Reykjavík, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amaroq Minerals hefur sölu á gulli með SMO upprunavottun (e. Single Mine Origin – SMO)
Amaroq Ltd. (AIM, TSX-V, NASDAQ Iceland: AMRQ, OTCQX: AMRQF) tilkynnir um upphaf á sölu SMO-vottaðs gulls úr Nalunaq-námu félagsins á Grænlandi.
Allt SMO-vottað gull er að fullu rekjanlegt frá námu til endanlegs viðskiptavinar. Vottunin staðfestir að vinnslan fer fram í samræmi við ströngustu alþjóðlegu kröfur um ábyrga vinnslu og byggir á ítarlegum ESG-stöðlum sem tryggja gagnsæi og áreiðanleika í allri virðiskeðjunni.
Helstu atriði
- Fullkominn rekjanleiki: Allt gull sem flutt er frá Nalunaq-námu félagsins til Bretlands ber SMO-vottun. Vottunin tryggir viðskiptavinum fullkomið gagnsæi og vissu um að framleiðsla gullsins fari fram á ábyrgan hátt, án kvikasilfurs og í samræmi við trausta umhverfis- og samfélagslega staðla.
- Samfélagið í forgrunni: Í upphafi verður SMO-vottað gull frá Nalunaq eingöngu aðgengilegt íbúum Grænlands, sem undirstrikar skuldbindingu Amaroq gagnvart samfélaginu og tryggir aðgengi Grænlendinga að auðlindum sem unnar eru á ábyrgan hátt.
- Forysta í ábyrgri námuvinnslu: Með SMO-vottaðri gullframleiðslu styrkir Amaroq stöðu sína sem leiðandi aðili í ábyrgri námuvinnslu á alþjóðavettvangi. Vottunin endurspeglar áherslu félagsins á gagnsæi og sjálfbærni í virðiskeðju sinni.
Íbúar Grænlands geta nú nálgast SMO-vottað gull úr Nalunaq í gegnum eftirfarandi tengil:
https://singlemineorigin.com/pages/nalunaq-mine
Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu félagsins: https://www.amaroqminerals.com/investors/gold-in-greenland/
Joan Plant, framkvæmdastjóri rekstrar hjá Amaroq:
„Við erum afar stolt af því að geta boðið íbúum Grænlands upp á SMO-vottað gull frá Nalunaq. Þetta framtak endurspeglar áherslu okkar á ábyrga námuvinnslu, gagnsæi og náið samstarf við samfélagið á Grænlandi. Með SMO-vottuninni setjum við ný viðmið hvað varðar sjálfbærni og samfélagslega samvinnu á svæðinu.”
Charlie Betts, framkvæmdastjóri Betts Group og Single Mine Origin:
„Það er okkur sönn ánægja að kynna SMO-vottað gull úr Nalunaq-námu Amaroq. Með því bjóðum við til sölu gull sem er að fullu rekjanlegt allt frá námu til íbúa Grænlands. Amaroq hefur sýnt fram á sterka fylgni við ábyrga námuvinnslu með sérstakri áherslu á umhverfis- og samfélagslega þætti. Þetta gerir heimamönnum kleift að taka virkan þátt í áframhaldandi velgengni námunnar og starfsemi Amaroq á svæðinu."
Fyrirspurnir:
Amaroq Ltd.
Ed Westropp, Head of BD and Corporate Affairs
+44 (0)7385 755711
ewe@amaroqminerals.com
Eddie Wyvill, Corporate Development
+44 (0)7713 126727
ew@amaroqminerals.com
Panmure Liberum Limited (Nominated Adviser and Corporate Broker)
Scott Mathieson
Freddie Wooding
+44 (0) 20 7886 2500
Canaccord Genuity Limited (Corporate Broker)
James Asensio
Harry Rees
+44 (0) 20 7523 8000
Camarco (Financial PR)
Billy Clegg
Elfie Kent
Fergus Young
+44 (0) 20 3757 4980
About Amaroq
About Amaroq
Amaroq’s principal business objectives are the identification, acquisition, exploration, and development of gold and strategic metal properties in South Greenland. The Company’s principal asset is a 100% interest in the Nalunaq Gold mine. The Company has a portfolio of gold and strategic metal assets in Southern Greenland covering the two known gold belts in the region as well as advanced exploration projects at Stendalen and the Sava Copper Belt exploring for Strategic metals such as Copper, Nickel, Rare Earths and other minerals. Amaroq is continued under the Business Corporations Act (Ontario) and wholly owns Nalunaq A/S, incorporated under the Greenland Companies Act.
