Lancement de l’iFLYTEK AINOTE 2 : véritable révolution pour la productivité professionnelle

NEW YORK, 18 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iFLYTEK a officiellement lancé la tablette AINOTE 2 le 14 octobre 2025. Alliant design élégant et technologies de pointe, elle s’adresse aux consultants en affaires, aux journalistes, aux avocats et autres professionnels exigeants des outils hautement performants. L’AINOTE 2 établit une nouvelle référence dans le domaine des appareils de productivité. Elle est officiellement reconnue par le Guinness World Records comme la tablette E-ink la plus fine au monde, avec une épaisseur moyenne de 4,2 mm, une intégration poussée de l’IA et une conception optimisée pour les professionnels recherchant portabilité, performance et concentration.

Design E-ink révolutionnaire : portabilité et performance

L’AINOTE 2 est la tablette E-ink la plus fine du marché, ne mesurant que 4,2 mm d’épaisseur. Ce format ultra-mince la rend extrêmement portable, se glissant facilement dans n’importe quel sac ou mallette sans sacrifier la fonctionnalité. Dotée d’une batterie de 4000 mAh, elle offre une autonomie remarquable, idéale pour les longues journées de travail et les déplacements fréquents, sans avoir à la recharger constamment.

Intégration de l’IA avec GPT-5 : un atout pour l’efficacité professionnelle

L’une des fonctionnalités phares de l’AINOTE 2 est son intégration avec l’intelligence artificielle GPT-5, qui offre des outils de productivité puissants directement sur l’appareil. Ceux-ci regroupent notamment des fonctionnalités telles que la transcription en temps réel, la génération de contenu et la rédaction automatisée de comptes rendus de réunion, particulièrement utiles pour les professionnels très occupés tels que les avocats, les journalistes et les consultants en entreprise. La fonction de transcription en temps réel, qui prend en charge plusieurs langues, en fait un outil précieux pour les tâches nécessitant un effort de transcription important, telles que les entretiens ou les procédures judiciaires. De plus, les fonctions alimentées par l’IA, telles que la synthèse automatique et la génération de tâches, aident les professionnels à gagner un temps considérable, leur permettant ainsi de se concentrer sur la prise de décisions critiques et la création de contenu.

Une expérience d’écriture proche du papier : concentration et productivité accrues

L’écran E-ink de 10,65 pouces offre une expérience d’écriture semblable à celle du papier, essentielle pour les professionnels recherchant précision et concentration. Contrairement aux tablettes classiques à écran lumineux, la technologie d’écriture à faible latence de l’AINOTE 2 offre un retour immédiat, reproduisant fidèlement la sensation du stylo sur le papier. Elle se révèle un outil idéal pour la prise de notes, la rédaction et la révision de documents.

Conclusion

En conclusion, l’iFLYTEK AINOTE 2 est un outil de productivité polyvalent et performant qui offre aux professionnels une solution élégante, efficace et intelligente pour leurs tâches quotidiennes. Pour plus d’informations sur l’iFLYTEK AINOTE 2, rendez-vous sur le site https://store.iflytek.com/products/iflytek-ainote-2?utm_source=pr

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30075b8d-28af-44a3-a191-1f0815309d46