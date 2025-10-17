IBA ouvre la voie des sciences et des technologies aux jeunes filles du secondaire

L’événement Innovat’her a réuni des étudiantes pour leur faire découvrir les carrières dans les STIM

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 17 octobre 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, a organisé hier l’événement Innovat’her, destiné aux jeunes filles de 5ème et 6ème secondaire. L’objectif était de leur faire découvrir les métiers scientifiques et techniques, sous-représentés parmi les choix d’orientation des étudiantes.

L’événement a réuni 25 étudiantes, invitées par des collègues IBA, pour une soirée de découvertes et d’échanges autour des filières STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).

Cette initiative s'inscrivait dans une série d'actions menées par IBA pour favoriser une plus grande diversité au sein de ses équipes techniques. Elle reflétait aussi l’engagement sociétal de l’entreprise, certifiée B Corp.

Daphnée Benayoun, responsable de la Transformation Culturelle chez IBA, a expliqué : « Les femmes représentent encore une faible proportion des étudiantes dans les filières scientifiques et technologiques en Belgique, alors que le potentiel d’innovation et d’impact positif des carrières STIM est immense. Avec Innovat’her, nous voulons susciter des vocations et montrer que la science et l’ingénierie sont accessibles à toutes et tous. En tant qu’acteur responsable de notre écosystème, nous voyons cette initiative comme un levier à long terme pour renforcer la diversité et l’inclusion dans les carrières STIM, au sein d’IBA et au-delà. »

Le programme comprenait une visite guidée de la Beam Factory d’IBA à Louvain-la-Neuve pour découvrir les technologies en action. Des stands interactifs étaient animés par des collaboratrices partageant leur parcours et leur métier. L’association WomIn Tech, une initiative étudiante visant à promouvoir la diversité de genre dans les STIM, était également présente pour échanger avec les participantes.

Zoé, étudiante en 5ème année de secondaire, a témoigné : « Je suis venue parce que je me pose plein de questions sur mon orientation, et je voulais voir à quoi ressemblent concrètement les métiers scientifiques. Parler avec des ingénieures qui travaillent chez IBA m’a ouvert les yeux sur les possibilités de carrière. C’était très motivant. »