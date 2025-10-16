ATUALIZAÇÃO: SINTX Fortalece Portfólio de Prevenção de Infecções com a Recente Patente nos EUA que Abrange um Mercado de US $30 bilhões Endereçável Antipatogênico

Nova patente dos EUA reforça a vantagem competitiva e permite oportunidades mais amplas de licenciamento e produtos nos principais mercados

SALT LAKE CITY, Utah, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (“SINTX” ou a “Empresa”), uma inovadora de cerâmica avançada especializada em aplicações biomédicas de nitreto de silício (Si/N/), anunciou hoje que o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (USPTO) emitiu uma Notificação de Aprovação de um Pedido de Patente de método da tecnologia de tecido antipatogênico da Empresa.

Esse acontecimento se baseia na concessão de patente anunciada anteriormente pela SINTX da sua patente de composição de Materiais Fibrosos Antipatogênicos, expandindo a Propriedade Intelectual (PI) da Empresa para proteger o próprio material e os processos que o colocam no mercado. Essa cobertura dupla fortalece a vantagem competitiva da Empresa, aumenta as oportunidades de licenciamento e parcerias, e amplia as aplicações potenciais em têxteis médicos, meios de filtragem e outras superfícies propensas a infecções.

Essas duas famílias de patentes criam uma barreira competitiva de PI abrangente em torno da tecnologia de inativação de patógenos em nível de superfície da SINTX, cobrindo aplicações em curativos de feridas, campos e batas cirúrgicos, meios de filtragem, equipamentos de proteção individual (EPI) e superfícies clínicas de alto toque.

“É com muito prazer que anunciamos a nossa Patente de Método para Materiais Fibrosos Antipatogênicos, um marco significativo que fortalece e amplia a proteção da nossa plataforma proprietária de tecnologia de nitreto de silício”, disse Eric K. Olson, Presidente e CEO da SINTX Technologies. “Esta nova patente complementa a Patente U.S. 12.433.356 recém concedida em 7 de outubro de 2025, que abrange a composição de nitreto de silício para materiais fibrosos antipatogênicos. Juntas, essas patentes reforçam a liderança da SINTX na inovação de materiais resistentes a infecções e expandem a proteção de PI da Empresa para cobrir tanto a composição dos seus tecidos quanto dos métodos pelos quais eles são produzidos e aplicados. Acreditamos que essa base de IP de dupla camada aumenta significativamente o potencial de licenciamento e comercialização da nossa plataforma.”

Lisa Marie, Del Re, Diretora Comercial, acrescentou: “Com o novo método, agora podemos defender e licenciar as vias de fabricação e aplicação que desbloqueiam o desempenho antipatogênico do nitreto de silício em têxteis e superfícies. Isso é crucial para o nosso envolvimento com potenciais parceiros de tratamento de feridas, filtração e têxteis médicos.”

Fundação científica e validação externa

“O trabalho revisado por pares mostrou repetidamente a rápida inativação do coronavírus e ampla atividade antimicrobiana associada ao nitreto de silício, incluindo dados recentes que relatam uma redução de até ~99,97% do SARS-CoV-2 infeccioso em minutos em laboratório”, disse o Dr. Ryan Bock, Diretor de Tecnologia. "Os tecidos não trançados que contêm Si₃N₄ em pó otimizado também proporcionaram uma redução viral significativa, demonstrando mais uma vez que a nossa plataforma de nitreto de silício é adequada para desbloquear propriedades antipatogênicas em uma ampla gama de produtos."

Nota: Os resultados laboratoriais antivirais/antimicrobianos apoiam a plataforma de materiais e são distintos de quaisquer indicações de dispositivos liberados.

Contexto de mercado

A prevenção de infecções continua sendo uma grande oportunidade multissegmentada. A SINTX anteriormente caracterizou o mercado acessível da sua plataforma como ~ US $30 bilhões em têxteis médicos, gerenciamento de feridas, filtração/EPI e infraestrutura de saúde - uma oportunidade agora sustentada pela composição + cobertura do método.

No nível de prestação de cuidados, ~1 em 31 pacientes hospitalares dos EUA tem pelo menos uma infecção associada a cuidados de saúde (HAI) em um determinado dia, com demanda substancial de reforço de carga econômica para soluções passivas em nível de superfície que funcionam continuamente no ponto de contato. (Dados do CDC; o custo varia amplamente entre os tipos de IRAS.)

A SINTX planeja buscar parcerias de licenciamento e codesenvolvimento com parceiros têxteis, de tratamento de feridas e de filtração/EPI. A patente dupla permite que a SINTX licencie modalidades de materiais e métodos de processo, permitindo estruturas de negócios flexíveis, incluindo upfronts, marcos e royalties em vários pontos do nó da cadeia de suprimentos.

Para mais informações, visite www.sintx.com .

Sobre a SINTX Technologies, Inc.

Localizada em Salt Lake City, Utah, a SINTX Technologies é uma empresa de cerâmica avançada que desenvolve e comercializa materiais, componentes e tecnologias para aplicações médicas e de agro biotecnologia. A SINTX é líder global em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de nitreto de silício, e seus produtos são implantados em humanos desde 2008. Por meio da inovação e de parcerias estratégicas, a SINTX continua a expandir seu portfólio em vários mercados.

Declarações de Previsão

Este comunicado para a imprensa contém declarações consideradas declarações de previsão de acordo com o Private Securities Litigation Reform Act of 1995 e outras leis de valor mobiliários aplicáveis. As declarações de previsão têm por base expectativas, estimativas e projeções atuais que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes. As declarações de previsão geralmente incluem palavras como "antecipar", "acreditar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "deveria", "irá" e expressões semelhantes. Os exemplos neste comunicado incluem, sem limitação, declarações sobre o potencial comercial, de licenciamento e de parceria previsto da propriedade intelectual da SINTX (incluindo declarações recém aprovadas), os planos da Empresa de buscar licenciamento, codesenvolvimento ou outros acordos de comercialização, expectativas de oportunidades de mercado e expansão em novos mercados, e o posicionamento competitivo da Empresa. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo a capacidade da SINTX de realizar sua estratégia de negócios; proteger e fazer cumprir sua propriedade intelectual; celebrar e executar com sucesso as relações de licenciamento e parceria; obter as aprovações regulatórias necessárias; alcançar a aceitação do mercado das novas tecnologias; condições econômicas e industriais gerais; e outros riscos descritos nos registros da SINTX na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo as seções "Fatores de Risco" do seu Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K e Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nas declarações de previsão, que são válidas apenas até a data deste comunicado. Exceto quando exigido por lei, a SINTX não se compromete a atualizar ou revisar qualquer declaração de previsão.

Contato:

Jack Perkins ou Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com