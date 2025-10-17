Die 2025 Chongqing Industrial Ecology Conference for High-Quality Development of Food and Agricultural Product Processing hat stattgefunden; Chinas Bergstadt Chongqing treibt die Globalisierung von Agrarprodukten voran

CHONGQING, China, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 16. Oktober fand die 2025 Chongqing Industrial Ecology Conference for High-Quality Development of Food and Agricultural Product Processing (Konferenz zur Industrieökologie 2025 in Chongqing für eine hochwertige Entwicklung der Verarbeitung von Lebensmitteln und Agrarprodukten) statt. Dabei wurde die Liste der 100 besten Premiumprodukte lokaler Spezialitäten der Stadt für das Jahr 2025 vorgestellt.

Die Bekanntgabe leitet eine neue Phase der Markenbildung für landwirtschaftliche Spezialitäten aus Chongqing ein und stellt einen wichtigen Schritt für Chongqing dar, um die Modernisierung der Landwirtschaft voranzutreiben und die Strategie zur Wiederbelebung des ländlichen Raums zu fördern.

Als wichtiger internationaler Knotenpunkt für den Handel in Zentral- und Westchina hat Chongqing seine landwirtschaftlichen Spezialitäten durch die Ausrichtung der Internationalen Landwirtschaftsmesse Westchina (Chongqing) und die Teilnahme an internationalen Ausstellungen aktiv auf dem Weltmarkt beworben.

Auf der kürzlich veranstalteten 22. Internationalen Landwirtschaftsmesse Westchina (Chongqing) präsentierten 856 Agrarunternehmen aus 19 Provinzen über 27.000 Produktvarianten, wobei die landwirtschaftlichen Spezialitäten aus Chongqing bei internationalen Käufern großen Zuspruch fanden.

Laut einem hochrangigen Beamten des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Stadt Chongqing ist die Auswahl der 100 besten Premiumprodukte für die Entwicklung der Agrarmarke Chongqings von zentraler Bedeutung. Mit strengen Auswahlkriterien und einem langfristigen Managementkonzept will die Stadt innerhalb von drei Jahren 100 wettbewerbsfähige Marken für landwirtschaftliche Spezialprodukte fördern.

„Es geht nicht nur darum, qualitativ hochwertige Produkte auszuwählen, sondern ein Qualitätskontrollsystem für die gesamte Industriekette von der Produktion bis zum Verkauf aufzubauen“, betonte der Beamte. „Durch einheitliche Markenidentitäten, standardisierte Produktion und marktorientierte Abläufe werden wir die internationale Anerkennung der landwirtschaftlichen Spezialitäten aus Chongqing steigern.“

Der Sektor „Fengdu Spicy Chicken“ ist ein gutes Beispiel dafür. Mit der Entwicklung der Marke konnten 2024 Umsätze in Höhe von 700 Millionen Yuan erzielt werden, was einem Wachstum von 27 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Außerdem wurden über 3.000 Arbeitsplätze geschaffen. Bis 2027 soll der Umsatz auf über 2 Milliarden Yuan steigen.

Mit der Umsetzung des Projektes „Neue Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative) und der Ausweitung der Wirtschaftszone Chengdu-Chongqing gewinnt der Agrarsektor in Chongqing neue Entwicklungsdynamik. Ein zuständiger Beamter des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Stadt Chongqing erklärte, dass die Stadt die angebotsseitige Strukturreform des Agrarsektors weiter vertiefen, die integrierte Entwicklung in den Bereichen landwirtschaftliche Produktion, Verarbeitung, Vertrieb und Verkauf fördern und ein international einflussreiches System für Marken landwirtschaftlicher Erzeugnisse aufbauen werde.

Mit Blick auf die Zukunft wird Chongqing seine Verbindungen zum globalen Markt stärken, um mehr hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnissen den Weg auf den Weltmarkt zu ebnen. Parallel dazu soll die traditionelle Landwirtschaft mithilfe digitaler und intelligenter Technologien modernisiert werden, um sowohl die Produktionseffizienz als auch die Produktqualität zu verbessern und Verbrauchern auf der ganzen Welt noch mehr hochwertige Spezialitäten aus Chongqing anzubieten.

In dieser neuen Ära der globalen Agrarwende setzt Chongqing auf Offenheit und Innovation, um ein neues Kapitel in der hochwertigen Entwicklung der bergigen Landwirtschaft zu schreiben und die Erfahrungen Chongqings in die nachhaltige Entwicklung der globalen Landwirtschaft einzubringen.

Quelle: The 2025 Chongqing Industrial Ecology Conference for High-Quality Development of Food and Agricultural Product Processing