Squawka 英超球會國際賽期後戰績分析

倫敦, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka 今天發佈數據分析報告，剖析英超球會在國際賽歇期後首場聯賽的表現（自 2020 年 10 月起至今），揭示 Manchester City 及 Liverpool 在過去五年表現最為突出，而 Everton 則位居榜末。

主要成果

英超戰火重燃之際，Squawka 分析了各球會在國際賽歇期後的即時表現，為讀者揭示引人入勝的數據趨勢。

研究顯示 Manchester City 及 Liverpool 在國際賽任務結束後主宰賽場，而 Everton 及 Crystal Palace 則在賽歇期後難以及時回復狀態。

Liverpool 在國際賽歇期後取得四戰全勝佳績，此連勝紀錄目前冠絕英超。

Manchester City 在 17 場同類賽事中僅失利一次。

Manchester United 近三場未獲一勝……且將於週日作客晏菲路球場。

Arsenal 自 2024 年 10 月不敵 Bournemouth 後，已強勢拿下三連勝。

自 2022 年世界盃後，Aston Villa 已連續 10 場國際賽歇期後保持不敗。

在過去 11 場比賽中，Everton 僅獲一勝。 本週六，其將作客曼城主場。

Crystal Palace 陷入九場不勝困局，此乃英超目前最差戰績。



研究方法

排名純粹根據 2020 年 10 月 至今， 每個國際賽歇期後立即進行的首場聯賽戰績而定 。

至今， 。 分析對象為 2025/26 賽季英超隊伍 ；如果球會於統計期間升班 (例如 Sunderland )，則採納其在 EFL （英甲/英冠）相應賽季的戰績，以反映同類賽歇期後賽事表現。

；如果球會於統計期間升班 (例如 )，則採納其在 （英甲/英冠）相應賽季的戰績，以反映同類賽歇期後賽事表現。 綜合指標包括：比賽場數、勝局、和局、負局、入球數/失球數、淨勝球及 積分 累計。

累計。 數據來源：Squawka

評論

Squawka 內容主管 Tom Dutton 表示：「國際賽週期後賽事就如試金石，考驗球隊陣容深度及教練團備戰水平。 那些在行程管理、體能恢復與團隊融合方面處理得宜的球會，通常能在本土足球回歸時先拔頭籌。 我們的排名不僅印證球迷的直觀感受，更憑著五個賽季的數據基礎，有效區分真實趨勢與偶然因素。」

