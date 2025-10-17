Monument publie les résultats financiers de son quatrième trimestre et de son exercice fiscal 2025

VANCOUVER, Province de Colombie-Britannique, 17 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », publie ce jour ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2025 (« l’exercice fiscal 2025 » ou « l’exercice 2025 »). Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains. Veuillez consulter le site www.sedar.com pour parcourir les résultats financiers in extenso.

La production aurifère 2025 dégage un chiffre d’affaires brut de 98,64 millions de dollars, en progression par rapport aux 51,42 millions de dollars de l’exercice précédent. Bénéfice net calculé à 37,54 millions de dollars, soit un montant de 0,11 dollar par action, en nette hausse par rapport au bénéfice de 6,44 millions de dollars et au montant de 0,02 dollar par action comptabilisés au titre de l’exercice 2024. La situation financière de la Société s’améliore distinctement à raison de flux de trésorerie chiffrés à 48,65 millions de dollars, contre 14,39 millions de dollars pour l’exercice précédent. La trésorerie disponible bondit de 10,86 millions de dollars à 45,94 millions de dollars. Beaucoup plus solide, le fonds de roulement est valorisé à 58,54 millions de dollars comparativement aux 20,55 millions de dollars de l’exercice précédent.

Cathy Zhai, Présidente et directrice générale, commente les résultats en ces termes : « La Société a connu une forte progression en 2025, caractérisée par une production d’or soutenue à la mine de Selinsing en Malaisie et une position de trésorerie renforcée. En Australie-Occidentale, le projet aurifère de Murchison a vu les travaux de développement progresser. Il pourrait constituer une éventuelle deuxième piste de flux de trésorerie. »

« Nous poursuivons l’évolution du plan de développement propre au projet aurifère de Murchison à raison d’une évaluation économique conceptuelle actuellement menée par le cabinet SRK Consulting Australasia Pty Ltd (ou « SRK ») et visant à appuyer une éventuelle décision de mise en production. » ajoute-t-elle.

Faits marquants de l’exercice 2025 :

Bénéfice net calculé à 37,54 millions de dollars, soit un montant de 0,11 dollar par action, comparativement aux 6,44 millions de dollars de l’exercice 2024, soit un montant de 0,02 dollar par action ;



Marge brute 2025 établie à 65,11 millions de dollars, en progression de 162 % par rapport à celle de l’exercice 2024, à savoir 24,83 millions de dollars ;



Liquidités disponibles à hauteur de 45,94 millions de dollars, passant de 10,86 millions de dollars à 35,08 millions de dollars au cours de l’exercice, soit une hausse bien supérieure à celle de 4,90 millions de dollars enregistrée en 2024 ;



Fonds de roulement établi à 58,54 millions de dollars, en progression de 37,99 millions de dollars (soit 185 %) contre les 20,55 millions de dollars arrêtés au 30 juin 2024 ;



Performances de production : production annuelle chiffrée à 38 530 onces d’or, comparé aux 31 542 onces annuelles de l’exercice 2024 ; ventes arrêtées à 41 183 onces d’or à raison d’un prix moyen de 2 947 dollars/once pour un chiffre d’affaires brut de 98,64 millions de dollars (données de l’exercice 2024 : ventes valorisées à 30 713 onces à concurrence d’un prix moyen de 2 116 dollars/once pour un chiffre d’affaires brut de 51,42 millions de dollars) ; coût décaissé de 814 dollars par once vendue, contre 866 dollars/once en 2024, et intégrant des redevances supérieures parallèles à l’augmentation du prix de vente moyen ; coût de maintien global totalisé à 1 093 dollars par once vendue en 2025, soit un recul de 7 % par rapport à l’enveloppe 2024 de 1 173 dollars/once.



Mise en service réussie d’un nouveau filtre-presse à Selinsing pour optimiser la performance de production ;



Démarrage des programmes de forage à Selinsing en vue d’allonger la durée de vie de la mine ;



Réalisation d’une évaluation économique interne à Murchison visant à étudier les possibilités de mise en production.

Points marquants de la production du quatrième trimestre :

La Société a réalisé une production record de 12 315 onces d’or depuis son usine de flottation de minerai sulfuré, à raison d’un taux de récupération moyen de 89,50 % (données du quatrième trimestre 2024 : 12 003 onces et taux de récupération moyen de 82,59 %) ;

Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d’affaires tiré de la vente d’une production de concentré d’or de 14 527 onces au prix moyen record de 3 368 dollars/once ressort à 39,63 millions de dollars (données du quatrième trimestre 2024 : 10 413 onces vendues pour 18,60 millions de dollars).

Coût décaissé par once de concentré d’or vendue au tarif de 701 dollars/once (données de l’exercice précédent : 842 dollars/once) ;

Le coût de maintien global (ou « AISC », de l’anglais all-in sustaining cost) recule à 853 dollars/once, contre 1 183 dollars/once en 2024.



Three months ended June 30, Year ended June 30, 2025 2024 2025 2024 Production Ore mined (tonnes) 193,481 187,723 726,012 977,987 Waste removed (tonnes) 2,138,118 2,718,199 8,592,126 10,283,519 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 235,264 179,364 786,241 715,553 Average mill feed grade (g/t) 1.82 2.52 1.79 1.84 Processing recovery rate (%) 89.50 82.59 85.32 74.20 Gold produced (oz) 12,315 12,003 38,530 31,542 Gold sold (oz) 14,527 10,413 41,183 30,713 Financial(expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 39,625 18,602 98,639 51,421 Gross margin from mining operations 29,449 9,835 65,112 24,827 Net Income before other items 24,754 8,072 51,075 13,678 Net income 20,837 6,239 37,536 6,443 Cash flows provided by operations 18,932 5,750 48,652 14,385 Working capital 58,544 20,552 58,544 20,552 Earnings per share – basic and diluted (US$/share) 0.08 0.02 0.11 0.02 Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz Realized price - sulphide production 3,368 2,295 2,947 2,116 Cash cost per ounce sold Mining 241 220 239 274 Processing 262 262 285 318 Royalties 123 290 216 205 Operations 75 70 74 69 Total cash cost per ounce sold(1) 701 842 814 866 Operation expenses 1 5 3 5 Corporate expenses (3) 1 10 5 Accretion of asset retirement obligation 4 5 6 7 Exploration and evaluation expenditures 25 1 15 1 Sustaining capital expenditures 125 329 245 289 Total all-in sustaining costs per ounce sold(2) 853 1,183 1,093 1,173





(1) Total cash cost for sulphide plant production includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees. Cash costs exclude amortization, depletion, accretion expenses, operation expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs. (2) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.

DONNÉES DE PRODUCTION AURIFÈRE

Production annuelle d’or

Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2025, le procédé de flottation de minerai sulfuré a permis de produire 38 530 onces d’or, tenant compte d’un ajustement valorisé à 944 onces d’or et à partir de 786 241 tonnes de minerai moyennant une teneur moyenne de 1,79 g/t. L’installation d’un nouveau filtre-presse, l’optimisation des réactifs, un ajustement favorable du pH et la régulation de la consommation énergétique du broyeur et de la charge de boulets visant à limiter le surbroyage entraînent ensemble une appréciation du taux moyen de récupération à concurrence de 85,32 %. Certaines améliorations propres à l’usine de flottation ont également permis de déterminer de meilleurs indicateurs de production. Au cours de l’exercice clos le 30 juin 2024, l’usine de flottation de minerai sulfuré a traité 715 553 tonnes de minerai pour produire 31 542 onces d’or présentant une teneur moyenne de 1,84 g/t et un taux moyen de récupération de 74,20 %.



Au 30 juin 2025, l’exploitation minière s’est principalement maintenue aux gisements de Buffalo Reef et Felda Block 7 en vue d’alimenter l’usine de flottation de Selinsing en minerai sulfuré. Au total, l’extraction représente 726 012 tonnes de minerai (comparé aux 977 987 tonnes comptabilisées pour l’exercice 2024) et 8 592 126 tonnes de déchets (contre 10 283 519 tonnes en 2024) à raison d’un taux de défruitement supérieur et passant de 10,51 en 2024 à 11,83 en 2025, lequel s’explique principalement du fait de la séquence d’exploitation minière et des progrès réalisés pour accéder au corps de minerai. C’est à la fosse de Buffalo Reef, zone BRC4, que le volume de découverture est le plus important.

Production aurifère du quatrième trimestre

Au quatrième trimestre de l’exercice 2025, la quantité d’or produite par l’usine de flottation de minerai sulfuré totalise 12 315 onces, dont 60 onces à titre d’ajustements. Cette production résulte du traitement de 235 264 tonnes de minerai dont la teneur d’alimentation s’établit à 1,82 g/t et le taux de récupération, en hausse, à 89,50 %, soit une quantité avant ajustement de 12 255 onces. En données comparées, l’usine de flottation de minerai sulfuré a produit 12 003 onces d’or au cours du trimestre clos le 30 juin 2024, dont 9 968 onces issues de la production du quatrième trimestre 2024 et une majoration d’ajustement de 2 035 onces résultant des trimestres précédents, en traitant 179 364 tonnes de minerai d’une teneur de 2,52 g/t et adossées d’un taux de récupération mesuré à 82,59 %.

RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers de l’exercice 2025

Le chiffre d’affaires dégagé par la production d’or issue de minerai sulfuré ressort à 98,64 millions de dollars à la clôture de juin 2025 (données de l’exercice précédent : 51,42 millions de dollars), porté par la vente de 41 183 onces de concentré d’or au prix effectif de 2 947 dollars/once (contre 30 713 onces à 2 116 dollars/once en 2024).

La marge brute s’établit à 65,11 millions de dollars (données de l’exercice précédent : 24,83 millions de dollars). Cette progression traduit à la fois des ventes de concentré d’or plus importantes et des prix effectifs plus élevés.

Le coût de production décaissé du concentré d’or extrait par le procédé de flottation de minerai sulfuré affiche 814 dollars/once pour l’exercice 2025 (contre 866 dollars/once en 2024). Il profite d’un meilleur taux de récupération, de coûts miniers et d’exploitation plus faibles, mais la tendance se voit nuancée par des teneurs moindres et des redevances plus élevées reposant sur un prix effectif moyen de l’or produit plus élevé.

Au 30 juin 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à 45,94 millions de dollars, soit une hausse de 35,08 millions de dollars comparé à la même période de l’exercice précédent. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société proviennent principalement de fonds détenus auprès d’institutions financières de renom et sont investis dans des comptes de trésorerie.

Chiffrée à 13,54 millions de dollars (pour 9,37 millions de dollars en 2024), la trésorerie retenue pour financer les investissements se décline essentiellement en une enveloppe de 12,29 millions de dollars dédiée à l’optimisation de l’usine de flottation de minerai sulfuré de Selinsing, aux mises à niveau des installations de stockage des résidus (ou « ISR ») et aux activités de défruitement (données 2024 : 9,16 millions de dollars). Un montant de 1,25 million de dollars a par ailleurs visé le financement des projets d’exploration et d’évaluation conduits à Murchison.



Résultats financiers du quatrième trimestre

Le chiffre d’affaires dégagé de la production de concentré d’or se monte à 39,63 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, porté par la vente de 14 527 onces d’or au prix effectif moyen record de 3 368 dollars/once (comparé à 10 413 onces à 2 295 dollars/once au même trimestre de l’exercice précédent).

L’exploitation minière avant éléments hors caisse, amortissements et dépréciations enregistre une marge brute de 29,45 millions de dollars, soit une nette embellie par rapport aux 9,84 millions de dollars comptabilisés au quatrième trimestre 2024. La progression s’explique par de plus fortes ventes de concentré d’or et à prix effectif supérieur. Après déduction des charges d’exploitation, des amortissements hors trésorerie et des charges de désactualisation totalisant 4,36 millions de dollars (pour 1,34 million de dollars au quatrième trimestre 2024), le chiffre d’affaires tiré des activités d’exploitation minières franchit le cap des 25,09 millions de dollars (comparé aux 8,49 millions de dollars de la même période de référence 2024).

Le total des coûts de production du quatrième trimestre de l’exercice 2024 est arrêté à 10,18 millions de dollars, comparativement au total de 8,77 millions de dollars calculé au quatrième trimestre de l’exercice précédent. Cette évolution positive s’explique par les volumes miniers supérieurs et les meilleurs taux de traitement atteints par l’usine de traitement de minerai sulfuré de Selinsing. Elle résulte également de ventes accrues de concentré d’or.

Le coût décaissé par once d’or vendue issue des opérations relevant du minerai sulfuré s’établit à 701 dollars au quatrième trimestre 2024, contre les 842 dollars calculés à la même période de l’exercice précédent.

DÉVELOPPEMENT DE LA MINE

Mine d’or de Selinsing

Au cours de l’exercice 2025, le développement de la mine de Selinsing comprend des extensions de la fosse à ciel ouvert, l’installation d’un nouveau filtre-presse, le développement du hangar à concentré, la mise à niveau des installations de stockage des résidus (ISR), l’optimisation des performances de l’usine grâce à des travaux d’amélioration ciblés, la révision des programmes de maintenance et l’approvisionnement en pièces critiques pour la mine de Selinsing.

Recherche et développement

À l’issue de la réalisation d’essais de flottation aux échelles laboratoire et pilote, les résultats s’avèrent prometteurs et présentent la possibilité de faire fonctionner le circuit de flottation à pH plus bas, ce qui permettrait de réduire le budget consacré aux réactifs. D’autres essais sont également conduits sur des échantillons de xanthate d’amyle de potassium et de floculant provenant de fournisseurs alternatifs. La flexibilité du circuit de flottation se trouve améliorée du fait de l’installation d’une ligne de dérivation courant de la première cellule de nettoyage à l’épaississeur de concentré. Conjuguée à la dérivation du concentré de la première cellule de tête, cette solution suppose un meilleur contrôle de la teneur du concentré final. Des tests visant à optimiser le dosage du sulfate de fer et du peroxyde d’hydrogène ont été effectués dans l’usine de détoxification.

Développement de la mine

Une étude géotechnique du site a été réalisée au niveau de l’installation de stockage des résidus (ISR) en amont des travaux de construction programmés en février 2026. Après l’achèvement de son remblai principal en décembre 2023 et à l’issue des travaux de remblai, les travaux de drainage et de gestion des infiltrations au pied du remblai principal ont débuté en juin 2024 pour prendre fin en septembre 2024. La pose d’un contrefort le long de la base du remblai principal s’est achevée moyennant des déchets issus des fosses de Buffalo Reef en vue d’augmenter le facteur de sécurité avant la prochaine construction, prévue pour 2026. Des travaux supplémentaires au niveau de l’installation de stockage des résidus visant le remblai du contrefort principal ont pris fin au cours de l’exercice 2025.

Projet aurifère de Murchison

À Murchison, la Société a fait avancer son plan de développement conformément à ses étapes clés et tâches critiques. Le cabinet SRK conduit une évaluation économique conceptuelle en vue d’appuyer une éventuelle décision de mise en production. La Société sollicite le concours de consultants en ingénierie et exploitation pour faire progresser son programme visant une reprise rapide des opérations. Des cibles de forage de densification et d’extension sont identifiées et optimisées à Gabanintha et Burnakura. Le forage de confirmation prévu pour les concessions de Gabanintha vise à intégrer certaines ressources historiques dans le plan minier. La base de données géologiques et la revue des archives ont été finalisées au cours du trimestre.

La Société a activement échangé avec des partenaires locaux et leur a présenté ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ou « ESG »). Le dialogue positif et le bon relationnel avec les propriétaires autochtones se sont poursuivis pendant l’année. Les travaux d’étude du patrimoine se sont réalisés et achevés postérieurement à la clôture. L’usine de traitement, les installations d’hébergement, la restauration, les bureaux et les infrastructures connexes sont maintenus en excellent état dans l’optique d’un redémarrage de la production. Les installations d’hébergement et de restauration sont restées pleinement opérationnelles toute l’année, représentant un appui direct aux activités administratives, d’exploration et d’exploitation.

Exploration

Malaisie

Les activités d’exploration menées à Selinsing au cours de l’année englobent l’évaluation des opportunités d’extension de la durée de vie de la mine et le démarrage d’un programme de forage. Une équipe d’exploration est désormais mobilisée pour superviser ces programmes, et une installation de carottage, coupe et d’échantillonnage est en place.

À Buffalo Reef, un programme de forage de définition à circulation inverse et à diamant s’est terminé au quatrième trimestre 2025. Il se solde par 32 sondages pour une profondeur totale de 1 112,6 mètres. Ce nouveau programme vise à identifier des minéralisations supplémentaires en oxydes et en minerai sulfuré, à reventiler les ressources situées hors périmètre de l’actuelle fosse et, accessoirement, à prolonger la durée de vie de la mine.

Australie-Occidentale

Aucun travail d’exploration de terrain n’a été entrepris au projet Murchison durant l’exercice 2025. Toutefois, des cibles de forage de remblai et d’extension sont définies à Burnakura et Gabanintha et représentent un potentiel accroissement des ressources. Les prochaines activités d’exploration seront centrées sur l’interprétation géologique régionale à l’appui de deux phases de forages précédemment réalisées à Burnakura en 2022 et 2023.

La construction d’un nouvel entrepôt de stockage de carottes de forage à Burnakura s’est achevée durant l’année, équipé de rayonnages optimisés, ainsi que d’installations de coupe et de carottage. Une réorganisation des échantillons de carottes s’est organisée. Ils sont à présent prêts pour l’inspection géologique. Un expert en patrimoine, engagé au quatrième trimestre 2024 à la suite des dernières évolutions de nature réglementaire, a poursuivi ses analyses et s’est appliqué à réviser d’autres aspects de conformité aux exigences de norme réglementaire. Des études du patrimoine se sont réalisées postérieurement à la clôture et sous le contrôle des propriétaires autochtones. Si celles visant les projets aurifères de Burnakura et Gabanintha sont terminées, les rapports d’étude restent à finaliser.

Une revue des ressources historiques s’est poursuivie à Gabanintha durant l’année, intégrant notamment l’analyse des données fournies par les autorités compétentes au deuxième trimestre 2024. Une analyse documentaire a été réalisée en vue d’évaluer des cibles de forage en extension, dans le cadre d’un éventuel développement de la minéralisation ouverte selon l’axe des ressources historiques, dont la confirmation est attendue dans le cadre du programme de forage de définition. Enfin, la révision de la base de données géologiques et des archives a nettement progressé au cours des deuxième et troisième trimestres, et s’est clôturée en mai 2025.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 270 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6





POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.monumentmining.com ou prenez contact avec :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 poste 102 rcushing@monumentmining.com

