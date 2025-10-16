最新消息：SINTX 加強預防感染產品組合並獲批新美國專利，可觸及 300 億美元抗病原市場

最新美國專利有助提升競爭優勢，並在關鍵市場中獲得更廣泛認可和更多產品機會

猶他州鹽湖城, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 專注於氮化矽 (Si₃N₄) 生物醫學應用的先進陶瓷創新公司 SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (「SINTX」或「公司」)，於今天宣佈美國專利和商標局 (USPTO) 已就該公司包含方法的專利申請發出批准通知，該專利涉及其抗病原織物技術。

此進展是建基於 SINTX 早前宣佈其抗病原纖維物料組成專利已獲批准，此舉擴大了公司的知識產權 (IP)，以保障物料本身及在市場推出時的流程。上述雙重保障提升公司的競爭優勢，增加授權和合作機會，並擴大了在醫療紡織品、過濾介質及其他易感染表面上的潛在應用。

這兩個專利系列為 SINTX 的表面病原體滅活技術在傷口敷料、手術幕簾和手術袍、過濾介質、個人防護裝備 (PPE) 及高頻接觸臨床表面的應用上，為全面的知識產權競爭築起了一道護城河。

SINTX Technologies 主席兼行政總裁 Eric K. Olson 表示：「我們欣然宣佈抗病原纖維材料的方法專利已獲批准，標誌邁向了一個重要里程碑，強化並擴大了對我們專有的氮化矽技術平台的保障。」 「這項新專利與於 2025 年 10 月 7 日獲授予的美國專利號 12,433,356 相輔相成，涵蓋了抗病原纖維材料的氮化矽組成。這些專利共同強化了 SINTX 在抗感染物料創新方面的領導地位，並擴大了公司的知識產權保護，涵蓋了其織物的組成以及其生產和應用方法。我們深信憑藉上述雙重知識產權為基礎，可顯著增強我們平台的授權和商業化潛力。」

商務總監 Lisa Marie Del Re 補充道：「有了方法專利權後，我們現時可以捍衛並授權有助推動氮化矽在紡織品和表面上抗病原性能的製造和應用途徑。這對於我們與潛在的傷口護理、過濾和醫療紡織品合作夥伴的接洽至關重要。」

科學基礎與外部驗證

技術總監 Ryan Bock 博士表示：「同行評審的研究多次顯示，氮化矽能迅速令冠狀病毒失活，並具備廣泛的抗微生物活性；最近的數據報告指出，在實驗室環境下，僅需幾分鐘便使有感染性的 SARS-CoV-2 減少高達 99.97%。」 「含有優化 Si₃N₄ 粉末的無紡布同樣顯示出病毒顯著減少，再次證明我們的氮化矽平台能夠有效地在各類型產品中發揮抗病原性能。」

注意事項：實驗室的抗病毒 / 抗微生物結果支持該物料平台，並與任何已獲批准的設備目的有所區別。

市場背景

預防感染一直以來是一個充滿機遇及龐大的多細分市場。SINTX 之前形容其平台可觸及市場的估值達 300 億美元，涵蓋醫療紡織品、傷口管理、過濾 / PPE 及醫療基礎設施；現在這機遇得到了成分和方法專利權的支持。

在護理交付層面，每 31 名美國醫院患者中就有一人每天患有至少一種與醫療相關的感染(HAI)，這帶來了沉重的經濟負擔，進一步強化了對於在接觸點持續有效的被動表面解決方案的需求。(CDC 數據；不同 HAI 類型的支出有很大差異。)

SINTX 計劃與紡織、傷口護理和過濾 / PPE 夥伴進行授權和共同開發合作。雙重專利資產使 SINTX 能夠同時授權物料實體和製造方法，從而實現靈活的交易結構，包括前期付款、里程碑付款和在供應鏈節點上的多個點收取使用費。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sintx.com 。

關於 SINTX Technologies Inc.

位於猶他州鹽湖城的 SINTX Technologies 是一家先進陶瓷公司，專注於開發和商業化醫療和農業生物技術應用的物料、組件和技術。SINTX 是氮化矽研究、開發和製造的全球領導者，其產品自 2008 年以來已被植入人體。通過創新和戰略夥伴關係，SINTX 持續擴大其在多個市場的產品組合。

前瞻性聲明

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》及其他適用證券法律中所界定的「前瞻性聲明」。前瞻性陳述乃基於公司的當前預期、估算及推測，涉及風險和不確定性，或會導致實際結果與該等前瞻性陳述中的結果有重大差異。該等前瞻性陳述通常可透過「預期」、「相信」、「期待」、「打算」、「可能」、「計劃」、「應該」、「將」等詞彙及類似表達識別。本新聞稿中的例子包括但不限於有關 SINTX 知識產權（包括新批准的專利權）的預期商業、授權和夥伴潛力的聲明、公司購買授權、共同開發或其他商業化安排的計劃、對市場機會和進入新市場的擴展的預期，以及公司的競爭定位。這些聲明受到風險和不確定性的影響，包括 SINTX 執行其商業策略的能力；保障和執行其知識產權；成功進入和履行授權及夥伴關係；獲得必要的監管批准；實現新技術在市場的接受度；一般經濟和行業條件；以及其他在 SINTX 向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險，包括其最近的 10-K 年度報告和隨後的 10-Q 季度報告中的「風險因素」部分。切勿過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，其只反映截至本新聞稿發佈當日的狀況。除法律要求外，SINTX 概不會承擔更新或修改任何前瞻性陳述的責任。

