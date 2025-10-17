Contact presse :

Victoire Grux

Tel.: +33 6 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Contact investisseurs :

Vincent Biraud

Tel.: +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Capgemini finalise l’acquisition de WNS et crée un leader mondial des Opérations Intelligentes basées sur l’IA agentique

Paris, le 17 octobre 2025 – Capgemini (Euronext Paris : CAP) annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de WNS (NYSE : WNS), acteur de premier plan dans les services de gestion digitale des processus métiers (Digital Business Process Services). Avec cette opération, Capgemini crée un leader mondial des Opérations Intelligentes, afin de capter les investissements des entreprises dans l’IA agentique destinés à transformer leurs processus métiers de bout en bout.

« Capgemini et WNS partagent une vision commune du potentiel de l’IA agentique pour transformer les opérations de nos clients, déclare Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini. En combinant notre envergure mondiale, notre expertise en stratégie et transformation, ainsi que notre leadership technologique, en particulier en IA, avec l’expertise sectorielle et les plateformes de WNS, nous sommes idéalement positionnés pour aider nos clients à réinventer leurs processus métiers de bout en bout et à devenir des leaders sur leur marché. Nous pouvons désormais commencer à construire ensemble un leader mondial des Opérations Intelligentes. Je suis ravi d’accueillir les collaborateurs de WNS au sein du Groupe. »

« Nos équipes sont impatientes d’entamer ce nouveau chapitre, et d’unir nos forces à celles de Capgemini pour créer un acteur mondial de premier plan et proposer aux grandes entreprises une solution véritablement transformative à l’ère de l’IA générative et agentique, a déclaré Keshav R. Murugesh, Directeur Général de WNS. La prochaine vague de transformation sera portée par des Opérations Intelligentes, adaptées à chaque domaine et chaque secteur, apportant efficacité et agilité grâce à l’hyper-automatisation pour des bénéfices opérationnels significatifs. Nos valeurs et notre culture communes permettront une intégration fluide, nous ouvrant la voie à des opportunités passionnantes et à une création de valeur durable pour nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires et les communautés qui nous entourent. »

Le 7 juillet 2025, Capgemini et WNS ont annoncé avoir signé un accord définitif portant sur l’acquisition de WNS par Capgemini afin de créer un leader mondial des Opérations Intelligentes basées sur l’IA agentique, pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars (USD) par action WNS. Le montant total de l’opération s’élève à 3,3 milliards de dollars (USD), avant prise en compte de la dette financière nette1 de WNS. Le 18 septembre 2025, Capgemini a annoncé avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 4,0 milliards d’euros destiné à financer cette opération, refinancer sa dette financière, ainsi que pour les besoins généraux du Groupe. Suite à cette émission obligataire, le crédit relais conclu dans le cadre de l’acquisition a été annulé. WNS sera consolidé dans les comptes de Capgemini à compter du 17 octobre 2025.

A PROPOS DE CAPGEMINI

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 350 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle et IA générative, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Get The Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

1 La dette financière nette de WNS au 31 mars 2025 était négligeable.

Pièce jointe