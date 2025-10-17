Aduro Clean Technologies gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und informiert über den aktuellen Geschäftsverlauf

LONDON, Ontario, Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat seine verkürzten konsolidierten Zwischenergebnisse für die drei Monate bis zum 31. August 2025 vorgelegt und die folgenden Highlights bekannt gegeben. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung verstehen sich in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

„Aduro hat seine Dynamik auf dem Weg zur Marktreife fortgesetzt und im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 große Fortschritte gemacht“, so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. „Der Bau unserer Pilotanlage für das Verfahren der nächsten Generation (Next Generation Process, „NGP“) kam voran, sodass das Projekt für den Beginn der Inbetriebnahmeaktivitäten im September vorbereitet war. Darüber hinaus haben wir den Grundstein für das Demonstrationsanlagenprogramm gelegt und nach Quartalsende ein weltweites Standortauswahlverfahren eingeleitet, wobei der Fokus auf Standorten in Kanada, Europa und Mexiko liegt. Außerdem haben wir erste Tests mit Kunstrasenabfällen als potenziellem Ausgangsmaterial für unsere patentrechtlich geschützte Hydrochemolytic™-Technologie („HCT“) abgeschlossen. Mit dem Zuwachs an wichtigen Führungskräften, der Vertiefung von Industriepartnerschaften und der erhöhten Sichtbarkeit durch technisches und Investoren-Engagement ist Aduro für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 gut aufgestellt.“

„Unsere gestärkte Bilanz nach dem Börsengang im Juni verschafft uns die finanzielle Flexibilität, unsere Pilotanlage fertigzustellen und unsere Planungen im Demonstrationsmaßstab voranzutreiben“, ergänzt Mena Beshay, Chief Financial Officer von Aduro. „Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ausgabendisziplin beizubehalten und gleichzeitig weiter in Forschung und Entwicklung sowie in strategische Wachstumsinitiativen zu investieren, die eine langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre ermöglichen.“

Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2026 – Finanzielle Highlights (Dreimonatszeitraum zum 31. August 2025)

Der Quartalsumsatz im ersten Quartal 2026 betrug 44.500 CAD, ein Nettorückgang von 19 % gegenüber 55.000 CAD im ersten Quartal 2025. Die derzeitigen Einnahmen des Unternehmens werden durch die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von Kundenbindungsprogrammen zur Evaluierung der Technologie und der Zusammenarbeit des Unternehmens erzielt. Diese Einnahmen sind einmalig und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der Evaluierungsprojekte. Die Unterschiede zwischen den Quartalen spiegeln die Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Expansionsaktivitäten, laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.

Der Verlust aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Quartal 2026 auf 6.325.018 CAD, verglichen mit 2.462.532 CAD im ersten Quartal 2025. Dies ist in erster Linie auf einen Anstieg der nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütung, einem nicht zahlungswirksamen Verlust aus der Neubewertung der derivativen finanziellen Verbindlichkeiten des Unternehmens sowie auf verstärkte Forschungs- und Entwicklungs- sowie Technologie-Skalierungsaktivitäten, die Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitenden im Einklang mit dem Wachstum des Unternehmens und zusätzliche Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung des Unternehmens an der Nasdaq im November 2024 zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA betrug (2.254.384) CAD im ersten Quartal 2026, gegenüber (1.746.748) CAD im ersten Quartal 2025.

Zum 31. August 2025 beliefen sich die Buchwerte für Sachanlagen auf 6,7 Millionen CAD, verglichen mit 5,1 Millionen CAD im vierten Quartal 2025, was einem Anstieg von 1,6 Millionen CAD entspricht. Dies war in erster Linie auf laufende Investitionsvorhaben im Zusammenhang mit dem Bau der NGP-Pilotanlage des Unternehmens zurückzuführen.

Das Unternehmen verfügte zum 31. August 2025 über eine solide Liquiditätsposition in Höhe von 15,09 Millionen CAD, verglichen mit 6,96 Millionen CAD im vierten Quartal 2025.





Überleitung des bereinigten EBITDA (Non-GAAP) auf den Betriebsverlust (GAAP)

(CAD $) Q1 FY2026 Q1 FY2025 Loss from operations (GAAP) $(6,325,018 ) $(2,462,532 ) Add: Share-based compensation (non-cash) $2,461,554 $589,051 Add: Change in fair value of derivative financial liability (non-cash) $1,548,663 $ -

Add: Depreciation and amortization $142,212 $126,733 Deduct: Other Income $(81,795 ) $ -

Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $(2,254,384 ) $(1,746,748 )



Erläuterungen der Anpassungen:

Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen und -prämien.

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der Neubewertung von Finanzinstrumenten.

Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht zahlungswirksame Aufwendungen im Zusammenhang mit Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

Sonstige Erträge: Zinserträge auf Bareinlagen, die nicht in das Betriebsergebnis einbezogen wurden.

Ausgewählte vergleichende Finanzinformationen (für das am 31. August 2025 endende Quartal)

(CAD $) Q1 FY2026

(Ended Aug 31, 2025) Q1 FY2025

(Ended Aug 31, 2024) % Change Revenue $44,500 $55,000 -19%

Loss from operations $6,325,018 $2,462,532 157% Adjusted EBITDA $(2,254,384 ) $(1,746,748 ) 29%





(CAD $) Q1 FY2026

(Ended Aug 31, 2025) Q4 FY2025

(Ended May 31, 2025) % Change Property, plant & equipment $5,599,060 $4,109,459 36% Cash position $15,086,091 $6,957,846 117%



Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2026 – Highlights in Bezug auf das Unternehmen und nachfolgende Ereignisse

Gestärkte Kapitalbasis durch Börsengang in den USA

Im Juni 2025 schloss Aduro eine erfolgreiche Emission in den USA ab, bei der durch den Verkauf von 1.090.048 Stammaktien und begleitenden Optionsscheinen rund 9,2 Mio. US-Dollar an Bruttoerlösen erzielt wurden. Das Angebot verbesserte die Kapitalposition des Unternehmens und erzielte die Mittel, um die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage zu unterstützen, die Planung der Demonstrationsanlage voranzutreiben und die laufenden Forschungs- und Entwicklungsinitiativen auszuweiten.

Gestärkte Führung zur Unterstützung der operativen Umsetzung

Im Laufe des Quartals ernannte Aduro David Weizenbach, P.Eng., zum Chief Operating Officer, und erweiterte damit die Führungskapazität von Aduro auf dem Weg zum kontinuierlichen Pilotbetrieb. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen technische Leitung, Betrieb und industrielle Technologieintegration, darunter in leitenden Positionen bei NOVA Chemicals, war Herr Weizenbach bereits maßgeblich an der Entwicklung von operativen Rahmenstrukturen und Sicherheitssystemen für die NGP-Pilotanlage beteiligt. Seine Erfahrung in der Leitung komplexer technischer Umgebungen und der Begleitung von Unternehmen bei technologischen Umstellungen wird die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage unterstützen und den Grundstein für die Demonstrationsanlage des Unternehmens sowie die zukünftige kommerzielle Nutzung legen.

Zuteilung von Aktienoptionen und RSUs

Im Juli 2025 gewährte Aduro bestimmten Direktoren, Führungskräften, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 743.500 Aktienoptionen (Option) zum Kauf von bis zu 743.500 Stammaktien des Unternehmens. Die Optionen können innerhalb von fünf Jahren ab dem Tag der Gewährung zu einem Preis von 13,50 CAD pro Stammaktie ausgeübt werden. Die Optionen werden über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Optionsgewährung monatlich unverfallbar. Darüber hinaus gewährte das Unternehmen einem Berater des Unternehmens 100.000 Restricted Share Units des Unternehmens.

Branchenkooperation zur Förderung des Kunststoffrecyclings

Im Juli 2025 trat Aduro formell der Plastics Industry Association (PLASTICS) und ihrer Polystyrol Recycling Alliance (PSRA) bei und erweiterte damit das Engagement des Unternehmens innerhalb der Kunststoff-Wertschöpfungskette. Die Mitgliedschaft in diesen Organisationen verbindet Aduro mit Kunststoffherstellern, Recyclingunternehmen und Markeninhabern, die gemeinsam an der Verbesserung der Recycling-Infrastruktur und der Förderung von Kreislaufwirtschaftslösungen arbeiten. Durch die Mitgliedschaft bei PSRA bringt Aduro technische Erkenntnisse aus seinem Hydrochemolytic™-Technologie (HCT)-Programm ein, das sich auf die Umwandlung von Polystyrol in Kohlenwasserstoff-Zwischenprodukte konzentriert, und unterstützt damit die Bemühungen der Industrie, skalierbare Recyclingpfade und realisierbare Endmärkte für dieses schwierige Material zu schaffen.

Evaluierung von Kunstrasen als Ausgangsmaterial

Im Juli 2025 schloss Aduro die Prüfung von Kunstrasenabfällen – einer komplexen Mischung aus Polymeren, die üblicherweise in Sport- und Landschaftsbauanwendungen eingesetzt wird – unter Verwendung seiner Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) ab. Die Studie zeigte, dass das Verfahren in der Lage ist, die Polyolefinkomponenten von Kunstrasen unter kontrollierten Bedingungen in kürzerkettige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln, was die Anpassungsfähigkeit von HCT an gemischte und verunreinigte Materialien unterstreicht, die normalerweise schwer zu recyceln sind. Die getesteten Kunstrasenproben wurden von einem globalen Interessenvertreter der Branche zur Verfügung gestellt, und weitere Parteien haben ihr Interesse an einer weiteren Evaluierung bekundet, was die wachsende Nachfrage des Sektors nach chemischen Recyclinglösungen widerspiegelt.

Marketing- und Kommunikationsinitiativen

Im August 2025 startete Aduro ein Marketing- und Investoren-Sensibilisierungsprogramm mit The Investing Authority (TIA), Stocktwits und LFG Equities Corp., um das Markenbewusstsein zu stärken und die Sichtbarkeit zu erhöhen, da die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage des Unternehmens immer näher rückt.

Im September beauftragte das Unternehmen KCSA Strategic Communications mit der Leitung seiner nordamerikanischen Public-Relations-Strategie, einschließlich Medienarbeit, Unternehmensbotschaften und Markenpositionierung. Zusammengenommen erhöhen diese Initiativen die Kommunikationsreichweite von Aduro und verstärken den Kontakt zu Investoren, Partnern und Interessengruppen der Branche, während das Unternehmen seine operativen Meilensteine vorantreibt.

Nachfolgende Ereignisse

Pilotanlage für das Verfahren der nächsten Generation („NGP“) geht in die Inbetriebnahmephase

In dem Quartal, das im August 2025 endete, hat Aduro den Bau seiner NGP-Pilotanlage zusammen mit dem Engineering-Partner Zeton Inc. vorangetrieben. Siemens machte ebenfalls Fortschritte bei der Integration der Automatisierungs- und Kontrollsysteme und unterstützte den Übergang zur Inbetriebnahmebereitschaft. Im Londoner Werk wurden die Vorbereitungsarbeiten für den Standort – einschließlich der Aufrüstung der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, der Elektrik und der Labormodifikationen – abgeschlossen, während die Arbeiten zur Erweiterung der Büroräume und zur Systemdokumentation fortgesetzt wurden. Die Werksabnahmeprüfung der Extruder, der letzten lang zu beschaffenden Komponenten, wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Einheiten wurden im September an den Standort geliefert. Mit diesen Meilensteinen wurde das Projekt auf den Beginn der Inbetriebnahmeaktivitäten vorbereitet.

Im September begann Aduro mit der Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage, was einen bedeutenden Übergang vom Bau zum Betrieb darstellt. Das stufenweise Inbetriebnahmeprogramm begann mit der Beschickungsvorbereitung und den Reaktorsystemen, wo die mechanische Überprüfung, die Integration des Steuersystems und die Sicherheitsvalidierung im Gange sind, um zu bestätigen, dass die Leistung den Konstruktionsspezifikationen entspricht.

Im Oktober begann die zweite Phase der Inbetriebnahme des Produktrückgewinnungssystems, in der die vollständige Systemintegration des Programms vorangetrieben wird. Die Inbetriebnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit Zeton, Siemens und den internen F&E- und Betriebsteams von Aduro, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf Betriebsbereitschaft, Sicherheit und Qualitätssicherung liegt.

Konferenzteilnahme und globales Engagement

Nach dem Quartalsende nahm Aduro an einer Reihe von Investoren- und Fachkonferenzen in Nordamerika, Europa und Asien teil. Das Unternehmen präsentierte sich auf der H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference und dem Gabelli Funds PFAS Symposium, wo CEO Ofer Vicus über die Fortschritte des Unternehmens bei der Skalierung seiner Hydrochemolytic™-Technologie und den Fortschritten bei den Vermarktungsinitiativen berichtete.

Aduro war auch auf führenden technischen und industriellen Veranstaltungen vertreten, darunter die International Refining and Petrochemical Conference (IRPC) 2025 in Houston , die K 2025-Messe in Düsseldorf , Pyroliq 2025 in Italien, die Circular Plastics Conference in Brüssel und die Sustainability in Packaging Europe in Spanien. Außerdem nahm Aduro Clean Technologies Europe an der Niederländischen Handelsdelegation zur Expo 2025 in Osaka teil, was die wachsende globale Präsenz und das Engagement des Unternehmens bei der Förderung des chemischen Recyclings, der Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen und der Innovation nachhaltiger Materialien unterstreicht.

Einleitung des Demonstrationsanlagenprogramms

Im Oktober 2025 leitete Aduro den Standortauswahlprozess für seine geplante Demonstrationsanlage ein, die die nächste Phase der Skalierung seiner Hydrochemolytic™-Technologie darstellt. Die Evaluierung konzentriert sich auf die Identifizierung von Industriestandorten mit geeigneter Infrastruktur, Zugang zum Ausgangsmaterial, logistischer Anbindung und regulatorischer Kompatibilität, um einen kontinuierlichen Betrieb und eine zukünftige kommerzielle Nutzung zu unterstützen.

Das Design der Demonstrationsanlage wird auf der als Grundlage dienenden NGP-Pilotanlage aufbauen, was eine Validierung der Prozessleistung unter nahezu kommerziellen Bedingungen ermöglicht. Es sind bereits die ersten technischen Arbeiten im Gange, um die Anforderungen an das System und die Leistungskriterien als Vorbereitung der Detailplanung und Zusammenarbeit mit Partnern zu definieren.

Vollständige Kopien des verkürzten konsolidierten Zwischenabschlusses des Unternehmens und der Zwischenanalyse des Managements für die drei Monate zum 31. August 2025 sind unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) verfügbar.

Hinweis:

(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („EBITDA“) und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn/-verlust zu verstehen. EBITDA und bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht. Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Erwartung oder Prognose von Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören unter anderem: der Zeitplan, der Umfang und der Fortschritt bei der Inbetriebnahme der Pilotanlage für das Verfahren der nächsten Generation (NGP); der voraussichtliche Übergang vom Bau zum kontinuierlichen Betrieb der Pilotanlage; die Entwicklung, der Entwurf und das Standortauswahlverfahren für die geplante Demonstrationsanlage; die Skalierbarkeit, die Anpassbarkeit und das kommerzielle Potenzial der Hydrochemolytic™-Technologie („HCT“) des Unternehmens, einschließlich ihrer Anwendung auf Kunstrasen und Polystyrol-Ausgangsmaterialien; die erwarteten Vorteile der Ernennung von Führungskräften, einschließlich der operativen Auswirkungen des neuen Chief Operating Officer; die erwarteten Ergebnisse der Branchenkooperationen, einschließlich der Mitgliedschaft bei der Polystyrol Recycling Alliance; die erwarteten Auswirkungen von Marketing- und Investoren-Sensibilisierungsinitiativen auf den Bekanntheitsgrad der Marke und das Engagement der Interessenvertreter; die Überzeugung des Unternehmens, dass seine gestärkte Bilanz das strategische Wachstum unterstützen wird, einschließlich der Fertigstellung der Pilotanlage und des Fortschreitens der Planung der Demonstrationsanlage; die Erwartung, dass die Inbetriebnahmedaten in die Planung und Konstruktion der Demonstrationsanlage einfließen werden; und die Absicht des Unternehmens, die Disziplin in Bezug auf das Budget aufrechtzuerhalten und gleichzeitig in die langfristige Wertschöpfung zu investieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens. Dies umfasst: den erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluss der Bau- und Inbetriebnahmeaktivitäten; die Verfügbarkeit geeigneter Industriestandorte und Infrastrukturen für die Demonstrationsanlage; die technische Durchführbarkeit und Skalierbarkeit von HCT unter kontinuierlichen Durchflussbedingungen; das anhaltende Interesse und Engagement von Interessengruppen und potenziellen Partnern aus der Branche; stabile Regulierungs- und Marktbedingungen, die die Vermarktung unterstützen; und einen angemessenen Zugang zu Kapital und Ressourcen zur Finanzierung geplanter Initiativen.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den geäußerten oder angedeuteten abweichen. Dazu gehören: Verzögerungen oder unvorhergesehene Herausforderungen bei Bau, Inbetriebnahme oder Hochskalierung; die Unfähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Partner oder Infrastrukturen zu erhalten bzw. zu gewinnen; technische Einschränkungen oder unerwartete Leistungsprobleme bei der HCT; Änderungen der regulatorischen, ökologischen oder Marktbedingungen; Unterbrechungen der Lieferkette oder Kosteneskalationen; Finanzierungsengpässe oder Veränderungen in der Anlegerstimmung; und Risiken im Zusammenhang mit neuen Technologien und der Vermarktung im Frühstadium.

Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.