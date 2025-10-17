Démarrage des activités minières à Kiniéro : le projet reste dans les temps pour la première coulée d’or au quatrième trimestre de l’année civile 2025

Points clés :

Le projet aurifère Kiniéro de Robex, en Guinée, demeure dans les délais et le budget pour sa première coulée d’or au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Le projet n’a enregistré aucun accident avec arrêt (LTI), totalisant 4 857 704 heures de travail au 30 septembre 2025.

Les activités de développement minier progressent conformément au planning ; l’exploitation a commencé, de jour comme de nuit, avec la livraison du minerai sur la plateforme Run-of-Mine (ROM).

Le sous-traitant chargé du forage et du dynamitage est mobilisé sur site, une première explosion étant prévue ce mois-ci.

La construction de l’installation de stockage des résidus avance selon le calendrier.

La construction des réservoirs sur site est achevée à 99 %, il ne reste plus qu’à les peindre.

Les fondations restantes du mur du concasseur d’oxydes ROM et de la centrale électrique ont été coulées début octobre.

Le contrat de bétonnage est terminé et la démobilisation est en cours.

Tous les matériaux de fabrication (charpentes, tôleries, tuyauteries, équipements électriques) sont arrivés sur site.

Les travaux de structure, de mécanique et de tuyauterie avancent bien, 50 % de l’acier structurel étant déjà monté ou préassemblé.

L’assemblage des principaux composants du broyeur SAG et du broyeur à boulets est presque terminé.

La centrale électrique avance comme prévu ; les centres de commande des moteurs à basse tension (LV MCC) ont été reçus et installés.

Le montage des réservoirs de l’installation de stockage de carburant avance conformément au calendrier.





Figure 1 : vue aérienne d’ensemble du site de Kiniéro, de l’usine de traitement et de l’infrastructure (12 octobre 2025)

QUÉBEC, 17 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain Robex Resources Inc., ci-après « Robex » ou la « Société » (ASX : RXR et TSX-V : RBX) est ravi de publier une actualisation du projet aurifère Kiniéro, situé en Guinée, en Afrique de l’Ouest, pour le mois d’octobre 2025. Robex est en bonne voie pour réaliser une première coulée d’or à Kiniéro au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Figure 2 : vue du bâtiment de broyage montrant la dalle suspendue du broyeur terminée et l’installation du broyeur (12 octobre 2025)

Figure 3 : élévation de la charpente métallique de la tour de classification du broyeur (13 octobre 2025)

Figure 4 : vue de l’installation de stockage des résidus miniers et de l’étendue de la pose du revêtement et de la construction du remblai principal (12 octobre 2025).

Figure 5 : montage des modules de la poutre du convoyeur d’alimentation du stock (13 octobre 2025)

Figure 6 : vue des cuves dédiées à la cyanuration de l’or, de leurs portes supérieures et du rack de tuyauterie, et du montage de la structure métallique (12 octobre 2025)

Matthew Wilcox, directeur général et PDG de Robex, a déclaré : « Nous arrivons à la phase finale de construction à Kiniéro, en vue de la première coulée d’or d’ici la fin de l’année civile 2025. Les efforts et le dévouement continus de nos équipes pour mener à bien ce projet en toute sécurité, tout en respectant les délais et le budget impartis sont remarquables.

L’exploitation minière est désormais en cours, avec la livraison du minerai à la plate-forme ROM et le début imminent des travaux de forage et de dynamitage. Les principaux composants de l’usine de traitement ont pris forme et sont sur le point d’entrer en phase de mise en service, qui devrait débuter le mois prochain.

À l’heure où nous finalisons la construction, les différents secteurs du projet continuent de faire preuve d’une excellente cohésion. Je suis très fier de ce que nous avons accompli à ce jour à Kiniéro et de ce qui attend Robex dans les prochains mois, lorsque nous produirons notre première coulée d’or et atteindrons notre pleine capacité de production. »

Activités de développement à Kiniéro

Les travaux de construction et de développement avancent conformément au calendrier.

Les opérations minières ont commencé avec des équipes de jour et de nuit, et 82 590 tonnes de matériaux ont été extraites, dont 20 625 tonnes de minerai. 10 000 tonnes supplémentaires de minerai ont été réacheminées depuis les stocks historiques vers la plateforme ROM principale.

L’équipe chargée de la préparation des opérations a commencé à se mobiliser sur le site et, avec l’équipe de mise en service dont le déploiement est prévu début novembre, le projet est en bonne voie pour la coulée d’or au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Le forage de contrôle de la teneur se poursuit, avec 66 105 m forés à Sabali Sud couvrant l’ensemble de la fosse de démarrage, 16 070 m supplémentaires forés à Sabali Nord et 61 506 m forés à Mansounia. Les résultats du forage de contrôle de la teneur à Sabali Sud ont suivi de près le modèle de réserves minérales. Les résultats confirment la robustesse du modèle géologique et soutiennent la planification minière à court terme.

Les travaux de bétonnage pour l’usine de traitement et la centrale électrique sont terminés. Tout l’acier de construction, les tôles, la tuyauterie et le matériel électrique sont désormais arrivés sur le site, et l’usine de traitement va rapidement se transformer à mesure que la construction s’accélère.

Les travaux de terrassement pour l’eau de traitement et le bassin de rétention sont terminés et prêts à être revêtus.

L’assemblage du broyeur SAG est terminé, le broyeur a été posé sur les roulements et la couronne dentée a été installée. La prochaine étape consiste en l’alignement de la couronne, l’installation du pignon et de la transmission. L’assemblage du broyeur à boulets est presque terminé, l’installation de la couronne dentée devant être achevée la semaine prochaine.

Le concassage primaire et la récupération avancent bien, ainsi que l’installation de la charpente métallique et des tôles. La charpente métallique du convoyeur est en cours de pré-assemblage et de montage.

La construction du circuit de lixiviation avance plus vite que prévu, avec l’installation de tous les tamis inter-réservoirs et de cinq des six agitateurs sur le train A. L’installation des câbles et des tuyauteries débutera la semaine prochaine.

La charpente métallique pour l’élution, la salle d’or et les réactifs progresse également à un rythme soutenu.

L’atelier de fabrication de tuyaux sur site a été mis en place et la préfabrication des tuyauteries est en cours.

L’équipe chargée de l’électricité est pleinement mobilisée sur le site et des progrès importants ont été réalisés au niveau de la centrale électrique, de l’usine de traitement et de la distribution haute tension au sein de l’usine de traitement. La centrale électrique est achevée à 45 % sur le plan électrique, près de 30 000 m de câbles étant déjà installés. Les centres de commande des moteurs basse tension (MCC) ont été livrés sur le site et mis en place.

La centrale électrique progresse bien, tous les équipements auxiliaires ayant été livrés et installés. La charpente métallique du bâtiment de transport des moteurs est terminée, à l’exception du revêtement. La centrale électrique est en bonne voie, quatre moteurs de 4 MW ayant été livrés sur le site. La préparation des châssis de base a commencé et les moteurs seront installés dans les prochaines semaines. Ils devraient fonctionner au diesel d’ici à la mi-novembre. Les équipements électriques de la salle de contrôle de la centrale électrique sont tous installés et la mise sous tension pour la mise en service des ventilateurs de radiateurs, des pompes et des compresseurs est attendue la semaine prochaine.



La pose des canalisations terrestres, y compris la canalisation de résidus miniers et la canalisation d’eau douce, se déroule bien, plus de 15 km étant déjà soudés.

La construction de l’installation de stockage des résidus (TSF) progresse comme prévu, 76 % du remblai étant achevé et 529 195 m3 de remblai étant déjà mis en place. L’équipe chargée du revêtement s’est remise au travail sur le site et a posé 78 650 m2 supplémentaires de revêtement au cours de la semaine dernière.

Figure 7 : progression du montage de la structure métallique du concasseur primaire (11 octobre 2025)

Figure 8 : progression du montage de la structure métallique du concasseur d’oxydes (13 octobre 2025)

Figure 9 : vue de l’intérieur de la chambre de récupération (13 octobre 2025)

Figure 10 : vue supérieure de la chambre de récupération (11 octobre 2025)

Figure 11

Figure 11 : centrale électrique avec bâtiment de transport des moteurs érigé et salle des commutateurs terminée (12 octobre 2025)

Figure 12

Figure 12 : forage de contrôle de la qualité de la fosse sud de Sabali (12 octobre 2025)

Figure 13

Figure 13 : installation de la tuyauterie terrestre (12 octobre 2025)

Prochaines étapes

Poursuivre les travaux de structure, mécanique et tuyauterie pour l’usine de traitement et la centrale électrique.

Finaliser l’installation du broyeur.

Poursuivre l’installation électrique et l’instrumentation par étapes afin de permettre la mise sous tension des salles de commutation pour la mise en service en novembre.

Finaliser l’installation de quatre moteurs et commencer la mise en service et le fonctionnement au diesel d’ici à la mi-novembre.

Poursuivre les travaux de terrassement et de revêtement de l’installation de stockage des résidus.

Finaliser la mobilisation des équipes chargées des opérations, de la préparation opérationnelle et de la mise en service. Finaliser le recrutement et démarrer les formations des opérateurs.

Poursuivre les travaux de développement minier et intensifier l’exploitation minière en acheminant davantage de minerai à la plate-forme ROM.

Poursuivre le forage de confirmation de la teneur de la fosse de Sabali.



Robex confirme l’avancement satisfaisant de la construction du projet de Kiniéro. Le calendrier de la première coulée d’or s’établit toujours au quatrième trimestre de l’année civile 2025.

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

INFORMATIONS ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations avancées dans ce communiqué de presse contiennent des « déclarations prospectives » et/ou des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de donner des informations sur les attentes et projections actuelles de la direction de la Société (la « Direction »), afin de permettre aux investisseurs et autres lecteurs du présent communiqué de mieux appréhender les plans d’affaires, les performances financières et la situation financière de la Société.

Les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse décrivant des estimations, attentes, prévisions, objectifs, prédictions, projections ou stratégies de la Société ou de sa Direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « tabler sur », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de signification semblable ou leur forme négative. Les déclarations prospectives se rapportent également à toute autre déclaration ne relevant pas de faits historiques. En particulier, et sans s’y limiter, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la Convention de prêt, notamment en ce qui concerne la satisfaction des conditions préalables qui y sont stipulées, la capacité de la Société à utiliser le produit de la première tranche, sa capacité à prélever ultérieurement les sommes nécessaires, le développement du projet aurifère Kiniéro et l’émission d’actions gratuites.

Les déclarations et informations prospectives reposent sur certaines hypothèses et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révélaient faux, pourraient faire en sorte que les performances, réalisations ou résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des performances, réalisations ou résultats futurs qui y sont exprimés ou sous-entendus. Rien ne garantit que ces déclarations ou informations s’avéreront exactes. Lesdites déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses, notamment la capacité de la Société à exécuter ses plans relatifs au projet aurifère de Kiniéro conformément à l’étude de faisabilité qui s’y rapporte, laquelle est susceptible d’être mise à jour, et le tout conformément au calendrier révisé précédemment communiqué par la Société ; sa capacité à mener à bien ses programmes d’exploration et de développement prévisionnels ; l’absence de conditions défavorables sur le projet aurifère de Kiniéro ; le défaut de retards opérationnels imprévus ; le défaut de retards majeurs dans l’obtention des permis nécessaires ; le maintien des cours de l’or à un niveau permettant la rentabilité du projet aurifère de Kiniéro ; la capacité de la Société à continuer de lever les fonds nécessaires au financement de ses activités ; la possibilité de concrétiser les estimations de ses ressources et réserves minérales ; les hypothèses portant sur les stratégies commerciales actuelles et à venir, les conditions géopolitiques et économiques aussi bien locales que mondiales, et celles visant l’environnement dans lequel la Société exerce et exercera ses activités à l’avenir ; la capacité de la Société à finaliser l’enregistrement de ses actions ordinaires sur la bourse australienne (ASX) et le calendrier correspondant ; la satisfaction des conditions préalables prévues dans le contrat de financement ; l’accès de l’emprunteur aux fonds mis à disposition selon les dispositions du même contrat de financement ; et l’utilisation par l’emprunteur de tout montant perçu dans le cadre du contrat de financement aux fins identifiées par la Société.

Certains facteurs importants pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels de la Société en matière de performances ou de réalisation des objectifs et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, notamment, mais sans s’y limiter : le risque que l’emprunteur ne soit pas en mesure de remplir les conditions préalables au tirage sur la Facilité de dette, et ne soit donc pas en mesure d’emprunter tout ou partie du montant en principal autrement disponible en vertu du Contrat de facilité ; le risque que la Société ne soit pas en mesure de générer des flux de trésorerie suffisants ou de mener à bien des opérations de financement par emprunt ou par capitaux propres ultérieures lui permettant de rembourser les montants empruntés en vertu du Contrat de facilité ; le risque que les débiteurs au titre du Contrat de facilité ne soient pas en mesure de respecter les clauses financières et autres clauses restrictives prévues dans ledit Contrat, donnant lieu à un cas de défaut ; les risques géopolitiques et les défis de sécurité associés aux opérations de la Société en Afrique de l’Ouest, notamment l’incapacité de la Société à faire valoir ses droits et la possibilité de troubles civils ou d’actes de désobéissance ; les fluctuations du prix de l’or ; les incertitudes relatives aux estimations de réserves et de ressources minérales de la Société ; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers ; le remplacement des réserves minérales épuisées de la Société ; le nombre limité de projets de la Société ; le risque que le projet aurifère de Kiniéro n’atteigne jamais la phase de production, notamment en raison d’un manque de financement ; les besoins en capitaux de la Société et son accès aux financements ; les changements législatifs, réglementaires et comptables auxquels la Société est soumise, notamment en matière d’environnement, de santé et de sécurité, ainsi que leur impact sur ses activités ; les intérêts en actions et les paiements de redevances dus à des tiers ; la volatilité des prix et la disponibilité des matières premières ; l’instabilité du système financier mondial ; l’incertitude liée à l’imposition de droits de douane par certains pays, y compris, sans s’y limiter, les États-Unis, sur les biens ou services importés, et l’effet final de ces droits sur les chaînes d’approvisionnement de la Société ; les effets d’une inflation élevée, notamment la hausse des prix des matières premières ; les fluctuations des taux de change, en particulier entre le dollar canadien, dans lequel la Société lève actuellement ses financements par capitaux propres, et le dollar américain ; les risques liés à des litiges en cours ou futurs contre la Société ; les restrictions sur les transactions entre la Société et ses filiales étrangères ; la volatilité du cours des actions de la Société ; les risques fiscaux, y compris les modifications des lois fiscales ou des évaluations applicables à la Société ; l’obtention et le maintien des titres fonciers ainsi que des permis et licences nécessaires aux activités en cours de la Société ; les changements dans les paramètres du projet et/ou les évaluations économiques à mesure que les plans sont affinés ; le risque que les coûts réels dépassent les coûts estimés ; les problèmes techniques liés à la géologie, à l’exploitation minière et à l’exploration ; la défaillance d’installations, d’équipements ou de processus ne fonctionnant pas comme prévu ; les accidents, conflits sociaux et autres risques inhérents à l’industrie minière ; les retards dans l’obtention des approbations gouvernementales ou des financements ; les effets des crises sanitaires sur les activités de la Société ; les relations de la Société avec ses employés et autres parties prenantes, y compris les gouvernements locaux et les communautés des pays dans lesquels elle opère ; le risque de violation des lois anticorruption, des réglementations sur le contrôle des exportations, des programmes de sanctions économiques et des lois connexes applicables par la Société ou ses agents ; le risque que la Société soit confrontée à des conflits avec les exploitants artisanaux ; la concurrence avec d’autres sociétés minières ; la dépendance de la Société à l’égard de sous-traitants tiers ; la dépendance de la Société à l’égard de dirigeants clés et de personnel hautement qualifié ; l’accès de la Société à des infrastructures adéquates ; les risques liés aux responsabilités potentielles de la Société concernant ses installations de stockage des résidus ; les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; les dangers et risques habituellement associés à l’exploration minérale et au développement et à la production aurifères ; les problèmes liés aux conditions météorologiques et climatiques ; les risques de défaillance des systèmes informatiques et de cybersécurité ; le risque que la Société ne soit pas en mesure de finaliser l’inscription de ses actions ordinaires à l’ASX dans les délais prévus, voire pas du tout ; le risque que l’emprunteur ne soit pas en mesure d’accéder aux produits de la Facilité de dette ou d’utiliser tout montant reçu en vertu du Contrat de facilité aux fins identifiées par la Société ; et le risque que la Société ne soit pas en mesure de s’assurer contre tous les risques potentiels associés à ses activités.

Si la Société estime que ses anticipations reposent sur des hypothèses raisonnables et si elle s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs pouvant entraîner des actions, événements ou résultats réels nettement différents de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats différents des anticipations, estimations et prévisions. Si ces facteurs susceptibles d’affecter la Société ne sont pas recensés de manière complète et exhaustive, ils doivent cependant être analysés avec soin. Rien ne garantit que les informations prospectives se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

La Société décline toute obligation de mettre à jour les informations prospectives si les circonstances, les estimations, hypothèses ou opinions de la Direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux informations prospectives.

Les informations prospectives figurant dans le présent communiqué sont présentées dans le but d’aider les investisseurs à appréhender les performances et les résultats financiers et d’exploitation attendus de la Société aux dates indiquées et pour les périodes se terminant à ces dates, en accord avec ses plans et objectifs, et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins.

Veuillez également vous référer au chapitre « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société, disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la Société, à l’adresse www.robexgold.com pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs de risque pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux repris dans les présentes déclarations prospectives. Cette mise en garde s’applique expressément à toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse.

