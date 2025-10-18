iFLYTEK AINOTE 2 kommt auf den Markt: Eine bahnbrechende Neuerung für die Produktivität im Beruf

NEW YORK, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK hat am 14. Oktober 2025 offiziell das Tablet AINOTE 2 auf den Markt gebracht, das ein schlankes Design mit modernsten Funktionen kombiniert und sich an Unternehmensberater, Journalisten, Rechtsanwälte und andere Fachleute richtet, die auf leistungsstarke Tools angewiesen sind. Das AINOTE 2 hat einen neuen Standard in der Welt der Produktivitätsgeräte gesetzt. Es ist offiziell von Guinness World Records als das dünnste E-Ink-Tablet anerkannt, mit einer durchschnittlichen Dicke von 4,2 mm, KI-Integration und einem hocheffizienten Design, das sich an Fachleute richtet, die Mobilität, Leistung und Konzentration verlangen.

Revolutionäres E-Ink-Design für Mobilität und Leistung

Das AINOTE 2 ist mit einer Dicke von nur 4,2 mm das dünnste E-Ink-Tablet auf dem Markt. Dieses ultraschlanke Profil macht es unglaublich tragbar und passt problemlos in jede Tasche oder Aktentasche, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Mit einem 4000-mAh-Akku bietet es eine beeindruckende Akkulaufzeit, die lange Arbeitstage und häufige Reisen unterstützt, ohne dass es ständig aufgeladen werden muss.

KI-Integration mit GPT-5: Eine Steigerung der beruflichen Effizienz

Eines der herausragenden Merkmale des AINOTE 2 ist die Integration der KI GPT-5, die leistungsstarke Produktivitätswerkzeuge direkt auf das Gerät bringt. Dazu gehören Funktionen wie Echtzeit-Transkription, Inhaltserstellung und automatisierte Besprechungsprotokolle, die besonders für vielbeschäftigte Fachleute wie Anwälte, Journalisten und Unternehmensberater von großem Wert sind. Die Echtzeit-Transkriptionsfunktion, die mehrere Sprachen unterstützt, macht es zu einem unschätzbaren Werkzeug für transkriptionsintensive Aufgaben wie Interviews oder Gerichtsverfahren. Darüber hinaus helfen KI-gestützte Funktionen wie automatische Zusammenfassungen und die Generierung von Aufgaben Fachleuten dabei, viel Zeit zu sparen, sodass sie sich auf wichtige Entscheidungen und die Erstellung von Inhalten konzentrieren können.

Schreiben wie auf Papier: Verbesserte Konzentration und Produktivität

Das 10,65"-Display mit E-Ink-Technologie bietet ein Schreibgefühl wie auf Papier, was für Fachleute, die Präzision und Konzentration benötigen, von entscheidender Bedeutung ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tablets mit hellen Bildschirmen bietet die Schreibtechnologie des AINOTE 2 mit geringer Latenz sofortiges Feedback beim Schreiben und simuliert so das Gefühl, mit einem Stift auf Papier zu schreiben. Dadurch eignet es sich ideal zum Notieren, Schreiben und Bearbeiten.

Ausklang

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das iFLYTEK AINOTE 2 ein vielseitiges, leistungsstarkes Produktivitätswerkzeug ist, das Fachleuten eine elegante, effiziente und intelligente Lösung für ihre täglichen Aufgaben bietet. Weitere Informationen über das iFLYTEK AINOTE 2 finden Sie unter https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2?utm_source=pr

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30075b8d-28af-44a3-a191-1f0815309d46