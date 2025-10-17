OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
17 October 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 16 October 2025 it had purchased a total of 183,111 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|139,000
|44,111
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|557.00p
|549.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|544.50p
|544.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|548.50p
|546.69p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,244,830 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,244,830.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|16-10-2025
|16:28:30
|GBp
|264
|547.00
|XLON
|xHaNljRHtiF
|16-10-2025
|16:28:30
|GBp
|135
|547.00
|XLON
|xHaNljRHtiQ
|16-10-2025
|16:28:30
|GBp
|254
|547.00
|XLON
|xHaNljRHtiS
|16-10-2025
|16:28:30
|GBp
|9
|547.00
|XLON
|xHaNljRHtkb
|16-10-2025
|16:28:30
|GBp
|78
|547.00
|XLON
|xHaNljRHtki
|16-10-2025
|16:28:30
|GBp
|39
|547.00
|XLON
|xHaNljRHtkk
|16-10-2025
|16:28:30
|GBp
|39
|547.00
|XLON
|xHaNljRHtkq
|16-10-2025
|16:28:30
|GBp
|28
|547.00
|XLON
|xHaNljRHtks
|16-10-2025
|16:28:27
|GBp
|58
|546.50
|BATE
|xHaNljRHtql
|16-10-2025
|16:28:19
|GBp
|54
|546.50
|BATE
|xHaNljRHtyU
|16-10-2025
|16:27:39
|GBp
|57
|546.50
|BATE
|xHaNljRHqwN
|16-10-2025
|16:27:16
|GBp
|62
|546.50
|BATE
|xHaNljRHrav
|16-10-2025
|16:27:15
|GBp
|6
|546.50
|BATE
|xHaNljRHrcY
|16-10-2025
|16:26:52
|GBp
|58
|546.50
|BATE
|xHaNljRHrCi
|16-10-2025
|16:26:02
|GBp
|6
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoAK
|16-10-2025
|16:26:02
|GBp
|141
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoLZ
|16-10-2025
|16:26:02
|GBp
|440
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoLw
|16-10-2025
|16:26:01
|GBp
|18
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoNt
|16-10-2025
|16:26:01
|GBp
|384
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoN$
|16-10-2025
|16:26:01
|GBp
|298
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoN4
|16-10-2025
|16:26:01
|GBp
|5
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoMi
|16-10-2025
|16:26:01
|GBp
|491
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoMV
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|2,101
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoGb
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|39
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoGd
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|40
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoGf
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|39
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoGh
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|1,095
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoGn
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|3
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoGp
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|217
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoG$
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|686
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoG1
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|45
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoG3
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|44
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoG5
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|42
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoG7
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|296
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoGH
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|2,659
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoGF
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|1,501
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoJm
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|622
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoJF
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|1,049
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoIp
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|1,296
|547.00
|XLON
|xHaNljRHoI8
|16-10-2025
|16:26:00
|GBp
|1,038
|547.00
|BATE
|xHaNljRHoIC
|16-10-2025
|16:25:54
|GBp
|15
|547.50
|XLON
|xHaNljRHpis
|16-10-2025
|16:25:54
|GBp
|98
|547.50
|XLON
|xHaNljRHpiu
|16-10-2025
|16:25:54
|GBp
|134
|547.50
|XLON
|xHaNljRHpiw
|16-10-2025
|16:25:52
|GBp
|11
|547.00
|BATE
|xHaNljRHpfE
|16-10-2025
|16:25:40
|GBp
|82
|547.50
|XLON
|xHaNljRHp@b
|16-10-2025
|16:25:40
|GBp
|189
|547.50
|XLON
|xHaNljRHp@d
|16-10-2025
|16:25:40
|GBp
|123
|547.50
|XLON
|xHaNljRHp@Z
|16-10-2025
|16:25:26
|GBp
|40
|547.50
|XLON
|xHaNljRHp9P
|16-10-2025
|16:25:26
|GBp
|187
|547.50
|XLON
|xHaNljRHp9R
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|279
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm0a
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|46
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm0W
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|1,656
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm1E
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|26
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm1G
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|322
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm1I
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|278
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm1K
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|98
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm1M
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|168
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm1O
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|513
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm1Q
|16-10-2025
|16:24:41
|GBp
|261
|547.50
|XLON
|xHaNljRHm1S
|16-10-2025
|16:22:14
|GBp
|499
|547.00
|BATE
|xHaNljRH$fC
|16-10-2025
|16:22:04
|GBp
|749
|547.00
|XLON
|xHaNljRH$z8
|16-10-2025
|16:22:04
|GBp
|300
|547.00
|XLON
|xHaNljRH$zA
|16-10-2025
|16:20:20
|GBp
|37
|547.00
|BATE
|xHaNljRHzU3
|16-10-2025
|16:20:20
|GBp
|30
|547.00
|BATE
|xHaNljRHzU5
|16-10-2025
|16:20:20
|GBp
|43
|547.00
|BATE
|xHaNljRHzU7
|16-10-2025
|16:20:19
|GBp
|210
|547.00
|BATE
|xHaNljRHzRp
|16-10-2025
|16:20:18
|GBp
|8
|547.00
|XLON
|xHaNljRHzQ7
|16-10-2025
|16:20:18
|GBp
|304
|547.00
|XLON
|xHaNljRHzQ9
|16-10-2025
|16:19:50
|GBp
|392
|547.00
|XLON
|xHaNljRHwHb
|16-10-2025
|16:19:50
|GBp
|84
|547.00
|XLON
|xHaNljRHwHZ
|16-10-2025
|16:18:04
|GBp
|608
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvYg
|16-10-2025
|16:18:04
|GBp
|317
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvYi
|16-10-2025
|16:18:04
|GBp
|492
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvYk
|16-10-2025
|16:18:04
|GBp
|308
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvYe
|16-10-2025
|16:18:04
|GBp
|116
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvY@
|16-10-2025
|16:18:04
|GBp
|276
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvY0
|16-10-2025
|16:18:04
|GBp
|861
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvYF
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|867
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvjd
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|77
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvjh
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|863
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvjv
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|56
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvjx
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|851
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvjK
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|81
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvjO
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|882
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvif
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|16
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvih
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|1,834
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvi0
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|682
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvi2
|16-10-2025
|16:18:03
|GBp
|72
|547.00
|XLON
|xHaNljRHvi4
|16-10-2025
|16:16:42
|GBp
|225
|546.50
|BATE
|xHaNljRHcS@
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|134
|546.50
|XLON
|xHaNljRHg@I
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|525
|546.50
|XLON
|xHaNljRHgvs
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|56
|546.50
|XLON
|xHaNljRHgvu
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|222
|546.50
|XLON
|xHaNljRHgvG
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|333
|546.50
|BATE
|xHaNljRHgvU
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|100
|546.50
|BATE
|xHaNljRHgud
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|200
|546.50
|BATE
|xHaNljRHguh
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|111
|546.50
|XLON
|xHaNljRHgui
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|30
|546.50
|XLON
|xHaNljRHguo
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|426
|546.50
|XLON
|xHaNljRHgut
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|818
|546.50
|XLON
|xHaNljRHgux
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|439
|546.50
|XLON
|xHaNljRHguz
|16-10-2025
|16:07:44
|GBp
|439
|546.50
|XLON
|xHaNljRHgu$
|16-10-2025
|16:06:23
|GBp
|923
|546.50
|XLON
|xHaNljRHeYo
|16-10-2025
|16:06:23
|GBp
|923
|546.50
|XLON
|xHaNljRHelF
|16-10-2025
|16:06:23
|GBp
|1,835
|546.50
|XLON
|xHaNljRHekl
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|470
|546.50
|XLON
|xHaNljRHek2
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|934
|546.50
|BATE
|xHaNljRHefs
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|465
|546.50
|XLON
|xHaNljRHef@
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|447
|546.50
|BATE
|xHaNljRHef9
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|333
|546.50
|BATE
|xHaNljRHeeA
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|244
|546.50
|XLON
|xHaNljRHehd
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|242
|546.50
|XLON
|xHaNljRHehS
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|225
|546.50
|BATE
|xHaNljRHegX
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|219
|546.50
|BATE
|xHaNljRHegh
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|247
|546.50
|XLON
|xHaNljRHegi
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|226
|546.50
|BATE
|xHaNljRHerp
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|138
|546.50
|XLON
|xHaNljRHer7
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|500
|546.50
|XLON
|xHaNljRHer9
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|585
|546.50
|BATE
|xHaNljRHerF
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|205
|546.50
|XLON
|xHaNljRHequ
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|240
|546.50
|XLON
|xHaNljRHeqw
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|239
|546.50
|XLON
|xHaNljRHetX
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|236
|546.50
|XLON
|xHaNljRHetS
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|240
|546.50
|XLON
|xHaNljRHesu
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|500
|546.50
|XLON
|xHaNljRHesN
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|9
|546.50
|BATE
|xHaNljRHesV
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|324
|546.50
|BATE
|xHaNljRHenn
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|400
|546.50
|XLON
|xHaNljRHenR
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|855
|546.50
|BATE
|xHaNljRHeml
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|471
|546.50
|BATE
|xHaNljRHemp
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|1,909
|546.50
|BATE
|xHaNljRHepd
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|273
|546.50
|BATE
|xHaNljRHepf
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|600
|546.50
|BATE
|xHaNljRHepo
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|228
|546.50
|BATE
|xHaNljRHep@
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|222
|546.50
|BATE
|xHaNljRHep7
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|145
|546.50
|BATE
|xHaNljRHepI
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|283
|546.50
|BATE
|xHaNljRHepK
|16-10-2025
|16:06:22
|GBp
|437
|546.50
|BATE
|xHaNljRHeoZ
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|675
|546.00
|BATE
|xHaNljRHeoF
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|1,823
|546.00
|XLON
|xHaNljRHeoU
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|606
|546.00
|XLON
|xHaNljRHeza
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|460
|546.00
|BATE
|xHaNljRHezt
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|1,786
|546.00
|XLON
|xHaNljRHezr
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|22
|547.00
|XLON
|xHaNljRHez@
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|780
|546.50
|XLON
|xHaNljRHez0
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|700
|546.50
|XLON
|xHaNljRHez2
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|107
|547.00
|XLON
|xHaNljRHezy
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|560
|546.50
|BATE
|xHaNljRHezD
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|489
|546.50
|BATE
|xHaNljRHezF
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|567
|547.00
|XLON
|xHaNljRHezR
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|203
|547.00
|XLON
|xHaNljRHeyX
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|53
|547.00
|XLON
|xHaNljRHezT
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|1,049
|546.50
|XLON
|xHaNljRHeye
|16-10-2025
|16:06:21
|GBp
|1,049
|546.50
|BATE
|xHaNljRHeyg
|16-10-2025
|15:42:47
|GBp
|124
|546.50
|XLON
|xHaNljRIs9E
|16-10-2025
|15:36:23
|GBp
|225
|546.00
|BATE
|xHaNljRI$x8
|16-10-2025
|15:36:23
|GBp
|4
|546.00
|BATE
|xHaNljRI$xA
|16-10-2025
|15:36:05
|GBp
|196
|546.00
|BATE
|xHaNljRI$I$
|16-10-2025
|15:36:05
|GBp
|29
|546.00
|BATE
|xHaNljRI$I1
|16-10-2025
|15:35:47
|GBp
|247
|546.00
|BATE
|xHaNljRIylY
|16-10-2025
|15:35:15
|GBp
|739
|546.00
|BATE
|xHaNljRIyKI
|16-10-2025
|15:35:15
|GBp
|504
|546.00
|BATE
|xHaNljRIyKK
|16-10-2025
|15:35:15
|GBp
|854
|546.00
|BATE
|xHaNljRIyKT
|16-10-2025
|15:35:15
|GBp
|864
|546.00
|BATE
|xHaNljRIyNB
|16-10-2025
|15:35:15
|GBp
|546
|546.00
|BATE
|xHaNljRIyNM
|16-10-2025
|15:34:07
|GBp
|400
|545.00
|XLON
|xHaNljRIw5$
|16-10-2025
|15:29:26
|GBp
|664
|544.50
|BATE
|xHaNljRIaB0
|16-10-2025
|15:29:26
|GBp
|462
|544.50
|XLON
|xHaNljRIaBw
|16-10-2025
|15:29:26
|GBp
|1,058
|544.50
|XLON
|xHaNljRIaBy
|16-10-2025
|15:28:58
|GBp
|52
|545.50
|XLON
|xHaNljRIbqa
|16-10-2025
|15:28:58
|GBp
|81
|545.50
|XLON
|xHaNljRIbqW
|16-10-2025
|15:28:58
|GBp
|394
|545.50
|XLON
|xHaNljRIbqY
|16-10-2025
|15:28:02
|GBp
|297
|545.50
|XLON
|xHaNljRIYg5
|16-10-2025
|15:28:02
|GBp
|102
|545.50
|XLON
|xHaNljRIYg7
|16-10-2025
|15:27:06
|GBp
|265
|545.50
|XLON
|xHaNljRIZtL
|16-10-2025
|15:27:06
|GBp
|210
|545.50
|XLON
|xHaNljRIZtN
|16-10-2025
|15:26:10
|GBp
|184
|545.50
|XLON
|xHaNljRIWmr
|16-10-2025
|15:26:10
|GBp
|202
|545.50
|XLON
|xHaNljRIWmt
|16-10-2025
|15:25:14
|GBp
|492
|545.50
|XLON
|xHaNljRIX6O
|16-10-2025
|15:24:18
|GBp
|87
|545.50
|XLON
|xHaNljRIkVu
|16-10-2025
|15:24:18
|GBp
|304
|545.50
|XLON
|xHaNljRIkVw
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|335
|545.50
|XLON
|xHaNljRIgn$
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|789
|545.50
|XLON
|xHaNljRIgn1
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|575
|545.50
|XLON
|xHaNljRIgn3
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|3,741
|545.50
|XLON
|xHaNljRIgnM
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|789
|545.50
|XLON
|xHaNljRIgnQ
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|688
|545.50
|XLON
|xHaNljRIgnS
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|560
|545.50
|XLON
|xHaNljRIgnU
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|1,049
|545.00
|XLON
|xHaNljRIgmh
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|397
|545.00
|BATE
|xHaNljRIgmj
|16-10-2025
|15:21:28
|GBp
|129
|545.00
|BATE
|xHaNljRIgmn
|16-10-2025
|15:14:41
|GBp
|694
|545.50
|XLON
|xHaNljRIG6D
|16-10-2025
|15:14:41
|GBp
|64
|545.50
|XLON
|xHaNljRIG6F
|16-10-2025
|15:14:41
|GBp
|388
|545.50
|BATE
|xHaNljRIG6H
|16-10-2025
|15:14:41
|GBp
|291
|545.50
|XLON
|xHaNljRIG6L
|16-10-2025
|15:10:37
|GBp
|1,049
|546.00
|XLON
|xHaNljRITRh
|16-10-2025
|15:10:37
|GBp
|413
|546.00
|BATE
|xHaNljRITRj
|16-10-2025
|15:08:08
|GBp
|590
|546.00
|BATE
|xHaNljRIPnT
|16-10-2025
|15:00:53
|GBp
|700
|545.50
|XLON
|xHaNljRICPp
|16-10-2025
|15:00:53
|GBp
|517
|545.50
|XLON
|xHaNljRICPr
|16-10-2025
|15:00:53
|GBp
|390
|545.50
|BATE
|xHaNljRICPt
|16-10-2025
|15:00:52
|GBp
|6
|546.50
|XLON
|xHaNljRICOx
|16-10-2025
|15:00:52
|GBp
|478
|546.50
|XLON
|xHaNljRICOz
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|178
|546.50
|XLON
|xHaNljRICRB
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|2,182
|546.50
|XLON
|xHaNljRICQY
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|108
|546.50
|XLON
|xHaNljRICQ9
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|828
|546.50
|XLON
|xHaNljRICQB
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|36
|546.50
|XLON
|xHaNljRICQD
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|50
|546.50
|XLON
|xHaNljRICQH
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|117
|546.50
|XLON
|xHaNljRICQJ
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|507
|546.50
|XLON
|xHaNljRICQL
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|111
|546.00
|BATE
|xHaNljRIDbp
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|504
|546.00
|BATE
|xHaNljRIDbr
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|842
|546.00
|XLON
|xHaNljRIDbj
|16-10-2025
|15:00:50
|GBp
|207
|546.00
|XLON
|xHaNljRIDbn
|16-10-2025
|14:53:31
|GBp
|644
|546.00
|BATE
|xHaNljRJmfe
|16-10-2025
|14:53:31
|GBp
|1,049
|546.00
|XLON
|xHaNljRJmfc
|16-10-2025
|14:52:45
|GBp
|220
|547.00
|BATE
|xHaNljRJnZK
|16-10-2025
|14:51:12
|GBp
|591
|546.50
|XLON
|xHaNljRJ$g@
|16-10-2025
|14:51:12
|GBp
|458
|546.50
|XLON
|xHaNljRJ$g5
|16-10-2025
|14:51:11
|GBp
|68
|547.00
|BATE
|xHaNljRJ$tF
|16-10-2025
|14:51:11
|GBp
|123
|547.00
|BATE
|xHaNljRJ$tH
|16-10-2025
|14:47:26
|GBp
|3
|546.50
|XLON
|xHaNljRJvh3
|16-10-2025
|14:47:21
|GBp
|3,281
|547.00
|XLON
|xHaNljRJvpl
|16-10-2025
|14:47:21
|GBp
|320
|547.00
|XLON
|xHaNljRJvpn
|16-10-2025
|14:47:21
|GBp
|13
|547.00
|XLON
|xHaNljRJvpp
|16-10-2025
|14:47:21
|GBp
|180
|547.00
|XLON
|xHaNljRJvpr
|16-10-2025
|14:47:21
|GBp
|532
|547.00
|XLON
|xHaNljRJvpt
|16-10-2025
|14:47:21
|GBp
|45
|547.00
|XLON
|xHaNljRJvpv
|16-10-2025
|14:47:21
|GBp
|259
|546.50
|XLON
|xHaNljRJvp2
|16-10-2025
|14:47:21
|GBp
|790
|546.50
|XLON
|xHaNljRJvp4
|16-10-2025
|14:47:21
|GBp
|500
|546.50
|BATE
|xHaNljRJvp8
|16-10-2025
|14:35:46
|GBp
|16
|546.50
|XLON
|xHaNljRJMUn
|16-10-2025
|14:35:46
|GBp
|197
|546.50
|XLON
|xHaNljRJMUp
|16-10-2025
|14:35:18
|GBp
|195
|546.50
|XLON
|xHaNljRJND6
|16-10-2025
|14:34:50
|GBp
|17
|546.50
|XLON
|xHaNljRJK53
|16-10-2025
|14:34:50
|GBp
|223
|546.50
|XLON
|xHaNljRJK51
|16-10-2025
|14:34:32
|GBp
|615
|546.50
|XLON
|xHaNljRJLc2
|16-10-2025
|14:34:32
|GBp
|7
|546.50
|XLON
|xHaNljRJLc4
|16-10-2025
|14:34:01
|GBp
|120
|546.50
|XLON
|xHaNljRJLUB
|16-10-2025
|14:34:01
|GBp
|281
|546.50
|XLON
|xHaNljRJLUD
|16-10-2025
|14:34:01
|GBp
|3
|546.50
|XLON
|xHaNljRJLUF
|16-10-2025
|14:33:57
|GBp
|1,342
|546.50
|XLON
|xHaNljRJIjt
|16-10-2025
|14:33:57
|GBp
|400
|546.50
|XLON
|xHaNljRJIjv
|16-10-2025
|14:33:57
|GBp
|613
|546.50
|XLON
|xHaNljRJIjx
|16-10-2025
|14:33:57
|GBp
|250
|546.50
|XLON
|xHaNljRJIjz
|16-10-2025
|14:33:57
|GBp
|212
|546.00
|XLON
|xHaNljRJIil
|16-10-2025
|14:33:57
|GBp
|837
|546.00
|XLON
|xHaNljRJIin
|16-10-2025
|14:33:57
|GBp
|296
|546.00
|BATE
|xHaNljRJIip
|16-10-2025
|14:32:01
|GBp
|199
|546.50
|XLON
|xHaNljRJH8X
|16-10-2025
|14:32:01
|GBp
|207
|546.50
|XLON
|xHaNljRJH8p
|16-10-2025
|14:32:01
|GBp
|207
|546.50
|XLON
|xHaNljRJH8@
|16-10-2025
|14:32:01
|GBp
|60
|546.50
|XLON
|xHaNljRJH84
|16-10-2025
|14:32:00
|GBp
|621
|546.50
|XLON
|xHaNljRJH8C
|16-10-2025
|14:31:43
|GBp
|5
|546.50
|XLON
|xHaNljRJUq1
|16-10-2025
|14:31:39
|GBp
|10
|546.50
|XLON
|xHaNljRJUxP
|16-10-2025
|14:31:39
|GBp
|876
|546.50
|XLON
|xHaNljRJUwE
|16-10-2025
|14:31:37
|GBp
|681
|546.50
|XLON
|xHaNljRJU1D
|16-10-2025
|14:31:37
|GBp
|326
|546.50
|XLON
|xHaNljRJU1H
|16-10-2025
|14:31:37
|GBp
|183
|546.50
|XLON
|xHaNljRJU1J
|16-10-2025
|14:31:37
|GBp
|799
|546.50
|XLON
|xHaNljRJU1U
|16-10-2025
|14:31:37
|GBp
|409
|546.50
|BATE
|xHaNljRJU0c
|16-10-2025
|14:31:37
|GBp
|165
|546.50
|XLON
|xHaNljRJU0W
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|158
|548.00
|XLON
|xHaNljRJTcb
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|163
|548.00
|XLON
|xHaNljRJTcd
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|672
|547.50
|XLON
|xHaNljRJTcm
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|268
|548.00
|XLON
|xHaNljRJTcf
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|573
|547.50
|XLON
|xHaNljRJTch
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|490
|547.50
|XLON
|xHaNljRJTcj
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|163
|547.50
|XLON
|xHaNljRJTcl
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|424
|547.00
|BATE
|xHaNljRJTcz
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|460
|547.00
|XLON
|xHaNljRJTc@
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|180
|547.50
|BATE
|xHaNljRJTcE
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|419
|548.00
|BATE
|xHaNljRJTc2
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|287
|548.00
|BATE
|xHaNljRJTc4
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|30
|548.00
|BATE
|xHaNljRJTc8
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|39
|548.00
|BATE
|xHaNljRJTcA
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|260
|547.00
|BATE
|xHaNljRJTcM
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|1,049
|547.50
|XLON
|xHaNljRJTcO
|16-10-2025
|14:30:25
|GBp
|454
|547.50
|BATE
|xHaNljRJTcQ
|16-10-2025
|14:17:20
|GBp
|422
|548.00
|BATE
|xHaNljRJDK0
|16-10-2025
|14:17:20
|GBp
|974
|548.00
|XLON
|xHaNljRJDKu
|16-10-2025
|14:17:20
|GBp
|75
|548.00
|XLON
|xHaNljRJDKw
|16-10-2025
|14:14:40
|GBp
|383
|548.00
|BATE
|xHaNljRJ8CL
|16-10-2025
|14:14:40
|GBp
|29
|548.00
|XLON
|xHaNljRJ8CR
|16-10-2025
|14:14:40
|GBp
|942
|548.00
|XLON
|xHaNljRJ8CT
|16-10-2025
|14:12:24
|GBp
|13
|548.00
|BATE
|xHaNljRCtWR
|16-10-2025
|14:09:40
|GBp
|286
|548.50
|XLON
|xHaNljRCrNe
|16-10-2025
|14:09:40
|GBp
|491
|548.50
|XLON
|xHaNljRCrNg
|16-10-2025
|14:09:40
|GBp
|272
|548.50
|XLON
|xHaNljRCrNi
|16-10-2025
|14:09:40
|GBp
|450
|548.50
|BATE
|xHaNljRCrNk
|16-10-2025
|13:41:28
|GBp
|33
|546.00
|BATE
|xHaNljRCIl4
|16-10-2025
|13:41:26
|GBp
|683
|546.50
|XLON
|xHaNljRCIfm
|16-10-2025
|13:41:26
|GBp
|422
|546.50
|BATE
|xHaNljRCIfq
|16-10-2025
|13:41:26
|GBp
|1,006
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIeg
|16-10-2025
|13:41:26
|GBp
|486
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIei
|16-10-2025
|13:41:26
|GBp
|1,845
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIe$
|16-10-2025
|13:41:26
|GBp
|1,109
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIeF
|16-10-2025
|13:41:26
|GBp
|629
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIhi
|16-10-2025
|13:41:26
|GBp
|1,259
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIhk
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|1,097
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIhN
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|827
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIgw
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|595
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIgA
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|583
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIgR
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|191
|547.00
|BATE
|xHaNljRCIrd
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|829
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIrF
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|30
|547.00
|BATE
|xHaNljRCIrL
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|60
|547.00
|BATE
|xHaNljRCIrN
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|238
|547.00
|BATE
|xHaNljRCIrP
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|278
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIqi
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|384
|547.00
|BATE
|xHaNljRCIqt
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|38
|547.00
|BATE
|xHaNljRCIqv
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|127
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIqx
|16-10-2025
|13:41:25
|GBp
|821
|547.00
|XLON
|xHaNljRCIqz
|16-10-2025
|13:29:44
|GBp
|303
|547.00
|BATE
|xHaNljRC7LR
|16-10-2025
|13:29:44
|GBp
|270
|547.00
|XLON
|xHaNljRC7Kb
|16-10-2025
|12:59:45
|GBp
|225
|547.00
|BATE
|xHaNljRDd76
|16-10-2025
|12:58:17
|GBp
|40
|547.50
|XLON
|xHaNljRDaT9
|16-10-2025
|12:58:17
|GBp
|60
|547.50
|XLON
|xHaNljRDaTB
|16-10-2025
|12:58:17
|GBp
|35
|547.50
|XLON
|xHaNljRDaTD
|16-10-2025
|12:58:17
|GBp
|43
|547.50
|XLON
|xHaNljRDaTH
|16-10-2025
|12:58:17
|GBp
|670
|547.50
|XLON
|xHaNljRDaSn
|16-10-2025
|12:58:17
|GBp
|8
|547.50
|XLON
|xHaNljRDaSp
|16-10-2025
|12:55:27
|GBp
|379
|547.50
|BATE
|xHaNljRDZwd
|16-10-2025
|12:55:27
|GBp
|862
|547.50
|XLON
|xHaNljRDZwn
|16-10-2025
|12:55:27
|GBp
|70
|547.50
|XLON
|xHaNljRDZwp
|16-10-2025
|12:40:13
|GBp
|245
|547.50
|BATE
|xHaNljRDLri
|16-10-2025
|12:39:14
|GBp
|272
|547.50
|XLON
|xHaNljRDIhS
|16-10-2025
|12:39:14
|GBp
|293
|547.50
|XLON
|xHaNljRDIgi
|16-10-2025
|12:39:11
|GBp
|526
|548.50
|XLON
|xHaNljRDItG
|16-10-2025
|12:39:11
|GBp
|343
|548.00
|XLON
|xHaNljRDItI
|16-10-2025
|12:34:01
|GBp
|376
|549.00
|XLON
|xHaNljRDUGF
|16-10-2025
|12:34:01
|GBp
|399
|549.00
|BATE
|xHaNljRDUGL
|16-10-2025
|12:34:01
|GBp
|31
|549.00
|BATE
|xHaNljRDUGN
|16-10-2025
|12:33:03
|GBp
|69
|549.00
|XLON
|xHaNljRDV2a
|16-10-2025
|12:33:03
|GBp
|311
|549.00
|BATE
|xHaNljRDV2c
|16-10-2025
|12:33:03
|GBp
|167
|549.00
|BATE
|xHaNljRDV2e
|16-10-2025
|12:33:03
|GBp
|40
|549.00
|XLON
|xHaNljRDV2Y
|16-10-2025
|12:33:03
|GBp
|511
|549.00
|XLON
|xHaNljRDV2g
|16-10-2025
|12:30:37
|GBp
|52
|550.00
|XLON
|xHaNljRDTRH
|16-10-2025
|12:30:37
|GBp
|290
|549.50
|XLON
|xHaNljRDTRJ
|16-10-2025
|12:30:37
|GBp
|936
|549.50
|XLON
|xHaNljRDTRQ
|16-10-2025
|12:25:30
|GBp
|100
|550.00
|XLON
|xHaNljRD6m1
|16-10-2025
|12:25:30
|GBp
|216
|550.00
|XLON
|xHaNljRD6m3
|16-10-2025
|12:20:55
|GBp
|479
|550.00
|XLON
|xHaNljRD5L@
|16-10-2025
|12:18:07
|GBp
|235
|550.00
|XLON
|xHaNljRD0Y5
|16-10-2025
|12:18:07
|GBp
|186
|550.00
|XLON
|xHaNljRD0Y7
|16-10-2025
|12:18:07
|GBp
|520
|550.00
|XLON
|xHaNljRD0Y9
|16-10-2025
|12:18:07
|GBp
|331
|549.50
|XLON
|xHaNljRD0YK
|16-10-2025
|12:18:07
|GBp
|331
|550.00
|XLON
|xHaNljRD0YS
|16-10-2025
|12:18:07
|GBp
|474
|550.50
|XLON
|xHaNljRD0jW
|16-10-2025
|12:16:48
|GBp
|92
|551.00
|XLON
|xHaNljRD1@@
|16-10-2025
|12:16:48
|GBp
|415
|551.00
|XLON
|xHaNljRD1@0
|16-10-2025
|12:11:13
|GBp
|495
|551.00
|XLON
|xHaNljRDD7m
|16-10-2025
|12:06:11
|GBp
|24
|551.00
|XLON
|xHaNljRD9pM
|16-10-2025
|12:06:11
|GBp
|72
|551.00
|XLON
|xHaNljRD9pO
|16-10-2025
|12:06:11
|GBp
|72
|551.00
|XLON
|xHaNljRD9pQ
|16-10-2025
|12:06:11
|GBp
|18
|551.00
|XLON
|xHaNljRD9pS
|16-10-2025
|12:01:16
|GBp
|473
|551.00
|XLON
|xHaNljREoZ8
|16-10-2025
|11:59:45
|GBp
|422
|551.00
|XLON
|xHaNljREpHB
|16-10-2025
|11:47:39
|GBp
|5
|550.50
|XLON
|xHaNljREvRJ
|16-10-2025
|11:47:36
|GBp
|14
|550.50
|XLON
|xHaNljREcbj
|16-10-2025
|11:47:36
|GBp
|71
|551.00
|XLON
|xHaNljREcb3
|16-10-2025
|11:47:36
|GBp
|351
|551.00
|XLON
|xHaNljREcb5
|16-10-2025
|11:40:40
|GBp
|473
|551.50
|XLON
|xHaNljREZST
|16-10-2025
|11:40:36
|GBp
|190
|552.00
|XLON
|xHaNljREZPS
|16-10-2025
|11:40:36
|GBp
|233
|552.50
|XLON
|xHaNljREZOC
|16-10-2025
|11:40:36
|GBp
|222
|552.50
|XLON
|xHaNljREZOE
|16-10-2025
|11:40:36
|GBp
|316
|552.00
|XLON
|xHaNljREZOL
|16-10-2025
|11:40:36
|GBp
|140
|552.00
|XLON
|xHaNljREZON
|16-10-2025
|11:27:09
|GBp
|292
|552.50
|XLON
|xHaNljRENz5
|16-10-2025
|11:27:08
|GBp
|209
|553.50
|XLON
|xHaNljRENyR
|16-10-2025
|11:27:08
|GBp
|422
|553.00
|XLON
|xHaNljRENyU
|16-10-2025
|11:27:08
|GBp
|1,721
|553.50
|XLON
|xHaNljREN$$
|16-10-2025
|11:27:08
|GBp
|110
|553.50
|XLON
|xHaNljREN$1
|16-10-2025
|11:27:08
|GBp
|55
|553.50
|XLON
|xHaNljREN$3
|16-10-2025
|11:10:35
|GBp
|131
|551.50
|XLON
|xHaNljREOM@
|16-10-2025
|11:10:35
|GBp
|23
|551.50
|XLON
|xHaNljREOMy
|16-10-2025
|11:10:35
|GBp
|268
|551.50
|XLON
|xHaNljREOMA
|16-10-2025
|11:09:55
|GBp
|132
|552.00
|XLON
|xHaNljREPox
|16-10-2025
|11:09:55
|GBp
|290
|552.00
|XLON
|xHaNljREPoz
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|828
|552.50
|XLON
|xHaNljRE0u@
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|87
|552.50
|XLON
|xHaNljRE0u0
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|199
|552.50
|XLON
|xHaNljRE0u2
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|199
|552.50
|XLON
|xHaNljRE0u4
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|292
|552.00
|XLON
|xHaNljRE0uC
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|195
|553.00
|XLON
|xHaNljRE0xb
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|606
|553.00
|XLON
|xHaNljRE0xd
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|81
|553.50
|XLON
|xHaNljRE0xX
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|537
|553.50
|XLON
|xHaNljRE0xZ
|16-10-2025
|11:01:59
|GBp
|422
|552.50
|XLON
|xHaNljRE0xk
|16-10-2025
|10:49:37
|GBp
|6
|553.50
|XLON
|xHaNljRFrgt
|16-10-2025
|10:49:37
|GBp
|250
|553.50
|XLON
|xHaNljRFrgv
|16-10-2025
|10:49:37
|GBp
|568
|553.50
|XLON
|xHaNljRFrgx
|16-10-2025
|10:41:04
|GBp
|17
|552.50
|XLON
|xHaNljRFw@9
|16-10-2025
|10:41:04
|GBp
|275
|552.50
|XLON
|xHaNljRFw@B
|16-10-2025
|10:41:04
|GBp
|422
|553.00
|XLON
|xHaNljRFw@D
|16-10-2025
|10:24:08
|GBp
|333
|553.00
|XLON
|xHaNljRFhiZ
|16-10-2025
|10:24:08
|GBp
|333
|553.00
|XLON
|xHaNljRFhik
|16-10-2025
|10:24:08
|GBp
|328
|553.00
|XLON
|xHaNljRFhix
|16-10-2025
|10:24:08
|GBp
|333
|553.00
|XLON
|xHaNljRFhi2
|16-10-2025
|10:24:08
|GBp
|177
|553.00
|XLON
|xHaNljRFhiE
|16-10-2025
|10:24:08
|GBp
|515
|553.00
|XLON
|xHaNljRFhiI
|16-10-2025
|10:12:57
|GBp
|322
|552.50
|XLON
|xHaNljRFHHL
|16-10-2025
|10:11:33
|GBp
|257
|552.50
|XLON
|xHaNljRFVWd
|16-10-2025
|10:07:54
|GBp
|4
|553.00
|XLON
|xHaNljRFQhn
|16-10-2025
|10:07:54
|GBp
|5
|553.00
|XLON
|xHaNljRFQh2
|16-10-2025
|10:03:01
|GBp
|94
|552.50
|XLON
|xHaNljRF65x
|16-10-2025
|10:01:42
|GBp
|432
|553.00
|XLON
|xHaNljRF7Dl
|16-10-2025
|10:01:42
|GBp
|290
|553.00
|XLON
|xHaNljRF7Dn
|16-10-2025
|10:01:42
|GBp
|50
|553.00
|XLON
|xHaNljRF7Dp
|16-10-2025
|10:01:42
|GBp
|139
|553.00
|XLON
|xHaNljRF7Dr
|16-10-2025
|10:01:42
|GBp
|186
|553.00
|XLON
|xHaNljRF7Dt
|16-10-2025
|10:01:42
|GBp
|186
|553.00
|XLON
|xHaNljRF7Dx
|16-10-2025
|10:01:42
|GBp
|422
|552.50
|XLON
|xHaNljRF7D0
|16-10-2025
|09:57:45
|GBp
|2
|553.00
|XLON
|xHaNljRF3g0
|16-10-2025
|09:57:45
|GBp
|4
|553.00
|XLON
|xHaNljRF3gC
|16-10-2025
|09:52:48
|GBp
|1
|552.50
|XLON
|xHaNljRFFJc
|16-10-2025
|09:52:48
|GBp
|3
|552.50
|XLON
|xHaNljRFFJr
|16-10-2025
|09:48:13
|GBp
|417
|552.50
|XLON
|xHaNljRF8td
|16-10-2025
|09:48:13
|GBp
|1
|552.50
|XLON
|xHaNljRF8tf
|16-10-2025
|09:47:49
|GBp
|178
|552.50
|XLON
|xHaNljRF8Mq
|16-10-2025
|09:47:49
|GBp
|494
|552.50
|XLON
|xHaNljRF8M3
|16-10-2025
|09:47:49
|GBp
|2
|552.50
|XLON
|xHaNljRF8M5
|16-10-2025
|09:44:15
|GBp
|3
|552.50
|XLON
|xHaNljR8qeO
|16-10-2025
|09:42:51
|GBp
|178
|552.50
|XLON
|xHaNljR8rwD
|16-10-2025
|09:42:51
|GBp
|655
|552.50
|XLON
|xHaNljR8rwT
|16-10-2025
|09:42:51
|GBp
|5
|552.50
|XLON
|xHaNljR8rwV
|16-10-2025
|09:31:06
|GBp
|653
|552.00
|XLON
|xHaNljR8xBC
|16-10-2025
|09:25:03
|GBp
|333
|552.50
|XLON
|xHaNljR8b7L
|16-10-2025
|09:24:18
|GBp
|542
|553.00
|XLON
|xHaNljR8YsL
|16-10-2025
|09:21:39
|GBp
|262
|553.50
|XLON
|xHaNljR8WUJ
|16-10-2025
|09:21:38
|GBp
|182
|554.00
|XLON
|xHaNljR8WOa
|16-10-2025
|09:21:38
|GBp
|33
|554.00
|XLON
|xHaNljR8WOe
|16-10-2025
|09:21:38
|GBp
|186
|554.00
|XLON
|xHaNljR8WOY
|16-10-2025
|09:15:24
|GBp
|577
|553.50
|XLON
|xHaNljR8gLt
|16-10-2025
|09:13:46
|GBp
|220
|554.50
|XLON
|xHaNljR8edA
|16-10-2025
|09:13:46
|GBp
|350
|554.50
|XLON
|xHaNljR8edC
|16-10-2025
|09:13:46
|GBp
|2
|554.50
|XLON
|xHaNljR8edE
|16-10-2025
|09:11:05
|GBp
|292
|554.00
|XLON
|xHaNljR8M7n
|16-10-2025
|09:09:09
|GBp
|126
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Kqn
|16-10-2025
|09:09:09
|GBp
|52
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Kqp
|16-10-2025
|09:09:09
|GBp
|278
|554.50
|XLON
|xHaNljR8Kqs
|16-10-2025
|09:05:18
|GBp
|141
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Ga6
|16-10-2025
|09:05:18
|GBp
|95
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Ga8
|16-10-2025
|09:05:18
|GBp
|252
|554.50
|XLON
|xHaNljR8GaF
|16-10-2025
|09:04:55
|GBp
|133
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Gxa
|16-10-2025
|09:04:55
|GBp
|8
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Gxc
|16-10-2025
|09:04:55
|GBp
|4
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Gxe
|16-10-2025
|09:04:55
|GBp
|33
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Gxg
|16-10-2025
|09:03:05
|GBp
|173
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Uo7
|16-10-2025
|09:03:05
|GBp
|5
|555.00
|XLON
|xHaNljR8Uo9
|16-10-2025
|09:02:50
|GBp
|78
|555.00
|XLON
|xHaNljR8UF7
|16-10-2025
|09:02:50
|GBp
|467
|555.00
|XLON
|xHaNljR8UF9
|16-10-2025
|09:02:50
|GBp
|179
|555.50
|XLON
|xHaNljR8UEc
|16-10-2025
|09:02:50
|GBp
|402
|554.50
|XLON
|xHaNljR8UFT
|16-10-2025
|09:02:50
|GBp
|20
|554.50
|XLON
|xHaNljR8UFV
|16-10-2025
|08:55:32
|GBp
|292
|553.50
|XLON
|xHaNljR87z7
|16-10-2025
|08:55:32
|GBp
|422
|554.00
|XLON
|xHaNljR87zD
|16-10-2025
|08:53:01
|GBp
|285
|555.00
|XLON
|xHaNljR85OM
|16-10-2025
|08:53:01
|GBp
|3
|555.00
|XLON
|xHaNljR85OO
|16-10-2025
|08:50:47
|GBp
|623
|555.00
|XLON
|xHaNljR83QJ
|16-10-2025
|08:50:47
|GBp
|38
|555.00
|XLON
|xHaNljR83QL
|16-10-2025
|08:40:34
|GBp
|9
|553.00
|XLON
|xHaNljR88Ux
|16-10-2025
|08:39:27
|GBp
|665
|553.50
|XLON
|xHaNljR9sba
|16-10-2025
|08:35:42
|GBp
|7
|553.50
|XLON
|xHaNljR9rmP
|16-10-2025
|08:33:34
|GBp
|303
|554.00
|XLON
|xHaNljR9oVu
|16-10-2025
|08:32:00
|GBp
|37
|554.00
|XLON
|xHaNljR9mhq
|16-10-2025
|08:32:00
|GBp
|204
|554.00
|XLON
|xHaNljR9mhs
|16-10-2025
|08:31:09
|GBp
|323
|554.50
|XLON
|xHaNljR9mIZ
|16-10-2025
|08:30:01
|GBp
|535
|555.00
|XLON
|xHaNljR9@ax
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|367
|555.50
|XLON
|xHaNljR9yGU
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|602
|556.00
|XLON
|xHaNljR9yIY
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|882
|556.50
|XLON
|xHaNljR9yIi
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|75
|556.50
|XLON
|xHaNljR9yIk
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|221
|556.50
|XLON
|xHaNljR9yIm
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|31
|556.50
|XLON
|xHaNljR9yIq
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|141
|556.00
|XLON
|xHaNljR9yI$
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|128
|556.00
|XLON
|xHaNljR9yI1
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|55
|556.00
|XLON
|xHaNljR9yI5
|16-10-2025
|08:26:41
|GBp
|98
|556.00
|XLON
|xHaNljR9yI7
|16-10-2025
|08:23:14
|GBp
|422
|556.50
|XLON
|xHaNljR9xXI
|16-10-2025
|08:21:10
|GBp
|417
|556.50
|XLON
|xHaNljR9vkE
|16-10-2025
|08:20:05
|GBp
|34
|557.00
|XLON
|xHaNljR9vP5
|16-10-2025
|08:13:01
|GBp
|2
|555.50
|XLON
|xHaNljR9Wmp
|16-10-2025
|08:13:01
|GBp
|4
|555.50
|XLON
|xHaNljR9Wmz
|16-10-2025
|08:09:48
|GBp
|621
|555.50
|XLON
|xHaNljR9kMa
|16-10-2025
|08:05:44
|GBp
|472
|556.00
|XLON
|xHaNljR9jP4
|16-10-2025
|08:05:39
|GBp
|296
|556.50
|XLON
|xHaNljR9gWd
|16-10-2025
|08:04:46
|GBp
|300
|557.00
|XLON
|xHaNljR9hb1
|16-10-2025
|08:04:46
|GBp
|10
|557.00
|XLON
|xHaNljR9hb5
|16-10-2025
|08:04:46
|GBp
|2
|557.00
|XLON
|xHaNljR9hb7
|16-10-2025
|08:04:46
|GBp
|422
|556.50
|XLON
|xHaNljR9hbC
|16-10-2025
|08:03:45
|GBp
|633
|557.00
|XLON
|xHaNljR9eb7
|16-10-2025
|08:03:45
|GBp
|2
|557.00
|XLON
|xHaNljR9eb9