Analyse de Squawka sur les clubs de Premier League après les trêves internationales

Squawka a publié aujourd'hui une analyse fondée sur les données, explorant la performance des clubs de Premier League lors de leur premier match de championnat au retour des trêves internationales (d'octobre 2020 à aujourd'hui). Elle révèle que Manchester City et Liverpool sont les clubs les plus performants depuis cinq ans, tandis qu'Everton occupe la dernière place du classement.

Principales conclusions

À l’occasion du retour de la Premier League, Squawka a analysé les performances de chaque club juste après une trêve internationale, mettant en lumière des tendances particulièrement intéressantes pour vos lecteurs.

Selon notre étude, Manchester City et Liverpool excellent à la reprise, alors qu’Everton et Crystal Palace peinent à redémarrer après la pause.

Liverpool a remporté quatre matchs consécutifs après la trêve internationale, la plus longue série de victoires du championnat.

Manchester City n’a perdu qu’une seule fois sur 17 rencontres de ce type.

Manchester United reste sur trois matchs sans victoire… et se déplace à Anfield ce dimanche.

Arsenal enchaîne trois victoires depuis sa défaite à Bournemouth en octobre 2024.

Aston Villa est invaincu lors de ses 10 matchs post-trêve depuis la Coupe du monde 2022.

Everton n’a gagné qu’un seul de ses onze derniers matchs. Les Toffees se déplacent à City ce samedi.

Crystal Palace n’a remporté aucune victoire lors de ses neuf derniers matchs, la plus mauvaise série de la ligue.



Méthodologie

Les classements sont basés uniquement sur le premier match de championnat suivant chaque trêve internationale depuis octobre 2020 jusqu’à aujourd’hui.

depuis jusqu’à aujourd’hui. Les équipes étudiées correspondent à celles de la saison 2025/26 de Premier League . Pour les clubs promus au cours de la période (ex. : Sunderland ), les résultats des saisons correspondantes en EFL (League One/Championship) ont été inclus afin de refléter le même type de rencontre post-trêve.

. Pour les clubs promus au cours de la période (ex. : ), les résultats des saisons correspondantes en (League One/Championship) ont été inclus afin de refléter le même type de rencontre post-trêve. Les indicateurs de performance comprennent : les matchs joués, gagnés, nuls, perdus, buts pour/contre, différence de buts et points accumulés lors de ces rencontres.

accumulés lors de ces rencontres. Source des données : Squawka

Commentaire

« Les matchs qui suivent une trêve internationale constituent un véritable test pour la profondeur des effectifs et la préparation des entraîneurs. Les clubs qui gèrent le mieux les déplacements, la récupération et la réintégration des joueurs sont souvent ceux qui redémarrent le plus fort une fois le championnat relancé », a expliqué Tom Dutton, responsable de contenu chez Squawka. « Notre classement met en évidence les tendances que les fans ressentent intuitivement, mais en s’appuyant sur les données de cinq saisons pour distinguer les tendances réelles du bruit ambiant. »

Lire l’analyse dans son intégralité

Consultez l’étude dans son intégralité sur Squawka : Classement des clubs de Premier League : performances après les trêves internationales.

À propos de Squawka

Squawka est un média spécialisé dans le football qui propose des actualités, des analyses basées sur des données, des statistiques en direct et des reportages sur la Premier League, la Ligue des champions et les principales compétitions internationales. Squawka associe des analyses approfondies à des données de pointe pour aider les fans à mieux comprendre le jeu.

