Galapagos kondigt benoeming aan van Fred Blakeslee als General Counsel

Mechelen, België; 16 oktober 2025, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag de benoeming bekendgemaakt van de heer Fred Blakeslee tot Executive Vice President en General Counsel met ingang van 16 oktober 2025. Blakeslee volgt mevrouw Valeria Cnossen op, die het bedrijf zal verlaten na een korte transitieperiode.

“We zijn erg blij Fred te mogen verwelkomen in het managementteam,” aldus Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “Hij combineert juridische expertise op topniveau met ruime ervaring in internationale zakelijke transacties en een scherp strategisch inzicht in het biofarmaceutische ecosysteem. Zijn bewezen succes in het onderhandelen van complexe en invloedrijke partnerschappen en overnames, in combinatie met zijn vermogen om cross-functionele samenwerking te stimuleren en zijn sterke toewijding aan patiëntgerichte innovatie, maken hem van onschatbare waarde voor het verder vormgeven van onze transformatie.”

Gosebruch voegde hieraan toe: “Namens het volledig managementteam en de Raad van Bestuur wil ik Valeria bedanken voor haar sterk leiderschap, toewijding en waardevolle bijdragen tijdens de afgelopen drie jaar. We wensen haar het allerbeste toe in haar toekomstige carrière.”

Blakeslee was recentelijk Vice President Transactions, Legal bij AbbVie, waar hij leiding gaf aan wereldwijde juridische teams die business development en alliantiebeheer ondersteunden bij complexe fusies, overnames, licenties en samenwerkingen. Zijn werk omvatte onder meer de baanbrekende overname van Allergan PLC door AbbVie ter waarde van 63 miljard dollar, evenals talrijke prominente partnerschappen en transacties met bedrijven zoals Boehringer Ingelheim, ImmunoGen en Genmab.



Hij begon zijn carrière bij Kirkland & Ellis LLP en bekleedde later leidinggevende functies bij vooraanstaande advocatenkantoren, waar hij cliënten adviseerde over private equity, bedrijfs- en effectentransacties in de biofarmaceutische en andere industrieën. Blakeslee behaalde zijn Juris Doctor, cum laude, aan de Northwestern University School of Law en heeft twee bachelordiploma's, in wiskunde en politieke wetenschappen, magna cum laude, van de Ohio State University. Hij is gevestigd in Chicago, Illinois, en spreekt ook Frans.

“Ik ben vereerd en enthousiast om bij Galapagos aan de slag te gaan op dit cruciale moment in de transformatie van het bedrijf.” aldus Blakeslee. “Samen met Henry en het getalenteerde team kijk ik ernaar uit om het volgende hoofdstuk van Galapagos vorm te geven, strategische groei te stimuleren, aandeelhouderswaarde te creëren en innovaties naar patiënten te brengen via baanbrekende business development-transacties.”

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa, de VS, en Azië, dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class geneesmiddelen. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ons doel is om te voldoen aan de huidige medische behoeften en om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd, met inbegrip van verklaringen over de aangekondigde leiderschapsoverdracht en benoeming van een lid van het Directiecomité, de verwachte verantwoordelijkheden en mogelijke bijdragen van de heer Blakeslee aan het bedrijf, de strategische transformatie van het bedrijf en de vooruitgang van zijn klinische pijplijn, en andere verklaringen in dit persbericht die geen historische feiten zijn en verklaringen die worden aangeduid met woorden als "verwacht", "verwacht", "is van plan", "visie", "streeft naar" en "is voornemens", of woorden met een vergelijkbare betekenis. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen worden genoemd. De lezer dient daarom geen ongepast vertrouwen in deze verklaringen te stellen. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat we mogelijk niet in staat zijn om de verwachte voordelen van onze geplande leiderschapsoverdracht te realiseren, dat onze leiderschapsoverdracht onze bedrijfsactiviteiten kan verstoren, en de risico's en onzekerheden die worden geïdentificeerd in ons jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2024 en onze daaropvolgende deponeringen bij de SEC. De toekomstgerichte verklaringen in dit document zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum van dit document. Galapagos verbindt zich er niet toe om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of openbaar te maken om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of veranderingen in verwachtingen weer te geven, tenzij dit specifiek vereist is door wet- of regelgeving.

