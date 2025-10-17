Squawka מנתחת את ביצועי מועדוני הפרמייר ליג באנגליה לפי ההישגים שלהם לאחר פגרות בינלאומיות

לונדון, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Squawka פרסמה ניתוח מבוסס נתונים שבודק באופן עמוק את ביצועי מועדוני הפרמייר ליג במשחק הליגה הראשון שלהם מיד לאחר פגרות בינלאומיות (מאוקטובר 2020 ועד היום), ומגלה כי מנצ'סטר סיטי וליברפול הם המועדונים הבולטים בחמש השנים האחרונות, בעוד אברטון נמצאת בתחתית הטבלה.

ממצאים עיקריים

עם חזרת הפרמייר ליג, Squawka ניתחה את ביצועי כל מועדון מיד לאחר פגרת הנבחרות, וחשפה כמה מגמות מרתקות.

המחקר שלנו מראה שמנצ'סטר סיטי וליברפול שולטות אחרי ששחקנים עוזבים לטובת משחקי נבחרות, בעוד אברטון וקריסטל פאלאס מתקשות לחזור לעניינים לאחר סיום הפגרה.

ליברפול ניצחה בארבעה משחקים ברציפות לאחר פגרת משחקי נבחרות , רצף הניצחונות הארוך ביותר בליגה .

מנצ'סטר סיטי הפסידה רק פעם אחת ב-17 משחקים כאלה .

מנצ'סטר יונייטד לא ניצחה בשלושת המשחקים האחרונים שלה , והיא יוצאת לאנפילד ביום ראשון .

ארסנל נמצאת ברצף של שלושה ניצחונות מאז ההפסד לבורנמות ' באוקטובר 2024 .

אסטון וילה ללא הפסד ים ב -10 משחקים לאחר הפגרה מאז מונדיאל 2022 .

אברטון ניצחה רק פעם אחת ב -11 האחרונים שלה . הם מבקרים בסיטי בשבת הקרובה .



קריטל פאלאס ללא ניצחון בתשעה משחקים – הרצף הגרוע ביותר בלידה.

מתודולוגיה

הדירוג מבוסס אך ורק על משחק הליגה הראשון מיד לאחר כל פגרת משחקי נבחרת מ אוקטובר 2020 ועד היום .

הדו"ח מתייחס לקבוצות שמשחקות בפרמייר ליג בעונת 2025/26 ; עבור מועדונים שעלו במהלך הפגרה בין העונות ( למשל , סנדרלנד ), נכללות תוצאות מעונות רלוונטיות ב- EFL ( ליגה ראשונה/ צ'מפיונשיפ ) כדי לשקף את אותו סוג משחק לאחר פגרה .

מדדי הסיכום כוללים : משחקים , נצחונות , תיקו , הפסדים , שערים בעד / נגד , הפרש שערים ונקודות שנצברו במשחקים אלה .

מקור נתונים : Squawka

תגובה

"משחקי ליגה אחרי משחקים בינלאומיים הם מבחן לקמוס לעומק הסגל ולהכנה של צוות האימון. מועדונים שמנהלים בצורה הטובה ביותר את הנסיעות, ההתאוששות וההשתלבות מחדש נוטים להתחיל מהר ברגע שמשחקי הכדורגל המקומיים מתחדשים", אמר טום דאטון (Tom Dutton) , ראש התוכן, Squawka. "הדירוג שלנו מדגיש את הדפוסים שהאוהדים חשים באופן אינטואיטיבי, אבל עם ההקשר של נתונים המגיעים מחמש עונות כדי להפריד בין מגמה לרעש".

קראו את הניתוח המלא

צפו בניתוח המלא של Squawka: דירוג מועדוני הפרמייר ליג: הישגים לאחר פגרות בינלאומיות .

אודות Squawka

Squawka היא מותג מדיה בכדורגל המספקת חדשות, ניתוח מונחה נתונים, סטטיסטיקות חיות ותכונות ברחבי הפרמייר ליג, ליגת האלופות ותחרויות עולמיות גדולות. Squawka משלבת תובנות עם נתונים מובילים בתעשייה כדי לעזור לאוהדים להבין את המשחק לעומק.