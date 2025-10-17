Déclaration d'une

notification de transparence

(Article 14, premier alinéa, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Gand, 17 octobre 2025, 18h30 – Communiqué de presse / Information réglementée

1. Résumé de la notification

ABO-GROUP ENVIRONMENT NV a reçu une notification de transparence datée du 15 octobre 2025, qui montre que suite à la vente d'actions le 23 septembre 2025 par Ideplus, Frank De Palmenaer est passé sous le seuil de participation de 90 %.

Ce communiqué de presse concerne une rectification de la notification du 25 septembre 2025 à la suite de la vente d'actions par Ideplus NV le 29 mai 2025, qui n'a été signalée à la société que le 15 octobre 2025.

2. Contenu de la notification

La notification, datée du 15 octobre 2025, contient les informations suivantes:

Motif de la notification:

Acquisition ou cession de titres assortis de droits de vote ou de droits de vote.

Notification par:

Une société mère ou une personne exerçant le contrôle.

Personnes tenues à notification:

M. Frank De Palmenaer et Ideplus NV (Derbystraat 357, 9051 Gent)

Date du dépassement du seuil:

23 septembre 2025

Seuil non atteint (in %):

90%

Dénominateur:

10.568.735

Détails de la notification:

Droits de vote Notification précédente Après la transaction #droits de vote #droits de vote % des droits de vote Détenteurs de droits de vote Lié à des actions Outre les actions Lié à des actions Outre les actions Frank De Palmenaer 9.038.836 7.859.252 1.152.726 74,36% 10,91% Ideplus NV 493.443 483.693 4,58% Sous-total 9.532.279 8.342.945 1.152.726 78,94% 10,91% TOTAL 8. 342.945 1.152.726 78,94% 10,91%





Instruments financiers équivalents Après la transaction Porteurs d'instruments financiers équivalents. Type d'instrument financier Date d'expiration Période ou date d'exercice # les droits de vote qui peuvent être acquis lors de l'exercice de l'instrument % des droits de vote Afwikkeling TOTAL 0 0,00%





TOTAL (A & B) #droits de vote % des droits de vote 9.495.671 89,85%

Chaîne complète des sociétés contrôlées par lesquelles la participation est effectivement détenue :

M. De Palmenaer est l'actionnaire de contrôle d'Ideplus NV.

Informations complémentaires:

Les droits de vote « Outre les actions » concernent les actions dont l'usufruit est détenu par Frank De Palmenaer, tandis que la nue-propriété de 1/3 de chacune des 1.152.726 actions est détenue par Feliciaan De Palmenaer, Ludovic De Palmenaer et Alexander De Palmenaer.

Après le communiqué de presse du 25 septembre 2025 concernant la « déclaration d'une notification de transparence », il a été constaté que la société Ideplus NV avait procédé à une transaction de vente d'actions ABO-Group Environment NV à la date du 29 mai 2025, sans en informer la société. Cette transaction de vente n'a donc pas été incluse dans le récapitulatif des droits de vote figurant dans le communiqué de presse du 25 septembre 2025, qui était donc erroné. La rubrique ci-dessus a été modifiée pour tenir compte de la transaction du 29 mai 2025.

À propos d’ABO-Group Environment

Fondé en 1995 en tant que bureau de conseil spécialisé en études de sol, ABO-Group est devenu un bureau d'ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l'environnement et des sols : qualité, réutilisation et assainissement, géotechnique et surveillance, écologie et patrimoine culturel.

ABO-Group opère via ses filiales semi-indépendantes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 800 experts, le groupe dispose de la technologie, de l'expertise et de l'envergure nécessaires pour offrir des solutions complètes pour les projets les plus exigeants. Ses clients sont actifs dans des secteurs tels que la construction, les infrastructures, l'exploitation minière et les matières premières, l'énergie et l'eau, couvrant toutes les étapes, de l'évaluation et la conception à l'exécution et la maintenance.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités d'ABO-Group Environment, visitez le site www.abo-group.eu.

Pour plus d'informations :

CEO ABO-Group Environment NV

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88

