更新：SINTX 通过新获批的美国专利，强化其感染防护产品组合，该专利覆盖价值 300 亿美元的抗病原体潜在市场

新获美国专利进一步巩固了竞争优势，并为主要市场带来更多授权及产品机遇

犹他州盐湖城, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ 代码：SINT，以下简称 “SINTX” 或“公司”) 是一家专注于先进陶瓷创新的企业，主要致力于氮化硅 (Si₃N₄) 在生物医学领域的应用。公司今日宣布，针对其一项包含公司抗病原体织物技术方法权利要求的专利申请，美国专利商标局 (USPTO) 已发出授权通知书。

这一进展是在 SINTX 此前获批的抗病原性纤维材料组成专利基础上发展而来，进一步扩展了公司的知识产权 (IP) 布局，以保护材料本身及实现产业化的相关工艺。这一双重专利覆盖强化了公司的竞争优势，提升了授权与合作机会，并拓宽了在医用纺织品、过滤介质及其他易感染表面的潜在应用。

这两大专利系列为 SINTX 的表面病原体灭活技术构建了全面的知识产权竞争壁垒，涵盖其在伤口敷料、手术单及手术服、过滤介质、个人防护装备 (PPE) 以及高频接触的临床表面等领域的应用。

SINTX Technologies 主席兼首席执行官 Eric K. Olson 表示：“我们很高兴宣布抗病原性纤维材料的方法专利获准，这是一个重要里程碑，进一步强化并拓宽了我们专有氮化硅技术平台的保护。此次新获批的专利与刚于 2025 年 10 月 7 日获准的美国专利号 12,433,356 形成互补，该专利涵盖了用于抗病原性纤维材料的氮化硅组成。这两项专利共同巩固了 SINTX 在抗感染材料创新领域的领先地位，并进一步拓展了公司的知识产权 (IP) 保护，覆盖织物的组成及其生产与应用方法。我们相信，这一双层知识产权基础将显著提升我们技术平台的授权与商业化潜力。”

首席营销官 Lisa Marie Del Re 补充道：“凭借该方法权利要求，我们现在能够保护并授权那些实现氮化硅在纺织品和表面抗病原性性能的生产与应用路径。在我们与潜在的伤口护理、过滤及医用纺织品合作伙伴洽谈时，这一点至关重要。”

科学基础与外部验证

首席技术官 Ryan Bock 博士表示：“同行评审的研究已多次表明，氮化硅能够迅速灭活冠状病毒，并具有广谱抗微生物活性。近期数据也显示，在实验室条件下，数分钟内即可将感染性 SARS-CoV-2 降低约 99.97%。含有优化 Si₃N₄ 粉末的无纺织物也能显著降低病毒含量，再次表明我们的氮化硅平台适用于在广泛产品中发挥抗病原性能。”

注意事项：实验室的抗病毒/抗微生物结果支持该材料平台，但与任何已获批准的器械适应症不同。

市场背景

感染预防仍然是一个庞大且多细分领域的市场机会。SINTX 之前将其平台的可开发市场估算为约 300 亿美元，涵盖医用纺织品、伤口管理、过滤/个人防护装备 (PPE) 及医疗基础设施——如今，该市场机会得到了材料组成及工艺方法专利的有力支撑。

在护理服务层面，美国约每 31 名住院患者中就有 1 名在任意一天至少发生一例医院相关感染 (HAI)，这带来了巨大的经济负担——由此凸显了对能够在接触点持续发挥作用的被动表面级解决方案的迫切需求。(数据来源：美国疾病控制与预防中心；不同类型 HAI 的费用差异较大。)

SINTX 计划与纺织、伤口护理及过滤/PPE 领域的合作伙伴开展授权及联合开发。双重专利组合使 SINTX 能够对材料实体及工艺方法进行授权，从而支持灵活的合作模式，包括前期付款、里程碑支付以及供应链各环节的特许权使用费。

如需了解更多信息，请访问 www.sintx.com 。

关于 SINTX Technologies, Inc.

SINTX Technologies 总部位于犹他州盐湖城，是一家先进陶瓷公司，专注于为医疗和农业生物技术领域开发及商业化材料、组件和技术。SINTX 在氮化硅的研发与制造方面处于全球领先地位，其产品自 2008 年起已应用于人体植入。借助创新与战略合作，SINTX 持续拓展其在多个市场的产品布局。

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法案》及其他相关证券法律所规定的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述基于当前的预期、估算和预测，涉及可能导致实际结果发生重大差异的风险和不确定性。前瞻性陈述通常包含“预期”、“相信”、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、“应当”、“将会”等类似表述。本新闻稿中的示例包括但不限于：关于 SINTX 知识产权（包括新获批权利要求）预期的营销、授权及合作潜力；公司计划开展的授权、联合开发或其他营销安排；对市场机会及新市场扩展的预期；以及公司竞争地位的陈述。这些陈述存在风险和不确定性，包括 SINTX 执行其商业战略的能力；保护和维护其知识产权的能力；成功达成并履行授权及合作关系的能力；获取必要监管批准的能力；新技术市场接受度；一般经济和行业状况；以及 SINTX 向美国证券交易委员会提交的文件中所述的其他风险，包括 Form 10-K 中最近《年度报告》以及 Form 10-Q 中后续《季度报告》中的“风险因素”部分。读者应注意，不应过度依赖前瞻性陈述——这些陈述仅反映本新闻稿发布日期的情况。除法律要求外，SINTX 无义务更新或修订任何前瞻性陈述。

联系人：

Jack Perkins 或 Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com