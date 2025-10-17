Análisis de Squawka sobre los clubes de la Premier League según registros tras el receso internacional

LONDRES, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka publicó hoy un análisis basado en datos que analiza a profundidad el rendimiento de los clubes de la Premier League en su primer partido de liga inmediatamente después de los recesos internacionales (de octubre de 2020 hasta la actualidad), en el que revela que el Manchester City y el Liverpool fueron los equipos con mejor rendimiento en los últimos cinco años, mientras que el Everton se encuentra en la parte inferior de la tabla.

Resultados clave

A medida que regresa la Premier League, Squawka ha analizado cómo se desempeña cada club inmediatamente después de un receso internacional, revelando algunas tendencias fascinantes para sus lectores.

Nuestra investigación muestra que Manchester City y Liverpool dominan después de los compromisos internacionales, mientras que Everton y Crystal Palace tienen dificultades para ponerse en marcha una vez finalizado el receso.

El Liverpool ha ganado cuatro partidos consecutivos tras el descanso internacional, la racha ganadora más larga de la liga.

El Manchester City ha perdido solo una vez en 17 partidos de este tipo.

El Manchester United no ha ganado en sus últimos tres partidos... y viaja a Anfield el domingo.

El Arsenal lleva una racha de tres victorias consecutivas desde su derrota ante Bournemouth en octubre de 2024.

El Aston Villa está invicto en 10 partidos posteriores al receso desde la Copa del Mundo de 2022.

El Everton solo ha ganado una vez en sus últimos 11 partidos. Visitará al Manchester City este sábado.

El Crystal Palace no ha ganado en nueve partidos, la peor racha de la liga.



Metodología

Las clasificaciones se basan únicamente en el primer partido de liga inmediatamente después de cada receso internacional de octubre de 2020 hasta la fecha.

de hasta la fecha. Los equipos reflejan la cohorte 2025/26 de la Premier League ; para los clubes ascendidos durante este periodo (por ejemplo, Sunderland ), se incluyen los resultados de las temporadas relevantes en la EFL (League One/Championship) para reflejar el mismo tipo de encuentro posterior al receso.

; para los clubes ascendidos durante este periodo (por ejemplo, ), se incluyen los resultados de las temporadas relevantes en la (League One/Championship) para reflejar el mismo tipo de encuentro posterior al receso. Las métricas de resumen incluyen: partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor y en contra, diferencia de goles y puntos acumulados en esos encuentros.

acumulados en esos encuentros. Fuente de datos: Squawka

Comentario

"Los encuentros postinternacionales son una prueba de fuego para la fortaleza del equipo y la preparación del cuerpo técnico. Los clubes que gestionan mejor los viajes, la recuperación y la reintegración tienden a arrancar con fuerza una vez que se reanuda el fútbol nacional", señaló Tom Dutton, jefe de Contenido de Squawka. "Nuestra clasificación destaca los patrones que la afición percibe de forma intuitiva; pero en el contexto de cinco temporadas de datos para separar las tendencias de lo no relevante".

Lea el análisis completo

Acerca de Squawka

Squawka es una marca de medios de comunicación de fútbol que ofrece noticias, análisis basados en datos, estadísticas en vivo y artículos sobre la Premier League, la Champions League y las principales competencias mundiales. Squawka combina perspectivas con los mejores datos en la industria para ayudar a los fanáticos a comprender el juego con mayor profundidad.

