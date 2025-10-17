La Fondation Asie Pacifique du Canada célèbre l’ouverture officielle de son bureau régional pour l’Asie à Singapour

SINGAPOUR, 17 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) a le plaisir d’annoncer l’ouverture officielle de son bureau régional pour l’Asie à Singapour, le 15 octobre 2025. Situé à la tour Manulife, au 8, Cross Street, au cœur du quartier des affaires de Singapour, ce nouveau bureau établit une présence physique pour la Fondation dans la région indo-pacifique et reflète l’engagement soutenu de la FAP Canada à renforcer la participation du Canada dans l’ensemble de la région.

La création de ce bureau fait partie intégrante de l’initiative Indo-Pacifique de la FAP Canada, une gamme complète de nouveaux programmes et activités soutenus par le gouvernement du Canada dans le cadre de sa Stratégie pour l’Indo-Pacifique. L’ouverture a été présidée par l’honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères.

« Ce bureau représente une passerelle pour l’engagement canadien dans la région, que ce soit dans les milieux d’affaires, de l’éducation, de la recherche ou de la culture. Il incarne la présence durable du Canada et le dynamisme renouvelé de son engagement dans l’Indo-Pacifique », a déclaré la ministre Anand dans son allocution, qualifiant le bureau de pôle pour « l’exploration et la collaboration » entre partenaires de toute la région.

« Il s’agit d’un moment marquant, fruit de quarante années d’efforts », a affirmé Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la FAP Canada. « Notre nouveau bureau sera un lieu de rassemblement où les Canadiens pourront présenter l’histoire du Canada d’aujourd’hui et de demain, redéfinir les perceptions et forger des partenariats durables à travers la région indo-pacifique. »

Barrett Bingley, directeur régional pour l’Asie, a ajouté : « Nous visons à amplifier l’action de tout l’écosystème canadien. Cet espace favorisera la collaboration entre l’ANASE et nos partenaires indo-pacifiques, stimulant l’innovation et les occasions de part et d’autre du Pacifique. »

Le bureau permettra à la FAP Canada d’appuyer les Canadiens, leurs institutions et leurs entreprises afin de faire bonne impression et de bâtir de nouveaux partenariats en Asie. Il met à leur disposition un lieu polyvalent et accessible pour des événements collaboratifs et du réseautage de haut niveau réunissant des acteurs des milieux d’affaires, gouvernementaux, universitaires et médiatiques.



Pour les partenaires canadiens et asiatiques, le bureau offre la possibilité :

d’accueillir des présentations et événements dans un espace modulable ;

de participer à des activités de réseautage, des ateliers sectoriels, des panels d’experts et des séances de formation organisés par la FAP Canada ;

d’accéder à des conseils stratégiques fondés sur des analyses claires et précises pour appuyer les stratégies commerciales et les politiques publiques ;

de bénéficier de recherches approfondies et d’analyses de qualité sur les relations entre le Canada et l’Asie.

Avec un siège social à Vancouver et des bureaux à Toronto et à Singapour, la FAP Canada continue de faire progresser sa mission visant à renforcer les liens stratégiques, économiques et interpersonnels qui unissent le Canada et l’Asie.

Photos de l’événement



Consultez notre album Flickr



Personnes-ressources :



Renseignements :

Barrett Bingley

Directeur régional pour l’Asie, FAP Canada

barrett.bingley@asiapacific.ca

Médias :

Mohammed Jahafar,

Chef du marketing et des communications, Bureau régional pour l’Asie, FAP Canada

jahafar.abdullah@asiapacific.ca