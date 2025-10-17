Choose the European Friendship: Die echte Piadina Romagnola gibt es nur mit g.g.A.

BERLIN, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen der dreijährigen Kampagne „Choose the European Friendship: Piadina Romagnola IGP” vereinen sich Tradition, Geschmack und Qualität in einem einfachen, aber schmackhaften Produkt: der Piadina Romagnola g.g.A.

Diese typisch italienische Spezialität aus der Romagna wird nach den Kriterien der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.) hergestellt. Dieses europäische Qualitätssiegel garantiert seit über 10 Jahren nicht nur die Herkunft, sondern auch die traditionelle Verwendung einfacher, unverfälschter Zutaten: Mehl, Olivenöl oder Schmalz, Wasser und Salz.

Die Piadina Romagnola g.g.A. hat ihren Ursprung in ländlicher Geschichte: In der Antike war sie das Brot der Armen, oft gefüllt mit Wildkräutern, die von Hand entlang der Feldwege der Romagna gesammelt wurden. Diese Tradition wird bis heute fortgeführt: Zu den Kräutern, die üblicherweise zum Füllen der Piadina verwendet werden, gehören Rosola, eine zarte und leicht bittere junge Mohnpflanze, sowie Brunnenkresse, deren frischer und scharfer Geschmack perfekt zum milden Aroma des Piadina-Teigs passt.

So ist sie trotz ihrer Einfachheit ein Produkt, das aufgrund seiner Vielseitigkeit immer wieder überrascht: Gefüllt mit Wurst und Käse oder mit Wildkräutern als grüne, nachhaltige und verschwendungsfreie Alternative bietet die Piadina immer wieder neue Geschmackserlebnisse!

Auch im letzten Jahr der Kampagne wird das Projekt „Choose The European Friendship: Piadina Romagnola PGI” mit zahlreichen Aktivitäten in ganz Deutschland fortgeführt: durch die Zusammenarbeit mit Influencern und Food-Creators, Werbekampagnen, Verkostungen von Piadina Romagnola g.g.A. in Geschäften und lokalen Veranstaltungen werden die Verbraucher direkt angesprochen und können sich selbst von der Qualität und Authentizität der echten Piadina Romagnola g.g.A., dem einzigen Original, überzeugen.

Hauptanliegen des von der Europäischen Union und dem Konsortium zum Schutz und zur Förderung der Piadina Romagnola g.g.A. kofinanzierten Projekts ist es, die Piadina Romagnola g.g.A. in Italien und Deutschland zu fördern und aufzuwerten, das Bewusstsein für den Wert der g.g.A.-Zertifizierung in diesen Ländern zu schärfen, ihre Anerkennung zu stärken und die Präsenz des Produkts auf dem deutschen Markt auszubauen. Mit der Initiative soll das Bewusstsein für zertifizierte Qualität gefördert werden, indem die Geschichte, Tradition und Einzigartigkeit der Piadina Romagnola g.g.A. vermittelt werden. Sie steht für die Identität der Region Romagna und verkörpert gleichzeitig die europäischen Werte Qualität und Nachhaltigkeit.

Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

