ISIN: GB00BLDRH360
17 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 16 October 2025 it had purchased a total of 183,111 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased139,00044,111-
Highest price paid (per ordinary share)557.00p549.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)544.50p544.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)548.50p546.69p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,244,830 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,244,830.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
16-10-202516:28:30GBp264547.00XLONxHaNljRHtiF
16-10-202516:28:30GBp135547.00XLONxHaNljRHtiQ
16-10-202516:28:30GBp254547.00XLONxHaNljRHtiS
16-10-202516:28:30GBp9547.00XLONxHaNljRHtkb
16-10-202516:28:30GBp78547.00XLONxHaNljRHtki
16-10-202516:28:30GBp39547.00XLONxHaNljRHtkk
16-10-202516:28:30GBp39547.00XLONxHaNljRHtkq
16-10-202516:28:30GBp28547.00XLONxHaNljRHtks
16-10-202516:28:27GBp58546.50BATExHaNljRHtql
16-10-202516:28:19GBp54546.50BATExHaNljRHtyU
16-10-202516:27:39GBp57546.50BATExHaNljRHqwN
16-10-202516:27:16GBp62546.50BATExHaNljRHrav
16-10-202516:27:15GBp6546.50BATExHaNljRHrcY
16-10-202516:26:52GBp58546.50BATExHaNljRHrCi
16-10-202516:26:02GBp6547.00BATExHaNljRHoAK
16-10-202516:26:02GBp141547.00BATExHaNljRHoLZ
16-10-202516:26:02GBp440547.00BATExHaNljRHoLw
16-10-202516:26:01GBp18547.00BATExHaNljRHoNt
16-10-202516:26:01GBp384547.00BATExHaNljRHoN$
16-10-202516:26:01GBp298547.00BATExHaNljRHoN4
16-10-202516:26:01GBp5547.00BATExHaNljRHoMi
16-10-202516:26:01GBp491547.00BATExHaNljRHoMV
16-10-202516:26:00GBp2,101547.00BATExHaNljRHoGb
16-10-202516:26:00GBp39547.00BATExHaNljRHoGd
16-10-202516:26:00GBp40547.00BATExHaNljRHoGf
16-10-202516:26:00GBp39547.00BATExHaNljRHoGh
16-10-202516:26:00GBp1,095547.00BATExHaNljRHoGn
16-10-202516:26:00GBp3547.00BATExHaNljRHoGp
16-10-202516:26:00GBp217547.00BATExHaNljRHoG$
16-10-202516:26:00GBp686547.00BATExHaNljRHoG1
16-10-202516:26:00GBp45547.00BATExHaNljRHoG3
16-10-202516:26:00GBp44547.00BATExHaNljRHoG5
16-10-202516:26:00GBp42547.00BATExHaNljRHoG7
16-10-202516:26:00GBp296547.00BATExHaNljRHoGH
16-10-202516:26:00GBp2,659547.00BATExHaNljRHoGF
16-10-202516:26:00GBp1,501547.00BATExHaNljRHoJm
16-10-202516:26:00GBp622547.00BATExHaNljRHoJF
16-10-202516:26:00GBp1,049547.00BATExHaNljRHoIp
16-10-202516:26:00GBp1,296547.00XLONxHaNljRHoI8
16-10-202516:26:00GBp1,038547.00BATExHaNljRHoIC
16-10-202516:25:54GBp15547.50XLONxHaNljRHpis
16-10-202516:25:54GBp98547.50XLONxHaNljRHpiu
16-10-202516:25:54GBp134547.50XLONxHaNljRHpiw
16-10-202516:25:52GBp11547.00BATExHaNljRHpfE
16-10-202516:25:40GBp82547.50XLONxHaNljRHp@b
16-10-202516:25:40GBp189547.50XLONxHaNljRHp@d
16-10-202516:25:40GBp123547.50XLONxHaNljRHp@Z
16-10-202516:25:26GBp40547.50XLONxHaNljRHp9P
16-10-202516:25:26GBp187547.50XLONxHaNljRHp9R
16-10-202516:24:41GBp279547.50XLONxHaNljRHm0a
16-10-202516:24:41GBp46547.50XLONxHaNljRHm0W
16-10-202516:24:41GBp1,656547.50XLONxHaNljRHm1E
16-10-202516:24:41GBp26547.50XLONxHaNljRHm1G
16-10-202516:24:41GBp322547.50XLONxHaNljRHm1I
16-10-202516:24:41GBp278547.50XLONxHaNljRHm1K
16-10-202516:24:41GBp98547.50XLONxHaNljRHm1M
16-10-202516:24:41GBp168547.50XLONxHaNljRHm1O
16-10-202516:24:41GBp513547.50XLONxHaNljRHm1Q
16-10-202516:24:41GBp261547.50XLONxHaNljRHm1S
16-10-202516:22:14GBp499547.00BATExHaNljRH$fC
16-10-202516:22:04GBp749547.00XLONxHaNljRH$z8
16-10-202516:22:04GBp300547.00XLONxHaNljRH$zA
16-10-202516:20:20GBp37547.00BATExHaNljRHzU3
16-10-202516:20:20GBp30547.00BATExHaNljRHzU5
16-10-202516:20:20GBp43547.00BATExHaNljRHzU7
16-10-202516:20:19GBp210547.00BATExHaNljRHzRp
16-10-202516:20:18GBp8547.00XLONxHaNljRHzQ7
16-10-202516:20:18GBp304547.00XLONxHaNljRHzQ9
16-10-202516:19:50GBp392547.00XLONxHaNljRHwHb
16-10-202516:19:50GBp84547.00XLONxHaNljRHwHZ
16-10-202516:18:04GBp608547.00XLONxHaNljRHvYg
16-10-202516:18:04GBp317547.00XLONxHaNljRHvYi
16-10-202516:18:04GBp492547.00XLONxHaNljRHvYk
16-10-202516:18:04GBp308547.00XLONxHaNljRHvYe
16-10-202516:18:04GBp116547.00XLONxHaNljRHvY@
16-10-202516:18:04GBp276547.00XLONxHaNljRHvY0
16-10-202516:18:04GBp861547.00XLONxHaNljRHvYF
16-10-202516:18:03GBp867547.00XLONxHaNljRHvjd
16-10-202516:18:03GBp77547.00XLONxHaNljRHvjh
16-10-202516:18:03GBp863547.00XLONxHaNljRHvjv
16-10-202516:18:03GBp56547.00XLONxHaNljRHvjx
16-10-202516:18:03GBp851547.00XLONxHaNljRHvjK
16-10-202516:18:03GBp81547.00XLONxHaNljRHvjO
16-10-202516:18:03GBp882547.00XLONxHaNljRHvif
16-10-202516:18:03GBp16547.00XLONxHaNljRHvih
16-10-202516:18:03GBp1,834547.00XLONxHaNljRHvi0
16-10-202516:18:03GBp682547.00XLONxHaNljRHvi2
16-10-202516:18:03GBp72547.00XLONxHaNljRHvi4
16-10-202516:16:42GBp225546.50BATExHaNljRHcS@
16-10-202516:07:44GBp134546.50XLONxHaNljRHg@I
16-10-202516:07:44GBp525546.50XLONxHaNljRHgvs
16-10-202516:07:44GBp56546.50XLONxHaNljRHgvu
16-10-202516:07:44GBp222546.50XLONxHaNljRHgvG
16-10-202516:07:44GBp333546.50BATExHaNljRHgvU
16-10-202516:07:44GBp100546.50BATExHaNljRHgud
16-10-202516:07:44GBp200546.50BATExHaNljRHguh
16-10-202516:07:44GBp111546.50XLONxHaNljRHgui
16-10-202516:07:44GBp30546.50XLONxHaNljRHguo
16-10-202516:07:44GBp426546.50XLONxHaNljRHgut
16-10-202516:07:44GBp818546.50XLONxHaNljRHgux
16-10-202516:07:44GBp439546.50XLONxHaNljRHguz
16-10-202516:07:44GBp439546.50XLONxHaNljRHgu$
16-10-202516:06:23GBp923546.50XLONxHaNljRHeYo
16-10-202516:06:23GBp923546.50XLONxHaNljRHelF
16-10-202516:06:23GBp1,835546.50XLONxHaNljRHekl
16-10-202516:06:22GBp470546.50XLONxHaNljRHek2
16-10-202516:06:22GBp934546.50BATExHaNljRHefs
16-10-202516:06:22GBp465546.50XLONxHaNljRHef@
16-10-202516:06:22GBp447546.50BATExHaNljRHef9
16-10-202516:06:22GBp333546.50BATExHaNljRHeeA
16-10-202516:06:22GBp244546.50XLONxHaNljRHehd
16-10-202516:06:22GBp242546.50XLONxHaNljRHehS
16-10-202516:06:22GBp225546.50BATExHaNljRHegX
16-10-202516:06:22GBp219546.50BATExHaNljRHegh
16-10-202516:06:22GBp247546.50XLONxHaNljRHegi
16-10-202516:06:22GBp226546.50BATExHaNljRHerp
16-10-202516:06:22GBp138546.50XLONxHaNljRHer7
16-10-202516:06:22GBp500546.50XLONxHaNljRHer9
16-10-202516:06:22GBp585546.50BATExHaNljRHerF
16-10-202516:06:22GBp205546.50XLONxHaNljRHequ
16-10-202516:06:22GBp240546.50XLONxHaNljRHeqw
16-10-202516:06:22GBp239546.50XLONxHaNljRHetX
16-10-202516:06:22GBp236546.50XLONxHaNljRHetS
16-10-202516:06:22GBp240546.50XLONxHaNljRHesu
16-10-202516:06:22GBp500546.50XLONxHaNljRHesN
16-10-202516:06:22GBp9546.50BATExHaNljRHesV
16-10-202516:06:22GBp324546.50BATExHaNljRHenn
16-10-202516:06:22GBp400546.50XLONxHaNljRHenR
16-10-202516:06:22GBp855546.50BATExHaNljRHeml
16-10-202516:06:22GBp471546.50BATExHaNljRHemp
16-10-202516:06:22GBp1,909546.50BATExHaNljRHepd
16-10-202516:06:22GBp273546.50BATExHaNljRHepf
16-10-202516:06:22GBp600546.50BATExHaNljRHepo
16-10-202516:06:22GBp228546.50BATExHaNljRHep@
16-10-202516:06:22GBp222546.50BATExHaNljRHep7
16-10-202516:06:22GBp145546.50BATExHaNljRHepI
16-10-202516:06:22GBp283546.50BATExHaNljRHepK
16-10-202516:06:22GBp437546.50BATExHaNljRHeoZ
16-10-202516:06:21GBp675546.00BATExHaNljRHeoF
16-10-202516:06:21GBp1,823546.00XLONxHaNljRHeoU
16-10-202516:06:21GBp606546.00XLONxHaNljRHeza
16-10-202516:06:21GBp460546.00BATExHaNljRHezt
16-10-202516:06:21GBp1,786546.00XLONxHaNljRHezr
16-10-202516:06:21GBp22547.00XLONxHaNljRHez@
16-10-202516:06:21GBp780546.50XLONxHaNljRHez0
16-10-202516:06:21GBp700546.50XLONxHaNljRHez2
16-10-202516:06:21GBp107547.00XLONxHaNljRHezy
16-10-202516:06:21GBp560546.50BATExHaNljRHezD
16-10-202516:06:21GBp489546.50BATExHaNljRHezF
16-10-202516:06:21GBp567547.00XLONxHaNljRHezR
16-10-202516:06:21GBp203547.00XLONxHaNljRHeyX
16-10-202516:06:21GBp53547.00XLONxHaNljRHezT
16-10-202516:06:21GBp1,049546.50XLONxHaNljRHeye
16-10-202516:06:21GBp1,049546.50BATExHaNljRHeyg
16-10-202515:42:47GBp124546.50XLONxHaNljRIs9E
16-10-202515:36:23GBp225546.00BATExHaNljRI$x8
16-10-202515:36:23GBp4546.00BATExHaNljRI$xA
16-10-202515:36:05GBp196546.00BATExHaNljRI$I$
16-10-202515:36:05GBp29546.00BATExHaNljRI$I1
16-10-202515:35:47GBp247546.00BATExHaNljRIylY
16-10-202515:35:15GBp739546.00BATExHaNljRIyKI
16-10-202515:35:15GBp504546.00BATExHaNljRIyKK
16-10-202515:35:15GBp854546.00BATExHaNljRIyKT
16-10-202515:35:15GBp864546.00BATExHaNljRIyNB
16-10-202515:35:15GBp546546.00BATExHaNljRIyNM
16-10-202515:34:07GBp400545.00XLONxHaNljRIw5$
16-10-202515:29:26GBp664544.50BATExHaNljRIaB0
16-10-202515:29:26GBp462544.50XLONxHaNljRIaBw
16-10-202515:29:26GBp1,058544.50XLONxHaNljRIaBy
16-10-202515:28:58GBp52545.50XLONxHaNljRIbqa
16-10-202515:28:58GBp81545.50XLONxHaNljRIbqW
16-10-202515:28:58GBp394545.50XLONxHaNljRIbqY
16-10-202515:28:02GBp297545.50XLONxHaNljRIYg5
16-10-202515:28:02GBp102545.50XLONxHaNljRIYg7
16-10-202515:27:06GBp265545.50XLONxHaNljRIZtL
16-10-202515:27:06GBp210545.50XLONxHaNljRIZtN
16-10-202515:26:10GBp184545.50XLONxHaNljRIWmr
16-10-202515:26:10GBp202545.50XLONxHaNljRIWmt
16-10-202515:25:14GBp492545.50XLONxHaNljRIX6O
16-10-202515:24:18GBp87545.50XLONxHaNljRIkVu
16-10-202515:24:18GBp304545.50XLONxHaNljRIkVw
16-10-202515:21:28GBp335545.50XLONxHaNljRIgn$
16-10-202515:21:28GBp789545.50XLONxHaNljRIgn1
16-10-202515:21:28GBp575545.50XLONxHaNljRIgn3
16-10-202515:21:28GBp3,741545.50XLONxHaNljRIgnM
16-10-202515:21:28GBp789545.50XLONxHaNljRIgnQ
16-10-202515:21:28GBp688545.50XLONxHaNljRIgnS
16-10-202515:21:28GBp560545.50XLONxHaNljRIgnU
16-10-202515:21:28GBp1,049545.00XLONxHaNljRIgmh
16-10-202515:21:28GBp397545.00BATExHaNljRIgmj
16-10-202515:21:28GBp129545.00BATExHaNljRIgmn
16-10-202515:14:41GBp694545.50XLONxHaNljRIG6D
16-10-202515:14:41GBp64545.50XLONxHaNljRIG6F
16-10-202515:14:41GBp388545.50BATExHaNljRIG6H
16-10-202515:14:41GBp291545.50XLONxHaNljRIG6L
16-10-202515:10:37GBp1,049546.00XLONxHaNljRITRh
16-10-202515:10:37GBp413546.00BATExHaNljRITRj
16-10-202515:08:08GBp590546.00BATExHaNljRIPnT
16-10-202515:00:53GBp700545.50XLONxHaNljRICPp
16-10-202515:00:53GBp517545.50XLONxHaNljRICPr
16-10-202515:00:53GBp390545.50BATExHaNljRICPt
16-10-202515:00:52GBp6546.50XLONxHaNljRICOx
16-10-202515:00:52GBp478546.50XLONxHaNljRICOz
16-10-202515:00:50GBp178546.50XLONxHaNljRICRB
16-10-202515:00:50GBp2,182546.50XLONxHaNljRICQY
16-10-202515:00:50GBp108546.50XLONxHaNljRICQ9
16-10-202515:00:50GBp828546.50XLONxHaNljRICQB
16-10-202515:00:50GBp36546.50XLONxHaNljRICQD
16-10-202515:00:50GBp50546.50XLONxHaNljRICQH
16-10-202515:00:50GBp117546.50XLONxHaNljRICQJ
16-10-202515:00:50GBp507546.50XLONxHaNljRICQL
16-10-202515:00:50GBp111546.00BATExHaNljRIDbp
16-10-202515:00:50GBp504546.00BATExHaNljRIDbr
16-10-202515:00:50GBp842546.00XLONxHaNljRIDbj
16-10-202515:00:50GBp207546.00XLONxHaNljRIDbn
16-10-202514:53:31GBp644546.00BATExHaNljRJmfe
16-10-202514:53:31GBp1,049546.00XLONxHaNljRJmfc
16-10-202514:52:45GBp220547.00BATExHaNljRJnZK
16-10-202514:51:12GBp591546.50XLONxHaNljRJ$g@
16-10-202514:51:12GBp458546.50XLONxHaNljRJ$g5
16-10-202514:51:11GBp68547.00BATExHaNljRJ$tF
16-10-202514:51:11GBp123547.00BATExHaNljRJ$tH
16-10-202514:47:26GBp3546.50XLONxHaNljRJvh3
16-10-202514:47:21GBp3,281547.00XLONxHaNljRJvpl
16-10-202514:47:21GBp320547.00XLONxHaNljRJvpn
16-10-202514:47:21GBp13547.00XLONxHaNljRJvpp
16-10-202514:47:21GBp180547.00XLONxHaNljRJvpr
16-10-202514:47:21GBp532547.00XLONxHaNljRJvpt
16-10-202514:47:21GBp45547.00XLONxHaNljRJvpv
16-10-202514:47:21GBp259546.50XLONxHaNljRJvp2
16-10-202514:47:21GBp790546.50XLONxHaNljRJvp4
16-10-202514:47:21GBp500546.50BATExHaNljRJvp8
16-10-202514:35:46GBp16546.50XLONxHaNljRJMUn
16-10-202514:35:46GBp197546.50XLONxHaNljRJMUp
16-10-202514:35:18GBp195546.50XLONxHaNljRJND6
16-10-202514:34:50GBp17546.50XLONxHaNljRJK53
16-10-202514:34:50GBp223546.50XLONxHaNljRJK51
16-10-202514:34:32GBp615546.50XLONxHaNljRJLc2
16-10-202514:34:32GBp7546.50XLONxHaNljRJLc4
16-10-202514:34:01GBp120546.50XLONxHaNljRJLUB
16-10-202514:34:01GBp281546.50XLONxHaNljRJLUD
16-10-202514:34:01GBp3546.50XLONxHaNljRJLUF
16-10-202514:33:57GBp1,342546.50XLONxHaNljRJIjt
16-10-202514:33:57GBp400546.50XLONxHaNljRJIjv
16-10-202514:33:57GBp613546.50XLONxHaNljRJIjx
16-10-202514:33:57GBp250546.50XLONxHaNljRJIjz
16-10-202514:33:57GBp212546.00XLONxHaNljRJIil
16-10-202514:33:57GBp837546.00XLONxHaNljRJIin
16-10-202514:33:57GBp296546.00BATExHaNljRJIip
16-10-202514:32:01GBp199546.50XLONxHaNljRJH8X
16-10-202514:32:01GBp207546.50XLONxHaNljRJH8p
16-10-202514:32:01GBp207546.50XLONxHaNljRJH8@
16-10-202514:32:01GBp60546.50XLONxHaNljRJH84
16-10-202514:32:00GBp621546.50XLONxHaNljRJH8C
16-10-202514:31:43GBp5546.50XLONxHaNljRJUq1
16-10-202514:31:39GBp10546.50XLONxHaNljRJUxP
16-10-202514:31:39GBp876546.50XLONxHaNljRJUwE
16-10-202514:31:37GBp681546.50XLONxHaNljRJU1D
16-10-202514:31:37GBp326546.50XLONxHaNljRJU1H
16-10-202514:31:37GBp183546.50XLONxHaNljRJU1J
16-10-202514:31:37GBp799546.50XLONxHaNljRJU1U
16-10-202514:31:37GBp409546.50BATExHaNljRJU0c
16-10-202514:31:37GBp165546.50XLONxHaNljRJU0W
16-10-202514:30:25GBp158548.00XLONxHaNljRJTcb
16-10-202514:30:25GBp163548.00XLONxHaNljRJTcd
16-10-202514:30:25GBp672547.50XLONxHaNljRJTcm
16-10-202514:30:25GBp268548.00XLONxHaNljRJTcf
16-10-202514:30:25GBp573547.50XLONxHaNljRJTch
16-10-202514:30:25GBp490547.50XLONxHaNljRJTcj
16-10-202514:30:25GBp163547.50XLONxHaNljRJTcl
16-10-202514:30:25GBp424547.00BATExHaNljRJTcz
16-10-202514:30:25GBp460547.00XLONxHaNljRJTc@
16-10-202514:30:25GBp180547.50BATExHaNljRJTcE
16-10-202514:30:25GBp419548.00BATExHaNljRJTc2
16-10-202514:30:25GBp287548.00BATExHaNljRJTc4
16-10-202514:30:25GBp30548.00BATExHaNljRJTc8
16-10-202514:30:25GBp39548.00BATExHaNljRJTcA
16-10-202514:30:25GBp260547.00BATExHaNljRJTcM
16-10-202514:30:25GBp1,049547.50XLONxHaNljRJTcO
16-10-202514:30:25GBp454547.50BATExHaNljRJTcQ
16-10-202514:17:20GBp422548.00BATExHaNljRJDK0
16-10-202514:17:20GBp974548.00XLONxHaNljRJDKu
16-10-202514:17:20GBp75548.00XLONxHaNljRJDKw
16-10-202514:14:40GBp383548.00BATExHaNljRJ8CL
16-10-202514:14:40GBp29548.00XLONxHaNljRJ8CR
16-10-202514:14:40GBp942548.00XLONxHaNljRJ8CT
16-10-202514:12:24GBp13548.00BATExHaNljRCtWR
16-10-202514:09:40GBp286548.50XLONxHaNljRCrNe
16-10-202514:09:40GBp491548.50XLONxHaNljRCrNg
16-10-202514:09:40GBp272548.50XLONxHaNljRCrNi
16-10-202514:09:40GBp450548.50BATExHaNljRCrNk
16-10-202513:41:28GBp33546.00BATExHaNljRCIl4
16-10-202513:41:26GBp683546.50XLONxHaNljRCIfm
16-10-202513:41:26GBp422546.50BATExHaNljRCIfq
16-10-202513:41:26GBp1,006547.00XLONxHaNljRCIeg
16-10-202513:41:26GBp486547.00XLONxHaNljRCIei
16-10-202513:41:26GBp1,845547.00XLONxHaNljRCIe$
16-10-202513:41:26GBp1,109547.00XLONxHaNljRCIeF
16-10-202513:41:26GBp629547.00XLONxHaNljRCIhi
16-10-202513:41:26GBp1,259547.00XLONxHaNljRCIhk
16-10-202513:41:25GBp1,097547.00XLONxHaNljRCIhN
16-10-202513:41:25GBp827547.00XLONxHaNljRCIgw
16-10-202513:41:25GBp595547.00XLONxHaNljRCIgA
16-10-202513:41:25GBp583547.00XLONxHaNljRCIgR
16-10-202513:41:25GBp191547.00BATExHaNljRCIrd
16-10-202513:41:25GBp829547.00XLONxHaNljRCIrF
16-10-202513:41:25GBp30547.00BATExHaNljRCIrL
16-10-202513:41:25GBp60547.00BATExHaNljRCIrN
16-10-202513:41:25GBp238547.00BATExHaNljRCIrP
16-10-202513:41:25GBp278547.00XLONxHaNljRCIqi
16-10-202513:41:25GBp384547.00BATExHaNljRCIqt
16-10-202513:41:25GBp38547.00BATExHaNljRCIqv
16-10-202513:41:25GBp127547.00XLONxHaNljRCIqx
16-10-202513:41:25GBp821547.00XLONxHaNljRCIqz
16-10-202513:29:44GBp303547.00BATExHaNljRC7LR
16-10-202513:29:44GBp270547.00XLONxHaNljRC7Kb
16-10-202512:59:45GBp225547.00BATExHaNljRDd76
16-10-202512:58:17GBp40547.50XLONxHaNljRDaT9
16-10-202512:58:17GBp60547.50XLONxHaNljRDaTB
16-10-202512:58:17GBp35547.50XLONxHaNljRDaTD
16-10-202512:58:17GBp43547.50XLONxHaNljRDaTH
16-10-202512:58:17GBp670547.50XLONxHaNljRDaSn
16-10-202512:58:17GBp8547.50XLONxHaNljRDaSp
16-10-202512:55:27GBp379547.50BATExHaNljRDZwd
16-10-202512:55:27GBp862547.50XLONxHaNljRDZwn
16-10-202512:55:27GBp70547.50XLONxHaNljRDZwp
16-10-202512:40:13GBp245547.50BATExHaNljRDLri
16-10-202512:39:14GBp272547.50XLONxHaNljRDIhS
16-10-202512:39:14GBp293547.50XLONxHaNljRDIgi
16-10-202512:39:11GBp526548.50XLONxHaNljRDItG
16-10-202512:39:11GBp343548.00XLONxHaNljRDItI
16-10-202512:34:01GBp376549.00XLONxHaNljRDUGF
16-10-202512:34:01GBp399549.00BATExHaNljRDUGL
16-10-202512:34:01GBp31549.00BATExHaNljRDUGN
16-10-202512:33:03GBp69549.00XLONxHaNljRDV2a
16-10-202512:33:03GBp311549.00BATExHaNljRDV2c
16-10-202512:33:03GBp167549.00BATExHaNljRDV2e
16-10-202512:33:03GBp40549.00XLONxHaNljRDV2Y
16-10-202512:33:03GBp511549.00XLONxHaNljRDV2g
16-10-202512:30:37GBp52550.00XLONxHaNljRDTRH
16-10-202512:30:37GBp290549.50XLONxHaNljRDTRJ
16-10-202512:30:37GBp936549.50XLONxHaNljRDTRQ
16-10-202512:25:30GBp100550.00XLONxHaNljRD6m1
16-10-202512:25:30GBp216550.00XLONxHaNljRD6m3
16-10-202512:20:55GBp479550.00XLONxHaNljRD5L@
16-10-202512:18:07GBp235550.00XLONxHaNljRD0Y5
16-10-202512:18:07GBp186550.00XLONxHaNljRD0Y7
16-10-202512:18:07GBp520550.00XLONxHaNljRD0Y9
16-10-202512:18:07GBp331549.50XLONxHaNljRD0YK
16-10-202512:18:07GBp331550.00XLONxHaNljRD0YS
16-10-202512:18:07GBp474550.50XLONxHaNljRD0jW
16-10-202512:16:48GBp92551.00XLONxHaNljRD1@@
16-10-202512:16:48GBp415551.00XLONxHaNljRD1@0
16-10-202512:11:13GBp495551.00XLONxHaNljRDD7m
16-10-202512:06:11GBp24551.00XLONxHaNljRD9pM
16-10-202512:06:11GBp72551.00XLONxHaNljRD9pO
16-10-202512:06:11GBp72551.00XLONxHaNljRD9pQ
16-10-202512:06:11GBp18551.00XLONxHaNljRD9pS
16-10-202512:01:16GBp473551.00XLONxHaNljREoZ8
16-10-202511:59:45GBp422551.00XLONxHaNljREpHB
16-10-202511:47:39GBp5550.50XLONxHaNljREvRJ
16-10-202511:47:36GBp14550.50XLONxHaNljREcbj
16-10-202511:47:36GBp71551.00XLONxHaNljREcb3
16-10-202511:47:36GBp351551.00XLONxHaNljREcb5
16-10-202511:40:40GBp473551.50XLONxHaNljREZST
16-10-202511:40:36GBp190552.00XLONxHaNljREZPS
16-10-202511:40:36GBp233552.50XLONxHaNljREZOC
16-10-202511:40:36GBp222552.50XLONxHaNljREZOE
16-10-202511:40:36GBp316552.00XLONxHaNljREZOL
16-10-202511:40:36GBp140552.00XLONxHaNljREZON
16-10-202511:27:09GBp292552.50XLONxHaNljRENz5
16-10-202511:27:08GBp209553.50XLONxHaNljRENyR
16-10-202511:27:08GBp422553.00XLONxHaNljRENyU
16-10-202511:27:08GBp1,721553.50XLONxHaNljREN$$
16-10-202511:27:08GBp110553.50XLONxHaNljREN$1
16-10-202511:27:08GBp55553.50XLONxHaNljREN$3
16-10-202511:10:35GBp131551.50XLONxHaNljREOM@
16-10-202511:10:35GBp23551.50XLONxHaNljREOMy
16-10-202511:10:35GBp268551.50XLONxHaNljREOMA
16-10-202511:09:55GBp132552.00XLONxHaNljREPox
16-10-202511:09:55GBp290552.00XLONxHaNljREPoz
16-10-202511:01:59GBp828552.50XLONxHaNljRE0u@
16-10-202511:01:59GBp87552.50XLONxHaNljRE0u0
16-10-202511:01:59GBp199552.50XLONxHaNljRE0u2
16-10-202511:01:59GBp199552.50XLONxHaNljRE0u4
16-10-202511:01:59GBp292552.00XLONxHaNljRE0uC
16-10-202511:01:59GBp195553.00XLONxHaNljRE0xb
16-10-202511:01:59GBp606553.00XLONxHaNljRE0xd
16-10-202511:01:59GBp81553.50XLONxHaNljRE0xX
16-10-202511:01:59GBp537553.50XLONxHaNljRE0xZ
16-10-202511:01:59GBp422552.50XLONxHaNljRE0xk
16-10-202510:49:37GBp6553.50XLONxHaNljRFrgt
16-10-202510:49:37GBp250553.50XLONxHaNljRFrgv
16-10-202510:49:37GBp568553.50XLONxHaNljRFrgx
16-10-202510:41:04GBp17552.50XLONxHaNljRFw@9
16-10-202510:41:04GBp275552.50XLONxHaNljRFw@B
16-10-202510:41:04GBp422553.00XLONxHaNljRFw@D
16-10-202510:24:08GBp333553.00XLONxHaNljRFhiZ
16-10-202510:24:08GBp333553.00XLONxHaNljRFhik
16-10-202510:24:08GBp328553.00XLONxHaNljRFhix
16-10-202510:24:08GBp333553.00XLONxHaNljRFhi2
16-10-202510:24:08GBp177553.00XLONxHaNljRFhiE
16-10-202510:24:08GBp515553.00XLONxHaNljRFhiI
16-10-202510:12:57GBp322552.50XLONxHaNljRFHHL
16-10-202510:11:33GBp257552.50XLONxHaNljRFVWd
16-10-202510:07:54GBp4553.00XLONxHaNljRFQhn
16-10-202510:07:54GBp5553.00XLONxHaNljRFQh2
16-10-202510:03:01GBp94552.50XLONxHaNljRF65x
16-10-202510:01:42GBp432553.00XLONxHaNljRF7Dl
16-10-202510:01:42GBp290553.00XLONxHaNljRF7Dn
16-10-202510:01:42GBp50553.00XLONxHaNljRF7Dp
16-10-202510:01:42GBp139553.00XLONxHaNljRF7Dr
16-10-202510:01:42GBp186553.00XLONxHaNljRF7Dt
16-10-202510:01:42GBp186553.00XLONxHaNljRF7Dx
16-10-202510:01:42GBp422552.50XLONxHaNljRF7D0
16-10-202509:57:45GBp2553.00XLONxHaNljRF3g0
16-10-202509:57:45GBp4553.00XLONxHaNljRF3gC
16-10-202509:52:48GBp1552.50XLONxHaNljRFFJc
16-10-202509:52:48GBp3552.50XLONxHaNljRFFJr
16-10-202509:48:13GBp417552.50XLONxHaNljRF8td
16-10-202509:48:13GBp1552.50XLONxHaNljRF8tf
16-10-202509:47:49GBp178552.50XLONxHaNljRF8Mq
16-10-202509:47:49GBp494552.50XLONxHaNljRF8M3
16-10-202509:47:49GBp2552.50XLONxHaNljRF8M5
16-10-202509:44:15GBp3552.50XLONxHaNljR8qeO
16-10-202509:42:51GBp178552.50XLONxHaNljR8rwD
16-10-202509:42:51GBp655552.50XLONxHaNljR8rwT
16-10-202509:42:51GBp5552.50XLONxHaNljR8rwV
16-10-202509:31:06GBp653552.00XLONxHaNljR8xBC
16-10-202509:25:03GBp333552.50XLONxHaNljR8b7L
16-10-202509:24:18GBp542553.00XLONxHaNljR8YsL
16-10-202509:21:39GBp262553.50XLONxHaNljR8WUJ
16-10-202509:21:38GBp182554.00XLONxHaNljR8WOa
16-10-202509:21:38GBp33554.00XLONxHaNljR8WOe
16-10-202509:21:38GBp186554.00XLONxHaNljR8WOY
16-10-202509:15:24GBp577553.50XLONxHaNljR8gLt
16-10-202509:13:46GBp220554.50XLONxHaNljR8edA
16-10-202509:13:46GBp350554.50XLONxHaNljR8edC
16-10-202509:13:46GBp2554.50XLONxHaNljR8edE
16-10-202509:11:05GBp292554.00XLONxHaNljR8M7n
16-10-202509:09:09GBp126555.00XLONxHaNljR8Kqn
16-10-202509:09:09GBp52555.00XLONxHaNljR8Kqp
16-10-202509:09:09GBp278554.50XLONxHaNljR8Kqs
16-10-202509:05:18GBp141555.00XLONxHaNljR8Ga6
16-10-202509:05:18GBp95555.00XLONxHaNljR8Ga8
16-10-202509:05:18GBp252554.50XLONxHaNljR8GaF
16-10-202509:04:55GBp133555.00XLONxHaNljR8Gxa
16-10-202509:04:55GBp8555.00XLONxHaNljR8Gxc
16-10-202509:04:55GBp4555.00XLONxHaNljR8Gxe
16-10-202509:04:55GBp33555.00XLONxHaNljR8Gxg
16-10-202509:03:05GBp173555.00XLONxHaNljR8Uo7
16-10-202509:03:05GBp5555.00XLONxHaNljR8Uo9
16-10-202509:02:50GBp78555.00XLONxHaNljR8UF7
16-10-202509:02:50GBp467555.00XLONxHaNljR8UF9
16-10-202509:02:50GBp179555.50XLONxHaNljR8UEc
16-10-202509:02:50GBp402554.50XLONxHaNljR8UFT
16-10-202509:02:50GBp20554.50XLONxHaNljR8UFV
16-10-202508:55:32GBp292553.50XLONxHaNljR87z7
16-10-202508:55:32GBp422554.00XLONxHaNljR87zD
16-10-202508:53:01GBp285555.00XLONxHaNljR85OM
16-10-202508:53:01GBp3555.00XLONxHaNljR85OO
16-10-202508:50:47GBp623555.00XLONxHaNljR83QJ
16-10-202508:50:47GBp38555.00XLONxHaNljR83QL
16-10-202508:40:34GBp9553.00XLONxHaNljR88Ux
16-10-202508:39:27GBp665553.50XLONxHaNljR9sba
16-10-202508:35:42GBp7553.50XLONxHaNljR9rmP
16-10-202508:33:34GBp303554.00XLONxHaNljR9oVu
16-10-202508:32:00GBp37554.00XLONxHaNljR9mhq
16-10-202508:32:00GBp204554.00XLONxHaNljR9mhs
16-10-202508:31:09GBp323554.50XLONxHaNljR9mIZ
16-10-202508:30:01GBp535555.00XLONxHaNljR9@ax
16-10-202508:26:41GBp367555.50XLONxHaNljR9yGU
16-10-202508:26:41GBp602556.00XLONxHaNljR9yIY
16-10-202508:26:41GBp882556.50XLONxHaNljR9yIi
16-10-202508:26:41GBp75556.50XLONxHaNljR9yIk
16-10-202508:26:41GBp221556.50XLONxHaNljR9yIm
16-10-202508:26:41GBp31556.50XLONxHaNljR9yIq
16-10-202508:26:41GBp141556.00XLONxHaNljR9yI$
16-10-202508:26:41GBp128556.00XLONxHaNljR9yI1
16-10-202508:26:41GBp55556.00XLONxHaNljR9yI5
16-10-202508:26:41GBp98556.00XLONxHaNljR9yI7
16-10-202508:23:14GBp422556.50XLONxHaNljR9xXI
16-10-202508:21:10GBp417556.50XLONxHaNljR9vkE
16-10-202508:20:05GBp34557.00XLONxHaNljR9vP5
16-10-202508:13:01GBp2555.50XLONxHaNljR9Wmp
16-10-202508:13:01GBp4555.50XLONxHaNljR9Wmz
16-10-202508:09:48GBp621555.50XLONxHaNljR9kMa
16-10-202508:05:44GBp472556.00XLONxHaNljR9jP4
16-10-202508:05:39GBp296556.50XLONxHaNljR9gWd
16-10-202508:04:46GBp300557.00XLONxHaNljR9hb1
16-10-202508:04:46GBp10557.00XLONxHaNljR9hb5
16-10-202508:04:46GBp2557.00XLONxHaNljR9hb7
16-10-202508:04:46GBp422556.50XLONxHaNljR9hbC
16-10-202508:03:45GBp633557.00XLONxHaNljR9eb7
16-10-202508:03:45GBp2557.00XLONxHaNljR9eb9

