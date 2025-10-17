スクオーカ (Squawka)、プレミアリーグ各クラブのインターナショナルブレーク後の戦績を分析

ロンドン発, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- スクオーカは本日、(2020年10月から現在までの期間) におけるプレミアリーグ各クラブのインターナショナルブレーク直後の最初のリーグ戦での成績をデータに基づいて分析した結果を発表した。この分析では、過去5年間でマンチェスター・シティ (Manchester City) とリヴァプール (Liverpool) が際立った成績を残している一方、エヴァートン (Everton) が最下位に位置していることが明らかになった。

主な調査結果

プレミアリーグが再開するにあたり、スクオーカは各クラブのインターナショナルブレーク明け直後の試合成績を分析し、読者にとって興味深い傾向を明らかにしている。

調査によると、マンチェスター・シティとリヴァプールはインターナショナルマッチ後の試合で圧倒的な強さを見せている一方、エヴァートンとクリスタル・パレス (Crystal Palace) はブレーク明けの立ち上がりに苦戦している。

リヴァプールは現在、リーグ最長となるインターナショナルブレーク明け4連勝中である。

マンチェスター・シティは同様の試合で過去17試合中わずか1敗しかしていない。

マンチェスター・ユナイテッド (Manchester United) は直近3試合で未勝利となっており、今週日曜日にアンフィールドでのアウェー戦に臨む。

アーセナル (Arsenal) は、2024年10月にボーンマス (Bournemouth) で敗れて以来、3連勝中である。

アストン・ヴィラ (Aston Villa) は、2022年ワールドカップ以降のインターナショナルブレーク明け10試合で無敗を維持している。

エヴァートンは直近11試合でわずか1勝にとどまっている。 同チームは今週土曜日にマンチェスター・シティを訪れる予定である。

クリスタル・パレスは9試合連続で未勝利となっており、これはリーグ最悪の記録である。





調査方法

順位は、 2020年10月 から現在までの 各インターナショナルブレーク直後の最初のリーグ戦 の結果のみに基づいて算出されている。

から現在までの の結果のみに基づいて算出されている。 チーム構成は 2025/26シーズンのプレミアリーグ所属クラブ を反映しており、昇格クラブ (例： サンダーランド (Sunderland) ) については、同様のインターナショナルブレーク明け試合を反映するため、 EFL (リーグ1／チャンピオンシップ) での該当シーズンの結果も含めている。

を反映しており、昇格クラブ (例： ) については、同様のインターナショナルブレーク明け試合を反映するため、 (リーグ1／チャンピオンシップ) での該当シーズンの結果も含めている。 集計指標には、試合数、勝利数、引き分け数、敗北数、得点／失点、得失点差、ならびに当該試合での 勝点 (Points) が含まれる。

が含まれる。 データ出典：スクオーカ

コメント

「インターナショナルブレーク後の試合は、チームの選手層の厚さとコーチングの準備度を測る試金石です。 遠征、回復、再統合を最も効果的に管理できるクラブほど、国内リーグ再開後の立ち上がりが速い傾向にあります」と、スクオーカコンテンツ責任者 (Head of Content) のトム・ダットン (Tom Dutton) は述べている。 「今回のランキングは、ファンが直感的に感じている傾向を、5シーズン分のデータという状況の中で検証し、ノイズとトレンドを区別して示しています」

分析全文を読む

完全な分析はスクオーカのプレミアリーグクラブ順位：インターナショナルブレーク後の戦績 (Premier League clubs ranked: Post-international break records) で閲覧できる。

スクオーカについて

スクオーカは、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、その他主要な国際大会に関するニュース、データ分析、ライブ統計、特集記事を発信するフットボールメディアブランドである。 スクオーカは、業界をリードするデータと洞察を組み合わせ、ファンがより深くサッカーを理解できるよう支援している。

