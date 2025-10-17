AB Nasdaq Vilnius valdyba priėmė sprendimą išbraukti PST Group AB akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje

PST Group AB (toliau – Bendrovė) informuoja, kad AB Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq) valdyba priėmė sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas, ISIN LT0000101446, iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq, nustatydama šio sprendimo įsigaliojimo datą, 2025 m. gruodžio 31 d., – t. y., paskutinė prekybos Bendrovės akcijomis diena reguliuojamoje rinkoje Nasdaq yra 2025 m. gruodžio 31 d.
Šis sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2025 m. birželio 30 d., sprendimą inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Nasdaq.
Generalinis direktorius
Tomas Stukas
Tel.: +370 618 21360