatogeniknya, sekali gus memperluas harta intelek (IP) syarikat untuk melindungi bukan sahaja bahan tersebut, tetapi juga proses penghasilannya sehingga ke pasaran. Perlindungan berganda ini memperkukuh kelebihan daya saing Syarikat, mempertingkatkan peluang pelesenan dan kerjasama strategik, sekali gus memperluas aplikasi berpotensi dalam tekstil perubatan, media penapisan dan permukaan lain yang mudah terdedah kepada jangkitan.

Kedua-dua keluarga paten ini mewujudkan halangan daya saing harta intelek (IP) yang menyeluruh bagi teknologi penyahaktifan patogen pada permukaan milik SINTX, meliputi aplikasi dalam pembalut luka, kain penutup dan gaun pembedahan, media penapisan, peralatan pelindung diri (PPE) serta permukaan klinikal yang kerap disentuh.

“Kami teruja untuk mengumumkan kelulusan Paten Kaedah bagi Bahan Berserat Antipatogenik (Method Patent for Antipathogenic Fibrous Materials), yang menandakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh dan memperluas perlindungan terhadap platform teknologi nitrida silikon milik kami,” kata Eric K. Olson, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif SINTX Technologies. “Paten yang baru diluluskan ini melengkapi Paten A.S. No. 12,433,356 yang dikeluarkan baru-baru ini pada 7 Oktober 2025, yang merangkumi komposisi nitrida silikon bagi bahan gentian antipatogenik. Gabungan paten ini memperkukuh kedudukan SINTX sebagai peneraju dalam inovasi bahan yang tahan jangkitan, sambil memperluas perlindungan harta intelek syarikat bagi merangkumi bukan sahaja komposisi fabriknya, tetapi juga kaedah penghasilan dan penggunaannya dalam pelbagai aplikasi. Kami percaya asas harta intelek dua lapis ini dapat mempertingkatkan potensi pelesenan dan pengkomersialan platform kami dengan ketara.”

Lisa Marie Del Re, Ketua Pegawai Komersial, menambah, “Dengan tuntutan kaedah ini, kami kini dapat mempertahankan dan melesenkan laluan pengilangan serta aplikasi yang membolehkan prestasi antipatogenik nitrida silikon dalam tekstil dan permukaan. Ini amat penting ketika kami berinteraksi dengan bakal rakan kongsi dalam bidang penjagaan luka, penapisan dan tekstil perubatan.”

Asas saintifik dan pengesahan luaran

“Penyelidikan yang disemak oleh rakan sejawat telah berulang kali menunjukkan penyahaktifan pantas koronavirus serta aktiviti antimikrob yang meluas berkaitan dengan nitrida silikon, termasuk data terkini yang melaporkan pengurangan sehingga ~99.97% virus SARS-CoV-2 berjangkit dalam beberapa minit di bawah keadaan makmal,” kata Dr. Ryan Bock, Ketua Pegawai Teknologi. “Fabrik bukan tenunan yang mengandungi serbuk Si₃N₄ teroptimum juga menunjukkan pengurangan virus yang ketara, sekali lagi membuktikan bahawa platform nitrida silikon kami sesuai untuk mengaktifkan sifat antipatogenik dalam pelbagai jenis produk.”

Nota: Hasil ujian makmal berkaitan aktiviti antivirus/antimikrob menyokong platform bahan ini dan adalah berasingan daripada sebarang petunjuk peranti yang telah diluluskan.

Konteks Pasaran

Pencegahan jangkitan kekal sebagai peluang besar merentasi pelbagai segmen. SINTX sebelum ini menganggarkan saiz pasaran yang boleh diakses bagi platformnya di sekitar AS$30 bilion, meliputi tekstil perubatan, pengurusan luka, penapisan/PPE dan infrastruktur penjagaan kesihatan—peluang yang kini disokong oleh perlindungan paten bagi komposisi dan kaedah.

Di peringkat penyampaian rawatan, kira-kira 1 daripada 31 pesakit hospital di Amerika Syarikat mengalami sekurang-kurangnya satu jangkitan berkaitan penjagaan kesihatan (HAI) pada mana-mana hari, dengan beban ekonomi yang besar—meningkatkan keperluan terhadap penyelesaian pasif di permukaan yang berfungsi secara berterusan di titik sentuhan. (Data CDC; kos berbeza mengikut jenis HAI.)

SINTX merancang untuk meneruskan usaha pelesenan dan kerjasama pembangunan bersama rakan kongsi dalam bidang tekstil, penjagaan luka serta penapisan/PPE. Pemilikan paten berganda ini membolehkan SINTX melesenkan bukan sahaja bentuk bahan, malah kaedah penghasilannya—sekali gus membuka ruang kepada struktur perjanjian yang fleksibel, merangkumi bayaran pendahuluan, pencapaian tahap serta royalti di pelbagai titik dalam nod rantaian bekalan.

Perihal SINTX Technologies, Inc.

Berpusat di Salt Lake City, Utah, SINTX Technologies ialah sebuah syarikat seramik termaju yang membangunkan dan mengkomersialkan bahan, komponen serta teknologi canggih untuk aplikasi dalam bidang perubatan dan bioteknologi pertanian. Sebagai peneraju global dalam penyelidikan, pembangunan dan pengeluaran nitrida silikon, SINTX telah menghasilkan produk yang digunakan sebagai implan dalam tubuh manusia sejak tahun 2008. Menerusi inovasi dan kerjasama strategik, SINTX terus memperluaskan rangkaian portfolionya merentasi pelbagai pasaran.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” sebagaimana yang ditakrifkan oleh Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995. Kenyataan Pandang ke Hadapan adalah berdasarkan jangkaan, anggaran dan unjuran semasa, serta melibatkan risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara ketara daripada yang dijangkakan. Kenyataan Pandang ke Hadapan selalunya merangkumi perkataan seperti “menjangka,” “percaya,” “mengharap,” “berhasrat,” “mungkin,” “merancang,” “sepatutnya,” “akan,” dan ungkapan lain yang seumpamanya. Contoh dalam siaran ini merangkumi, tanpa had, kenyataan berkaitan potensi komersial, pelesenan dan kerjasama yang dijangkakan bagi harta intelek SINTX (termasuk tuntutan yang baru diluluskan), rancangan syarikat untuk meneruskan pelesenan, pembangunan bersama atau susunan pengkomersialan lain, jangkaan terhadap peluang pasaran dan perluasan ke pasaran baharu serta kedudukan daya saing syarikat. Kenyataan ini tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian, termasuk keupayaan SINTX untuk melaksanakan strategi perniagaannya; melindungi dan menguatkuasakan harta inteleknya; menjalin serta melaksanakan hubungan pelesenan dan kerjasama dengan jayanya; memperoleh kelulusan kawal selia yang diperlukan; mencapai penerimaan pasaran terhadap teknologi baharu; keadaan ekonomi dan industri secara keseluruhan; serta risiko-risiko lain yang dihuraikan dalam pemfailan SINTX dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa A.S., termasuk bahagian “Faktor Risiko” dalam Laporan Tahunan terkini Borang 10-K dan Laporan Suku Tahunan berikutnya Borang 10-Q. Para pembaca diingatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan, kerana kenyataan tersebut hanya merujuk kepada tarikh siaran ini dikeluarkan. Kecuali jika dikehendaki oleh undang-undang, SINTX tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini atau menyemak semula mana-mana kenyataan pandang ke hadapan.

