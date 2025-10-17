Dėl Tinklų verslo segmento elektros skirstymo paslaugų pajamų lygio 2026 metams

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad vadovaujantis Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų viršutinių ribų nustatymo metodika (nuoroda), 2025 m. spalio 17 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) priėmė nutarimą dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų ir kitų reguliacinių komponentų 2026 metams (toliau – Nutarimas) (nuoroda).
Elektros energijos skirstymo paslaugų pajamų lygis ir kiti reguliaciniai komponentai 2026 metams
|2026 m.
|2025 m.
|Pokytis
|Pokytis, %
|Pajamų viršutinė riba
|mln. Eur
|376,9
|321,6
|55,3
|17,2 %
|RAB1
|mln. Eur
|1 655,1
|1 540,5
|114,6
|7,4 %
|WACC2
|%
|5,77
|5,82
|(0,05 p. p.)
|n/a
|Nusidėvėjimas ir amortizacija (reguliacinis)
|mln. Eur
|97,8
|88,6
|9,2
|10,4 %
|Papildoma tarifo dedamoji
|mln. Eur
|51,8
|37,5
|14,3
|38,0 %
1. Reguliuojamo turto bazė (RAB) laikotarpio pradžioje.
2. Vidutinė svertinė kapitalo kaina (angl. Weighted Average Cost of Capital, WACC).
VERT Nutarimu nustatyta leistina ESO elektros energijos skirstymo paslaugų pajamų viršutinė riba 2026 metams sudaro 376,9 mln. Eur ir yra 17,0 % didesnė palyginus su 2025 metams nustatyta riba (321,6 mln. Eur). Pajamų viršutinės ribos pokyčius daugiausia lėmė:
1. didesnės investicijos į tinklą, numatytos 10 metų investicijų plane, ir dėl to didesnė papildoma tarifo dedamoji, investicijų grąža bei nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
2. mažesni laikini reguliaciniai skirtumai dėl didesnio jų grąžinimo 2025 m.
Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės 2025 m. koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) ir Investicijų prognozėms.
Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:
Komunikacija
Valdas Lopeta
+370 621 77993
valdas.lopeta@ignitis.lt
Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt