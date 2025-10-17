Squawkas Analyse der Premier League-Vereine anhand ihrer Ergebnisse nach der Länderspielpause

LONDON, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka hat heute eine datengestützte Analyse veröffentlicht, die sich mit der Leistung der Premier League-Vereine in ihrem ersten Ligaspiel unmittelbar nach Länderspielpausen (von Oktober 2020 bis heute befasst. Daraus geht hervor, dass Manchester City und Liverpool in den letzten fünf Jahren die herausragendsten Leistungen erbracht haben, während Everton das Tabellenende bildet.

Wichtigste Ergebnisse

Mit der Rückkehr der Premier League hat Squawka analysiert, wie sich jeder Verein unmittelbar nach einer Länderspielpause schlägt, und dabei einige faszinierende Trends für Ihre Leser aufgedeckt.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass Manchester City und Liverpool nach Länderspielen dominieren, während Everton und Crystal Palace nach der Pause Schwierigkeiten haben, wieder in Schwung zu kommen.

Liverpool hat vier Spiele in Folge nach der Länderspielpause gewonnen und damit die längste Siegesserie in der Liga hingelegt.

Manchester City hat in 17 solchen Spielen nur einmal verloren.

Manchester United ist seit drei Spielen sieglos ... und reist am Sonntag nach Anfield.

Arsenal hat seit der Niederlage in Bournemouth im Oktober 2024 drei Spiele in Folge gewonnen.

Aston Villa ist seit der Weltmeisterschaft 2022 in 10 Spielen nach der Pause ungeschlagen.

Everton hat nur eines seiner letzten elf Spiele gewonnen. Diesen Samstag treten sie gegen City an.

Crystal Palace ist seit neun Spielen sieglos – die schlechteste Serie der Liga.



Methodik

Die Rangliste basiert ausschließlich auf dem ersten Ligaspiel unmittelbar nach jeder Länderspielpause von Oktober 2020 bis heute.

von bis heute. Die Mannschaften spiegeln die Premier League-Kohorte 2025/26 wider; für Vereine, die während des Zeitraums aufgestiegen sind (z. B. Sunderland ), werden die Ergebnisse aus den entsprechenden Spielzeiten in der EFL (League One/Championship) berücksichtigt, um die gleiche Art von Spielplan nach der Pause widerzuspiegeln.

wider; für Vereine, die während des Zeitraums aufgestiegen sind (z. B. ), werden die Ergebnisse aus den entsprechenden Spielzeiten in der (League One/Championship) berücksichtigt, um die gleiche Art von Spielplan nach der Pause widerzuspiegeln. Die zusammenfassenden Kennzahlen beinhalten: Gespielte Spiele, Gewonnene Spiele, Unentschieden, Verlorene Spiele, Erzielte/gegnerische Tore, Tordifferenz und Punkte , die in diesen Spielen erzielt wurden.

, die in diesen Spielen erzielt wurden. Datenquelle: Squawka

Kommentar

„Internationale Spiele sind ein Lackmustest für die Kaderstärke und die Vorbereitung des Trainerstabs. Vereine, die Reisen, Erholung und Wiedereingliederung am besten managen, starten in der Regel schnell, sobald der nationale Fußball wieder aufgenommen wird“, sagte Tom Dutton, Head of Content, Squawka. „Unser Ranking verdeutlicht die Muster, die Fans intuitiv wahrnehmen, jedoch auf der Grundlage von Daten aus fünf Spielzeiten, um Trends von Störfaktoren zu unterscheiden.“

Lesen Sie die vollständige Analyse

Die vollständige Analyse finden Sie unter Squawka: Rangliste der Premier League-Vereine: Ergebnisse nach der Länderspielpause.

Über Squawka

Squawka ist eine Fußball-Medienmarke, die Nachrichten, datengestützte Analysen, Live-Statistiken und Features zur Premier League, Champions League und anderen wichtigen internationalen Wettbewerben liefert. Squawka kombiniert Einblicke mit branchenführenden Daten, um Fans zu helfen, das Spiel besser zu verstehen.

Kontakt: squawka@onetwentygroup.com