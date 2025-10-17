Analisis Squawka Mengenai Prestasi Kelab Liga Perdana Inggeris Sejurus Selepas Rehat Antarabangsa

LONDON, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka hari ini mengeluarkan satu analisis berasaskan data yang meneliti cara kelab Liga Perdana beraksi dalam perlawanan liga pertama mereka sejurus selepas rehat antarabangsa (dari Oktober 2020 hingga kini), yang mendedahkan bahawa Manchester City dan Liverpool merupakan pasukan paling menyerlah sepanjang lima tahun lalu, manakala Everton berada di tempat terakhir.

Penemuan Utama

Seiring dengan kembalinya saingan Liga Perdana Inggeris, Squawka telah menjalankan satu analisis mendalam untuk menilai prestasi setiap kelab dalam perlawanan pertama mereka selepas rehat antarabangsa. Hasil kajian ini menonjolkan beberapa corak menarik yang dijangka menarik minat pembaca.

Kajian menunjukkan bahawa Manchester City dan Liverpool mendominasi perlawanan selepas tugasan antarabangsa. Sebaliknya, Everton dan Crystal Palace bergelut untuk mendapatkan semula momentum sebaik rehat berakhir.

Liverpool mencatat empat kemenangan berturut-turut selepas rehat antarabangsa — rekod kemenangan paling panjang dalam liga .

Manchester City hanya tewas sekali dalam 17 perlawanan seumpama itu.

Manchester United pula gagal meraih kemenangan dalam tiga perlawanan terakhir mereka… dan akan pergi ke Anfield pada hari Ahad.

Arsenal sedang menikmati rentak tiga kemenangan sejak tewas kepada Bournemouth pada Oktober 2024.

Aston Villa tidak pernah tewas dalam 10 perlawanan selepas rehat sejak Piala Dunia 2022.

Everton hanya menang sekali dalam 11 perlawanan terakhir mereka. Mereka akan bertandang ke City pada hari Sabtu.

Crystal Palace pula belum pernah menang dalam sembilan perlawanan - rekod paling buruk dalam liga.



Metodologi

Kedudukan ditetapkan berdasarkan sepenuhnya kepada perlawanan liga pertama yang berlangsung sejurus selepas setiap rehat antarabangsa dari Oktober 2020 hingga kini.

dari hingga kini. Pasukan mencerminkan kohort Liga Perdana 2025/26 ; bagi kelab yang naik liga dalam tempoh tersebut (contohnya, Sunderland ), keputusan dari musim yang relevan dalam EFL (Liga Satu/Kejuaraan) turut dimasukkan untuk mencerminkan jenis perlawanan selepas rehat yang sama.

; bagi kelab yang naik liga dalam tempoh tersebut (contohnya, ), keputusan dari musim yang relevan dalam (Liga Satu/Kejuaraan) turut dimasukkan untuk mencerminkan jenis perlawanan selepas rehat yang sama. Metrik ringkasan termasuk: Bermain, Menang, Seri, Kalah, Gol Dijaringkan/Dibolosi, Perbezaan Gol dan Mata yang diperoleh dalam perlawanan tersebut.

yang diperoleh dalam perlawanan tersebut. Sumber data: Squawka

Komen

Perlawanan selepas rehat antarabangsa merupakan ujian penentu terhadap kedalaman skuad dan persiapan kejurulatihan. Kelab yang paling cekap mengurus perjalanan, pemulihan dan penyesuaian semula biasanya memulakan aksi dengan pantas sebaik sahaja bola sepak domestik bersambung,” kata Tom Dutton, Ketua Kandungan, Squawka. “Kedudukan kami menyerlahkan corak yang secara intuitif dirasai oleh para peminat; namun disokong oleh data lima musim untuk membezakan antara tren dan gangguan.”

Baca Analisis Penuh

Lihat analisis lengkap di Squawka: Kedudukan kelab Liga Perdana: Rekod selepas rehat antarabangsa.

Perihal Squawka

Squawka ialah jenama media bola sepak yang menyampaikan berita, analisis berasaskan data, statistik langsung dan pelbagai ciri merentasi Liga Perdana, Liga Juara-Juara, serta kejohanan utama dunia. Squawka menggabungkan cerapan dengan data terkemuka industri untuk membantu peminat memahami permainan dengan lebih mendalam.

Hubungi: squawka@onetwentygroup.com