Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Gent, 17 oktober 2025, 18:30 – Persbericht / Gereglementeerde informatie
1. Samenvatting van de kennisgeving
ABO-GROUP ENVIRONMENT NV heeft een op 15 oktober 2025 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen, waaruit blijkt dat Frank De Palmenaer, ingevolge de verkoop van aandelen op 23 september 2025 door Ideplus NV onder de deelnemingsdrempel van 90% is gegaan.
Dit persbericht betreft een rechtzetting van de kennisgeving van 25 september 2025 tengevolge van de verkoop van aandelen door Ideplus NV van 29 mei 2025 die pas op 15 oktober 2025 aan de vennootschap werd gemeld.
2. Inhoud van de kennisgeving
De op 15 oktober 2025 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:
- Reden van de kennisgeving:
Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
- Kennisgeving door:
Een moederonderneming of een controlerende persoon.
- Kennisgevingsplichtige personen:
Dhr Frank De Palmenaer en Ideplus NV (Derbystraat 357, 9051 Gent)
- Transactiedatum:
23 september 2025
- Overschreden drempel (in %):
90%
- Noemer:
10.568.735
- Detail van de kennisgeving:
|
|Vorige Kennisgeving
|Na de transactie
|#stemrechten
|#stemrechten
|% stemrechten
|Houders van stemrechten
|Verbonden aan effecten
|Los van de effecten
|Verbonden aan effecten
|Los van de effecten
|Frank De Palmenaer
|9.038.836
|7.859.252
|1.152.726
|74,36%
|10,91%
|Ideplus NV
|493.443
|483.693
|4,58%
|Subtotaal
|9.532.279
|8.342.945
|1.152.726
|78,94%
|10,91%
|TOTAAL
|8.342.945
|1.152.726
|78,94%
|10,91%
|
|Na de transactie
|Houders van gelijkgestelde
financiële instrumenten
|Type financieel instrument
|Vervaldag
|Uitoefeningstermijn of -datum
|#stemmen die kunnen worden verworven bij de uitoefening van het instrumenten
|% stemrechten
|Afwikkeling
|TOTAAL
|0
|0,00%
|TOTAAL (A & B)
|#stemrechten
|% stemrechten
|9.495.671
|89,85%
- Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
Dhr Frank De Palmenaer is controlerend aandeelhouder van Ideplus NV.
- Bijkomende informatie:
De stemrechten “los van effecten” hebben betrekking op de aandelen waarvan het vruchtgebruik in handen is van Frank De Palmenaer, maar de naakte eigendom voor elk 1/3e van 1.152.726 in handen is van Feliciaan De Palmenaer, Ludovic De Palmenaer en Alexander De Palmenaer.
Na het persbericht van 25 september 2025 omtrent de "openbaarmaking over een transparantiekennisgeving" werd vastgesteld dat er door de vennootschap Ideplus NV een verkooptransactie van aandelen ABO-Group Environment NV had plaatsgevonden met transactie datum 29 mei 2025, zonder dat hiervan melding werd gemaakt aan de vennootschap. Deze verkooptransactie was derhalve niet meegenomen in het overzicht van de stemrechten in het persbericht van 25 september 2025, waardoor deze onjuist was. Bovenstaande rubriek werd aangepast met de transactie van 29 mei 2025.
Over ABO-Group Environment
ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.
Dit doet ABO-Group met haar verschillende semionafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 800 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten
in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.
ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.
Voor meer informatie:
Frank De Palmenaer
CEO ABO-Group Environment nv
frank.depalmenaer@abo-group.eu
T: +32 (0)496 59 88 88
Dit persbericht is beschikbaar op onze website: https://www.abo-group.eu/investeerders/
