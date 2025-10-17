การวิเคราะห์ของ Squawka เกี่ยวกับสถิติของสโมสรในพรีเมียร์ลีกหลังจากพักเบรกทีมชาติ

ลอนดอน, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka ได้เผยแพร่การวิเคราะห์เชิงข้อมูลที่ศึกษาว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกทำผลงานอย่างไรในการแข่งขันลีกนัดแรกหลังจากพักเบรกทีมชาติ (ตั้งแต่ตุลาคม 2020 จนถึงปัจจุบัน) โดยพบว่า Manchester City และ Liverpool เป็นทีมที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุดในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ขณะที่ Everton อยู่ท้ายตาราง
ข้อค้นพบที่สำคัญ
เมื่อศึกพรีเมียร์ลีกกลับมาแข่งขันอีกครั้ง Squawka ได้ทำการวิเคราะห์ว่าทุกสโมสรทำผลงานอย่างไรทันทีหลังจากช่วงพักทีมชาติ เผยให้เห็นแนวโน้มที่น่าสนใจสำหรับผู้อ่านของคุณ
ผลการวิจัยของเราพบว่า Manchester City และ Liverpool มักทำผลงานได้เหนือกว่าหลังจากกลับมาจากภารกิจทีมชาติ ขณะที่ Everton และ Crystal Palace มักเริ่มต้นได้ช้าหลังจบช่วงพักดังกล่าว
- Liverpool ชนะติดต่อกัน 4 นัดในเกมหลังพักทีมชาติ ซึ่งเป็นสถิติชนะต่อเนื่องยาวนานที่สุดในลีก
- Manchester City แพ้เพียงครั้งเดียวจาก 17 นัดหลังพักทีมชาติ
- ส่วน Manchester United ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยใน 3 นัดล่าสุด... และจะต้องออกไปเยือนสนาม Anfield ในวันอาทิตย์
- Arsenal ชนะติดต่อกัน 3 นัด นับตั้งแต่แพ้ให้กับ Bournemouth ในเดือนตุลาคม 2024
- Aston Villa ไม่แพ้ใครเลยใน 10 นัดหลังพักเบรก ตั้งแต่ฟุตบอลโลกปี 2022
- Everton ชนะเพียงครั้งเดียวจาก 11 นัดล่าสุด พวกเขาจะบุกไปเยือน City ในวันเสาร์นี้
- Crystal Palace ไม่ได้ชนะใครเลยมาแล้ว 9 นัด ซึ่งเป็นสถิติแย่ที่สุดในลีก
เกณฑ์การวัด
- การจัดอันดับอ้างอิงเฉพาะการแข่งขันลีกนัดแรกทันทีหลังจากแต่ละช่วงพักทีมชาติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 จนถึงปัจจุบัน
- ทีมที่นำมาวิเคราะห์เป็นทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025/26 สำหรับสโมสรที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าว (เช่น Sunderland) จะนำผลการแข่งขันจากฤดูกาลที่เกี่ยวข้องใน EFL (ลีกวัน/แชมเปียนชิพ) มารวมเพื่อให้สะท้อนประเภทการแข่งขันหลังพักเบรกเช่นเดียวกัน
- ตัวชี้วัดสรุปประกอบด้วย: จำนวนที่ลงเล่น ชนะ เสมอ แพ้ จำนวนประตูได้/เสีย ผลต่างประตู และคะแนนที่ได้จากการแข่งขันเหล่านั้น
- แหล่งข้อมูล: Squawka
ความคิดเห็น
"การแข่งขันหลังช่วงพักทีมชาติเป็นเหมือนบททดสอบสำคัญของความลึกของทีมและการเตรียมความพร้อมของโค้ช สโมสรที่บริหารจัดการเรื่องการเดินทาง การฟื้นฟูสภาพร่างกาย และการกลับมาฝึกซ้อมร่วมกันได้ดีที่สุด มักจะเริ่มต้นได้อย่างแข็งแกร่งเมื่อฟุตบอลภายในประเทศกลับมาแข่งขันอีกครั้ง" Tom Dutton หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาของ Squawka กล่าว "การจัดอันดับของเราช่วยเน้นให้เห็นรูปแบบที่แฟนบอลรับรู้โดยสัญชาตญาณ แต่เรายังนำข้อมูลจากตลอดห้าฤดูกาลมาช่วยแยกแยะระหว่างแนวโน้มจริงกับเสียงรบกวนของข้อมูลออกจากกัน"
อ่านบทวิเคราะห์ฉบับเต็ม
ดูบทวิเคราะห์ฉบับเต็มได้ที่ Squawka: การจัดอันดับสโมสรในพรีเมียร์ลีก: สถิติหลังช่วงพักทีมชาติ
เกี่ยวกับ Squawka
Squawka เป็นแบรนด์สื่อฟุตบอลที่นำเสนอข่าว การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึก สถิติสด และเนื้อหาพิเศษ ครอบคลุมการแข่งขันพรีเมียร์ลีก ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก และรายการระดับโลกอื่น ๆ Squawka ผสานข้อมูลเชิงลึกกับข้อมูลที่ได้จากระบบวิเคราะห์ระดับอุตสาหกรรม เพื่อช่วยให้แฟนบอลเข้าใจเกมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
