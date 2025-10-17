Analisis Squawka tentang Klub Premier League berdasarkan Catatan Pertandingan Setelah Jeda Internasional

LONDON, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka hari ini merilis analisis berbasis data yang mendalami performa klub-klub Premier League dalam pertandingan liga pertama mereka segera setelah jeda internasional (dari Oktober 2020 hingga sekarang), yang mengungkap Manchester City dan Liverpool sebagai klub dengan performa terbaik selama lima tahun terakhir ini, sementara itu Everton berada di posisi terbawah klasemen.

Temuan Utama

Saat Premier League kembali bergulir, Squawka telah menganalisis penampilan setiap klub tepat setelah jeda internasional, yang mengungkap beberapa tren menarik untuk pembaca Anda.

Penelitian kami menunjukkan Manchester City dan Liverpool mendominasi usai menjalani laga internasional, sementara itu Everton dan Crystal Palace mengalami kesulitan menunjukkan performa optimal begitu jeda internasional berakhir.

Liverpool telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut setelah jeda internasional, menjadi rentetan kemenangan terpanjang di liga.

Manchester City hanya kalah sekali dalam 17 pertandingan liga.

Manchester United belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir mereka... dan akan bertandang ke Anfield pada hari Minggu.

Arsenal telah memenangkan tiga pertandingan berturut-turut sejak kalah dari Bournemouth pada Oktober 2024.

Aston Villa belum terkalahkan dalam 10 pertandingan setelah jeda internasional sejak Piala Dunia 2022.

Everton hanya menang sekali dalam 11 pertandingan terakhir mereka. Mereka bertandang ke markas City Sabtu ini.

Crystal Palace belum memenangkan satu pertandingan pun dalam sembilan laga terakhir — rentetan kekalahan terburuk di liga.



Metodologi

Pemeringkatan didasarkan hanya pada pertandingan liga pertama segera setelah setiap jeda internasional dari Oktober 2020 hingga saat ini.

dari hingga saat ini. Tim yang dianalisis adalah tim yang bermain di Premier League musim 2025/26 ; untuk klub yang dipromosikan selama periode itu (mis., Sunderland ), hasil pertandingan dari musim terkait di kompetisi EFL (League One/Championship) juga disertakan agar analisis mencerminkan jenis pertandingan yang sama setelah jeda internasional.

; untuk klub yang dipromosikan selama periode itu (mis., ), hasil pertandingan dari musim terkait di kompetisi (League One/Championship) juga disertakan agar analisis mencerminkan jenis pertandingan yang sama setelah jeda internasional. Metrik ringkasan meliputi: Main, Menang, Seri, Kalah, Gol Masuk/Kebobolan, Selisih Gol, dan Poin yang diperoleh dalam sejumlah pertandingan itu.

yang diperoleh dalam sejumlah pertandingan itu. Sumber data: Squawka

Komentar

“Pertandingan setelah jeda internasional adalah ujian penting untuk mengevaluasi kedalaman skuat dan persiapan pelatih. “Klub yang mengelola perjalanan, pemulihan, dan reintegrasi dengan baik cenderung bisa memulai kompetisi dengan cepat dan efektif begitu liga sepak bola domestik dimulai kembali,” ungkap Tom Dutton, Kepala Konten, Squawka. “Pemeringkatan kami menyoroti pola yang secara naluriah dirasakan oleh penggemar; tetapi dilandasi oleh konteks data selama lima musim untuk memisahkan tren sejati dari gangguan statistik.”

