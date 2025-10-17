スクオーカ (Squawka)、プレミアリーグ各クラブのインターナショナルブレーク後の戦績を分析

ロンドン発, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- スクオーカは本日、(2020年10月から現在までの期間) におけるプレミアリーグ各クラブのインターナショナルブレーク直後の最初のリーグ戦での成績をデータに基づいて分析した結果を発表した。この分析では、過去5年間でマンチェスター・シティ (Manchester City) とリヴァプール (Liverpool) が際立った成績を残している一方、エヴァートン (Everton) が最下位に位置していることが明らかになった。
主な調査結果
プレミアリーグが再開するにあたり、スクオーカは各クラブのインターナショナルブレーク明け直後の試合成績を分析し、読者にとって興味深い傾向を明らかにしている。
調査によると、マンチェスター・シティとリヴァプールはインターナショナルマッチ後の試合で圧倒的な強さを見せている一方、エヴァートンとクリスタル・パレス (Crystal Palace) はブレーク明けの立ち上がりに苦戦している。
- リヴァプールは現在、リーグ最長となるインターナショナルブレーク明け4連勝中である。
- マンチェスター・シティは同様の試合で過去17試合中わずか1敗しかしていない。
- マンチェスター・ユナイテッド (Manchester United) は直近3試合で未勝利となっており、今週日曜日にアンフィールドでのアウェー戦に臨む。
- アーセナル (Arsenal) は、2024年10月にボーンマス (Bournemouth) で敗れて以来、3連勝中である。
- アストン・ヴィラ (Aston Villa) は、2022年ワールドカップ以降のインターナショナルブレーク明け10試合で無敗を維持している。
- エヴァートンは直近11試合でわずか1勝にとどまっている。 同チームは今週土曜日にマンチェスター・シティを訪れる予定である。
- クリスタル・パレスは9試合連続で未勝利となっており、これはリーグ最悪の記録である。
調査方法
- 順位は、2020年10月から現在までの各インターナショナルブレーク直後の最初のリーグ戦の結果のみに基づいて算出されている。
- チーム構成は2025/26シーズンのプレミアリーグ所属クラブを反映しており、昇格クラブ (例：サンダーランド (Sunderland)) については、同様のインターナショナルブレーク明け試合を反映するため、EFL (リーグ1／チャンピオンシップ) での該当シーズンの結果も含めている。
- 集計指標には、試合数、勝利数、引き分け数、敗北数、得点／失点、得失点差、ならびに当該試合での勝点 (Points) が含まれる。
- データ出典：スクオーカ
コメント
「インターナショナルブレーク後の試合は、チームの選手層の厚さとコーチングの準備度を測る試金石です。 遠征、回復、再統合を最も効果的に管理できるクラブほど、国内リーグ再開後の立ち上がりが速い傾向にあります」と、スクオーカコンテンツ責任者 (Head of Content) のトム・ダットン (Tom Dutton) は述べている。 「今回のランキングは、ファンが直感的に感じている傾向を、5シーズン分のデータという状況の中で検証し、ノイズとトレンドを区別して示しています」
分析全文を読む
完全な分析はスクオーカのプレミアリーグクラブ順位：インターナショナルブレーク後の戦績 (Premier League clubs ranked: Post-international break records) で閲覧できる。
スクオーカについて
スクオーカは、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、その他主要な国際大会に関するニュース、データ分析、ライブ統計、特集記事を発信するフットボールメディアブランドである。 スクオーカは、業界をリードするデータと洞察を組み合わせ、ファンがより深くサッカーを理解できるよう支援している。
問い合わせ先：squawka@onetwentygroup.com