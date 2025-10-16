Sýn hf.: Afkomuviðvörun – Breyttar horfur fyrir rekstrarárið 2025 – breytingar á skipulagi og framkvæmdastjórn

Á haustmánuðum fór fram yfirfærsla viðskiptavina félagsins í nýtt og einfaldara vöruframboð. Yfirfærslan gekk almennt vel en félagið ákvað að gjaldfæra einskiptis 90 m.kr. kostnað til að einfalda reikningagerð í þágu viðskiptavina.
Í áætlunargerð vegna ársins 2025 var lagt til grundvallar að fjölgun viðskiptavina í stökum sjónvarpsáskriftum væri meiri en þeirra sem velja heildræn viðskipti. Aukning heildrænna viðskipta seinkar tekjum á milli ársfjórðunga. Ef forsendur um samsetningu og tímasetningu á sölu hefðu staðist hefðu tekjur verið um 150 m.kr. hærri á þriðja ársfjórðungi.
Tekjur vegna stakra sjónvarpsáskrifta eru umtalsvert undir áætlun. Í því samhengi hefur bráðabirgðaákvörðun Fjarskiptastofu um flutningsrétt markaðsráðandi keppinauts á öllu línulegu sjónvarpsefni Sýnar íþyngjandi áhrif á rekstur og tekjumyndun félagsins. Þá er auglýsingasala og tekjur vegna hlutanets (IoT) áfram undir væntingum.
Breyttar horfur
Ný afkomuspá gerir ráð fyrir að EBITDAaL verði um 3.450 m.kr., fjárfestingar ársins verði um 3.150 m.kr. og að EBITDAaL að frádregnum fjárfestingum verði um 300 m.kr.
Gert er ráð fyrir að rekstrarhagnaður (EBIT) verði um 280 m.kr. á árinu, þar af er gert ráð fyrir um 7 m.kr. á þriðja ársfjórðungi og um 350 m.kr. á fjórða ársfjórðungi.
Afkomuspá sem birt var með árshlutauppgjöri fyrir annan ársfjórðung 2025 þann 26. ágúst sl., gerði ráð fyrir að EBITDAaL yrði á bilinu 4.000-4.200 m.kr., fjárfestingar á bilinu 3.300-3.500 m.kr. og EBIT á bilinu 800-1.000m.kr.
Viðbrögð og aðgerðir
Til að bregðast við seinkun á tekjum og minni áskriftarsölu verður áfram horft til lækkunar á rekstrarkostnaði sem mun skila sér að fullu í byrjun næsta árs. Jafnframt verður lokið við að framselja farnetsdreifikerfi Sýnar til Sendafélagsins, sem mun hafa jákvæð áhrif á sjóðstreymi ársins, sbr. tilkynning Sýnar í kauphöll dags. 21. ágúst 2025.
Í tengslum við lækkun á afkomuspá fyrir árið 2025 hefur verið ákveðið að gera breytingar á skipulagi til að styrkja rekstrargrundvöll félagsins með það að markmiði að auka skilvirkni og bæta þjónustu.
Í ljósi markaðsaðstæðna og skorts á raunhæfum aðgerðum stjórnvalda til að jafna samkeppnisstöðu einkarekinna miðla, annars vegar gagnvart RÚV og hins vegar erlendum efnisveitum og samskiptamiðlum, er félagið að vinna að endurskoðun á tekjumódeli í tengslum við fjölmiðlarekstur félagsins.
Skipulagsbreytingar og breytingar á framkvæmdastjórn
Ákvörðun hefur verið tekin um að Sölu- og þjónustusvið verði sameinað inn á tvö svið. Sölusvið mun sameinast Upplifun viðskiptavina undir heitinu Sölu- og markaðssvið. Guðmundur Halldór Björnsson verður framkvæmdastjóri sviðsins. Þjónustusvið rennur saman við mannauðssvið sem ber eftir breytingu ábyrgð á þjónustu til innri og ytri viðskiptavina og mun heita Þjónustu- og mannauðssvið. Valdís Arnórsdóttir verður framkvæmdastjóri sviðsins.
Í ljósi skipulagsbreytinganna hefur verið gert samkomulag við Gunnar Guðjónsson um að láta af störfum sem framkvæmdastjóri Sölu- og þjónustusviðs. Með þessari breytingu fækkar um einn í framkvæmdastjórn félagsins.
Nánari upplýsingar verða veittar við birtingu árshlutauppgjörs fyrir þriðja ársfjórðung 2025 þann 5. nóvember nk. Upplýsingar um afkomu eru byggðar á mati stjórnenda og bráðabirgðatölum og geta tekið breytingum.
Nánari upplýsingar:
Fyrirspurnir má senda á netfangið fjarfestatengsl@syn.is.