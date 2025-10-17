Aduro Clean Technologies fait le point sur ses activités et présente les résultats financiers de son premier trimestre 2026

LONDON, Ontario, 17 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc ., ci-après « Aduro » ou la « Société » (Nasdaq : ADUR, CSE : ACT et FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, publie ses résultats financiers consolidés intermédiaires condensés pour le trimestre clos le 31 août 2025, accompagnés des éclairages clés présentés ci-après. Sauf mention contraire, toutes les données financières figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens.

Ofer Vicus, PDG d’Aduro, commente les résultats en ces termes : « Aduro a maintenu son élan en poursuivant son parcours de commercialisation et enregistre une belle progression au cours de ce premier trimestre 2026. La construction de notre usine pilote de nouvelle génération (ou « usine PNG ») progresse bien et nous place en bonne voie pour les premiers travaux de mise en service, que nous avons amorcés en septembre dernier. En parallèle, nous avons posé les bases d’une usine de démonstration en inaugurant un processus international de sélection de site ciblé sur des installations canadiennes, européennes et mexicaines. Nous avons également terminé les premiers tests réalisés sur des déchets de gazon synthétique, au titre d’une possible matière première pour alimenter notre technologie brevetée Hydrochemolytic™ (ou « technologie HCT »). À l’appui du renforcement de notre équipe de tête conjugué à des partenariats sectoriels stratégiques et doublé d’une plus grande visibilité auprès des acteurs techniques et financiers nécessaires, nous sommes en excellente position à l’aube du deuxième trimestre. »

« Le renforcement de notre bilan résultant de notre entrée sur les marchés boursiers en juin 2025 nous confère une précieuse souplesse financière pour finaliser notre usine pilote et faire progresser nos projets au stade de la démonstration. » ajoute Mena Beshay, son directeur financier. « Nous maintenons le principe de rigueur budgétaire tout en poursuivant nos investissements dans la recherche et le développement et ciblés sur des projets de croissance à long terme. » conclut-il.

Faits financiers marquants du premier trimestre 2026 (clos le 31 août 2025)

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 ressort à 44 500 dollars, soit un repli marqué de 19 % par rapport aux 55 000 dollars enregistrés au premier trimestre 2025. Le chiffre d’affaires actuel de la Société provient de l’exécution de services délivrés dans le cadre de ses programmes d’engagement client axés sur l’évaluation de ses applications technologiques et de ses projets de collaboration. Il n’est ainsi pas récurrent et varie en fonction du calendrier et de la portée des projets d’évaluation. Les écarts d’un trimestre sur l’autre reflètent l’équilibre des ressources de la Société, réparties entre les activités de développement, les analyses techniques continues, et les programmes d’évaluation des clients.

La perte d’exploitation se monte à 6 325 018 dollars au premier trimestre 2026, comparativement à la perte d’exploitation de 2 462 532 dollars constatée au premier trimestre de l’exercice précédent. Cette évolution se doit principalement à une augmentation des charges hors trésorerie liées à la rémunération en actions, à une perte liée à la réévaluation de son passif financier en instruments financiers dérivés, et à des investissements plus prononcés en recherche et développement. Elle s’explique aussi par l’embauche de nouveaux employés nécessaire à la croissance de la Société et les dépenses supplémentaires liées à son entrée au Nasdaq en novembre 2024.

L’EBITDA ajusté du premier trimestre 2026 se creuse à - 2 254 384 dollars, contre - 1 746 748 dollars au même trimestre de l’exercice précédent.

Les coûts des immobilisations corporelles arrêtés au 31 août 2025 franchissent la barre des 6,7 millions de dollars, comparé à l’enveloppe de 5,1 millions de dollars du quatrième trimestre 2025, soit une hausse de 1,6 million de dollars. Cette évolution s’explique principalement par les travaux d’investissement en cours liés à la construction de l’usine pilote de la Société.

La trésorerie reste solide et s’établit à 15,09 millions de dollars au 31 août 2025, contre les 6,96 millions de dollars comptabilisés au quatrième trimestre 2025.





Rapprochement entre l’EBITDA ajusté (non conforme aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis, ou « PCGR ») et la perte d’exploitation conforme à ces mêmes principes.

(CAD $) Q1 FY2026 Q1 FY2025 Loss from operations (GAAP) $(6,325,018 ) $(2,462,532 ) Add: Share-based compensation (non-cash) $2,461,554 $589,051 Add: Change in fair value of derivative financial liability (non-cash) $1,548,663 $ -

Add: Depreciation and amortization $142,212 $126,733 Deduct: Other Income $(81,795 ) $ -

Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $(2,254,384 ) $(1,746,748 )



Justification des écarts :

Rémunération en actions : charge hors trésorerie liée aux options d’achat et d’octroi d’actions.

Variation de la juste valeur du passif financier en instruments financiers dérivés : gain/perte hors trésorerie lié(e) à la réévaluation des instruments financiers.

Dépréciations et amortissements : charges hors trésorerie relatives aux immobilisations corporelles et aux actifs incorporels.

Autres produits : intérêts perçus sur les dépôts de trésorerie, hors résultats d’exploitation.

Sélection d’informations financières comparatives (pour l’exercice clos le 31 août 2025)

(CAD $) Q1 FY2026

(Ended Aug 31, 2025) Q1 FY2025

(Ended Aug 31, 2024) % Change Revenue $44,500 $55,000 -19%

Loss from operations $6,325,018 $2,462,532 157%

Adjusted EBITDA $(2,254,384 ) $(1,746,748 ) 29%







(CAD $) Q1 FY2026

(Ended Aug 31, 2025) Q4 FY2025

(Ended May 31, 2025) % Change Property, plant & equipment $5,599,060 $4,109,459 36%

Cash position $15,086,091 $6,957,846 117%





Faits marquants du premier trimestre 2026 et événements postérieurs

Meilleure situation financière à l’issue d’une introduction en bourse réussie aux États-Unis

En juin 2025, à la clôture de son offre publique, Aduro a levé un produit brut total frisant les 9,2 millions de dollars américains moyennant la vente de 1 090 048 actions ordinaires et de bons de souscription. Cette levée de fonds a renforcé sa position financière et permet de financer la mise en service de son usine pilote PNG, d’avancer le calendrier du stade de la démonstration et d’accompagner les investissements permanents dans la recherche et le développement.

Renforcement de l’équipe de direction visant à mieux accompagner l’exploitation

Au cours du trimestre écoulé, Aduro a nommé David Weizenbach, membre de l’Ordre des ingénieurs, à la Direction de l’exploitation, renforçant ainsi l’équipe de tête à l’heure où la Société s’oriente vers des opérations pilotes continues. Fort de plus de 30 ans d’expérience en ingénierie, exploitation et intégration de technologies industrielles, M. Weizenbach a notamment exercé à la haute direction de NOVA Chemicals. Il joue un rôle clé dans le développement des systèmes opérationnels et de sécurité de l’usine pilote PNG. Son expérience en gestion d’environnements techniques complexes et en accompagnement d’organisations lors de phases de transition technologique facilitera la mise en service de l’usine pilote PNG et posera les bases de l’installation de démonstration de la Société et de son futur déploiement commercial.

Octroi d’options sur actions et d’unités d’actions restreintes

En juillet dernier, la Société a octroyé au total 743 500 options d’achat sur ses actions ordinaires à certains de ses dirigeants, employés et consultants. Les options peuvent être levées pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’octroi, et au prix de 13,50 dollars par action ordinaire. Les options seront acquises mensuellement sur la période de deux ans suivant la date de l’octroi d’option. Par ailleurs, la Société a attribué 100 000 unités d’actions restreintes à un consultant de la Société.

Partenariats sectoriels reposant sur le principe du recyclage du plastique

En juillet 2025, Aduro s’est affiliée à l’Association canadienne de l’industrie des plastiques (l’ACIP) et a rejoint l’Alliance pour le recyclage du polystyrène, élargissant ainsi le périmètre de son engagement en faveur de la chaîne de valeur plastique. L’adhésion à ces organisations permet à Aduro de rejoindre un large réseau de producteurs de résine, de recycleurs et de propriétaires de marques engagés dans l’amélioration des unités de recyclage et le progrès des initiatives d’économie circulaire. Aduro y apporte son expertise technique via sa technologie Hydrochemolytic™ (ou technologie HCT), qui vise à convertir le polystyrène en hydrocarbures intermédiaires. Ce faisant, la Société embrasse les efforts du secteur pour établir des filières de recyclage évolutives et des débouchés viables à ce matériau difficile à valoriser.

Conclusions des tests portant sur le recours au gazon synthétique comme matière première

En juillet 2025, Aduro a complété avec succès les tests réalisés sur les déchets de gazon synthétique, une matière constituée d’un mélange complexe de polymères et couramment utilisée dans les stades et l’aménagement paysager, à l’aide de sa technologie Hydrochemolytic™ (technologie HCT). Il en ressort que ce procédé permet d’en convertir les composants polyoléfiniques en hydrocarbures à chaînes courtes sous certaines conditions de surveillance, tout en démontrant la compatibilité de la technologie HCT avec des matériaux mixtes et/ou contaminés habituellement complexes à recycler. Un acteur d’envergure mondiale du secteur a mis à disposition les échantillons de gazon synthétique testés, tandis que d’autres ont exprimé leur intérêt pour des évaluations supplémentaires, ce qui reflète la demande croissante du secteur en faveur des solutions de recyclage chimique.

Marketing et communication

En août 2025, Aduro a lancé une campagne de sensibilisation auprès des investisseurs en partenariat avec The Investing Authority (TIA), Stocktwits et LFG Equities Corp. visant à renforcer la notoriété de la marque et sa visibilité à l’heure où la Société s’oriente vers la mise en service de son usine pilote PNG.

En septembre, la Société a désigné l’agence KCSA Strategic Communications pour piloter sa stratégie de relations publiques en Amérique du Nord, les relations médias, le message corporate et le positionnement de marque. Ensemble, ces initiatives renforcent la portée des communications d’Aduro et jouent en faveur de l’engagement des investisseurs, partenaires et acteurs du secteur à mesure que l’entreprise progresse dans la réalisation de ses étapes opérationnelles.

Événements postérieurs

Mise en service de l’usine pilote PNG

Les travaux de construction de l’usine pilote PNG ont bien avancé au cours du trimestre écoulé avec le concours du partenaire en ingénierie Zeton Inc. Siemens a également progressé dans l’intégration des systèmes d’automatisation et de contrôle, ce qui accentue la transition depuis le stade de préparation à celle de mise en service. Dans l’usine de Londres, les activités de préparation du site étendues aux systèmes CVCA, travaux électriques et modifications du laboratoire sont finalisées et les travaux d’agrandissement des bureaux et de documentation se sont poursuivis. Les extrudeuses, composants critiques assortis d’échéances de livraison longues, ont passé les tests en usine avec succès et sont livrées depuis le mois de septembre. La réalisation de toutes ces étapes a permis d’envisager le démarrage de l’usine.

En septembre, Aduro a officiellement commencé la mise en service, marquant ainsi un net virage de transition opérationnelle. Le programme de mise en service progressive a débuté par les systèmes de préparation de l’alimentation et du réacteur. Le contrôle mécanique, l’intégration des systèmes de surveillance et la validation des dispositifs de sécurité sont en cours de réalisation et entendent confirmer la conformité des performances aux normes de conception.

Octobre a vu le démarrage de la deuxième phase de mise en service axée sur l’installation du système de récupération des produits, faisant ainsi progresser le projet vers une intégration complète du système. Les travaux de mise en service sont menés en collaboration avec Zeton, Siemens et les équipes R&D et exploitation internes. L’accent est mis sur la préparation opérationnelle, la sécurité et l’assurance qualité en permanence.

Conférences et empreinte internationale

Postérieurement à la clôture du trimestre, Aduro a participé à plusieurs conférences techniques et dédiées aux investisseurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. La Société a ainsi pris part à la 27ᵉ conférence annuelle mondiale sur l’investissement organisée par H.C. Wainwright et au symposium sur les PFAS organisé par Gabelli Funds, où son PDG Ofer Vicus a présenté les dernières avancées de mise à l’échelle de la technologie Hydrochemolytic™ et le développement de ses projets de commercialisation.

Aduro était également représentée lors d’événements techniques et sectoriels majeurs, comme la Conférence 2025 internationale sur le raffinage et la pétrochimie (ou Conférence IRPC) organisée à Houston , les salons 2025 K de Düsseldorf et Pyroliq en Italie, la conférence bruxelloise Circular Plastics et le salon Sustainability in Packaging Europe en Espagne. Par ailleurs, Aduro Clean Technologies Europe a rejoint la délégation commerciale néerlandaise à l’Expo 2025 d’Osaka, renforçant ainsi son empreinte mondiale en pleine croissance et son engagement en faveur du développement du recyclage chimique, de la circularité des plastiques et de l’innovation propre aux matériaux durables.

Lancement du programme de démonstration

En octobre 2025, Aduro a mis en route sa procédure de sélection de site en lien avec sa future usine de démonstration, une étape clé vers la mise à l’échelle de sa technologie Hydrochemolytic™. Le programme repose sur l’identification des sites industriels disposant d’une infrastructure adaptée, d’un accès aux matières premières, d’une connectivité logistique et démontrant une compatibilité réglementaire pour venir en appui d’une exploitation continue et d’un déploiement commercial à venir.

Le design de cette usine de démonstration tiendra compte des enseignements tirés de l’expérience propre à l’usine pilote PNG et permettra de valider les performances du procédé dans des conditions quasi-industrielles. Les premières phases d’ingénierie sont en cours et entendent définir les exigences systèmes et les critères de performance en amont de la conception détaillée et de l’engagement des partenaires.

Des exemplaires des états financiers consolidés intermédiaires et complets de la Société et du rapport de gestion de la Direction déposé pour le trimestre clos le 31 août 2025 sont disponibles sous son profil SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur EDGAR (www.sec.gov).

Remarques :

(1) indicateur non conforme aux PCGR. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ou « l’EBITDA ») et l’EBITDA ajusté ne constituent aucune alternative au résultat net établi conformément à ces mêmes normes. L’EBITDA et l’EBITDA ajusté ne répondent à aucune définition au sens des normes IFRS et sont donc susceptibles de ne pouvoir se comparer à des indicateurs similaires adoptés par d’autres émetteurs. Par EBITDA, la Société entend le résultat avant intérêts, impôts et amortissements. L’EBITDA ajusté correspond à l’EBITDA hors rémunération en actions, hors variation de la juste valeur du passif financier en instruments financiers dérivés et hors charges liées aux acquisitions. La Société considère que l’EBITDA et l’EBITDA ajusté constituent des indicateurs financiers pertinents aux yeux des investisseurs dans le sens où ils permettent de nuancer le résultat et de montrer les montants disponibles pour financer les besoins en fonds de roulement et appuyer les projets de croissance à venir.

Indicateurs non conformes aux normes IFRS

Ce communiqué présente des informations sur l’EBITDA et l’EBITDA ajusté, deux indicateurs financiers non conformes aux normes IFRS, en vue d’étayer les données de performance opérationnelle. Par EBITDA, Aduro entend le résultat net avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. L’EBITDA ajusté déduit la rémunération en actions hors trésorerie et la variation hors trésorerie de la juste valeur du passif financier en instruments financiers dérivés de l’EBITDA. La Société considère que l’EBITDA et l’EBITDA ajusté constituent des indicateurs financiers pertinents aux yeux des investisseurs dans le sens où ils permettent de nuancer le résultat et de montrer les montants disponibles pour financer les besoins en fonds de roulement et appuyer les projets de croissance à venir. Ces indicateurs ne sauraient se substituer à leurs homologues propres aux normes IFRS. Le recours à ces indicateurs non conformes aux normes IFRS présente une importante limite puisque les effets comptables IFRS des ajustements traduisent effectivement les résultats financiers sous-jacents des activités d’Aduro, et ne sauraient se négliger dans les phases d’évaluation et d’analyse de ses résultats financiers. En conséquence, la Direction estime que les indicateurs conformes aux normes IFRS ciblés sur le résultat net et les indicateurs non conformes respectifs sont tenus d’être évalués parallèlement. Les indicateurs non conformes aux IFRS ne répondent à aucune définition au sens des normes IFRS et sont donc susceptibles de ne pouvoir se comparer à des indicateurs similaires adoptés par d’autres entreprises.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées destinées à chimiquement recycler les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les carburants renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau comme agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

