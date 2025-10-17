Squawka 对英超俱乐部国际比赛日后战绩的分析

伦敦, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 足球数据平台 Squawka 今日发布了一项基于数据的分析报告，深入研究了英超各俱乐部在国际比赛日后的首场联赛中的表现（时间范围为 2020 年 10 月至今）。报告显示，Manchester City 和 Liverpool 过去五年表现最为亮眼，而 Everton 则排名垫底。

报告核心发现：

随着英超联赛重燃战火，Squawka 分析了各俱乐部在国际比赛日后的即时表现，为读者揭示了一些颇具看点的趋势。

我们的研究显示，Manchester City 与 Liverpool 在国际比赛日后表现强势，而 Everton 和 Crystal Palace 则难以在国际比赛日后迅速进入状态。

Liverpool 在国际比赛日后的联赛中已取得四连胜，创下联赛最长连胜纪录。

Manchester City 在过去 17 场国际比赛日后的联赛中，仅输掉 1 场。

Manchester United 在最近三场比赛中未尝胜绩，并将在周日客战 Anfield。

Arsenal 自 2024 年 10 月不敌 Bournemouth 后，已取得三连胜。

Aston Villa 自 2022 年世界杯以来，在国际比赛日后的 10 场联赛中保持不败。

Everton 在最近 11 场比赛中仅获一胜。 他们将在本周六客战 City。

Crystal Palace 已九场未尝胜绩，这是目前英超联赛中的最长不胜纪录。



研究方法

排名仅基于自 2020 年 10 月 至今， 每次国际比赛日后首场联赛的表现 。

至今， 。 统计的球队涵盖 2025/26 赛季英超联赛的所有参赛队伍 ；对于窗口期内升级的俱乐部 (如 Sunderland )，其在 英格兰足球联赛 （英甲 / 英冠）相关赛季中、与“国际比赛日后赛事”类型一致的比赛结果，也被纳入统计范围。

；对于窗口期内升级的俱乐部 (如 )，其在 （英甲 / 英冠）相关赛季中、与“国际比赛日后赛事”类型一致的比赛结果，也被纳入统计范围。 统计指标包括：参赛场次、胜场数、平局数、负场数、进球数 / 失球数、净胜球，以及在这些特定赛事中获得的 积分 。

。 数据来源：Squawka

评论

“国际比赛日后的赛事，是检验球队阵容深度与教练组备战工作的试金石。 那些能最好地处理球员旅行安排、恢复及归队整合问题的俱乐部，往往能在国内联赛重启后迅速进入状态,”Squawka 内容负责人 Tom Dutton 表示。 “我们的排名突显出了球迷凭直觉能感受到的规律；而且借助五个赛季的数据作为支撑，我们得以区分出真正的趋势与偶然的波动。”

阅读完整分析

完整分析内容可在 Squawka 网站查看：《英超俱乐部排名：国际比赛日后战绩》。

关于 Squawka

Squawka 是一家足球媒体品牌，主要围绕英超、欧冠及全球各大顶级赛事，提供新闻报道、数据驱动的分析、实时统计数据与专题内容。 Squawka 将深度洞察与行业领先的数据相结合，助力球迷更深入地理解足球比赛。

