Girlstart gana el primer premio Allwyn Global Community Award de la F1® de Estados Unidos

El primer premio Allwyn Global Community Award de la F1 ® de EE. UU. se otorga a la iniciativa STEM para niñas de Austin

de EE. UU. se otorga a la iniciativa STEM para niñas de Austin Girlstart recibe una donación de 100.000 euros de Allwyn para apoyar su misión de empoderar a las niñas para que exploren las disciplinas STEM y persigan sus sueños

AUSTIN, Texas, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, la empresa multinacional de entretenimiento dedicada a las loterías, y Formula 1 han anunciado a Girlstart como la primera ganadora estadounidense del Allwyn Global Community Award de la F1® y receptora de una donación de 100.000 euros (equivalente a más de 117.000 dólares). La donación, cortesía de Allwyn, se utilizará para promover el trabajo positivo de Girlstart en la comunidad local al presentar carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) a niñas que han sido históricamente marginadas.

Con sede en el centro tecnológico estadounidense de Austin, sede del MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 DE FORMULA 1®, Girlstart es una organización nacional que empodera a las niñas para explorar las disciplinas STEM. Ofrece programas extracurriculares atractivos, dirigidos por personal y mentores inspiradores compuestos exclusivamente por mujeres, diseñados para ayudar a las niñas a perseguir sus sueños independientemente de su origen étnico o procedencia. Las mujeres siguen estando subrepresentadas en las carreras STEM, ya que son apenas el 34 % de los trabajadores STEM con educación universitaria, y menos del 10 % de esos puestos están ocupados por mujeres de color.*

Girlstart llega a más de 1.800 niñas de entre 9 y 14 años solo en Texas cada año, a través de campamentos, conferencias y actividades STEM prácticas. Ha trabajado con la F1 durante varios años para acercar las disciplinas STEM a las niñas de Austin a través de experiencias emocionantes, desde sesiones de programación de robots hasta acceso detrás de cámara a la tecnología de las carreras, los ingenieros y los conductores en el circuito de la F1 de las Américas.

Este fin de semana de carreras, Girlstart estará en el circuito para un día de actividades y tutorías relacionadas con STEM, incluidos programas como el diseño de trofeos, que les permitirá crear trofeos de F1 personalizados que serán juzgados y otorgados por los conductores, así como una carrera de relevos en pista donde las niñas podrán correr junto a otros atletas e ingenieros.

Durante los próximos 12 meses, la donación de Allwyn permitirá a Girlstart apoyar sus ambiciosas actividades, incluidos 33 programas prácticos semanales de STEM después de la escuela, 16 campamentos de verano de una semana de duración y la conferencia Austin Girls sobre STEM, que llegará a más de 1.250 niñas en el centro de Texas.

El Allwyn Global Community Award de la F1®, lanzado este año como parte de la asociación plurianual entre la F1 y Allwyn, refleja un compromiso compartido de impulsar un cambio positivo y retribuir a las comunidades en las que operan. Durante la temporada 2025, los jueces elegirán un total de cuatro iniciativas locales vinculadas a la F1 que tengan un impacto positivo en sus países (que podrían incluir avances en educación, cultura, bienestar y sostenibilidad) para ganar una donación de 100.000 euros de Allwyn.

Otros dos ganadores recibirán el Allwyn Global Community Award de la F1® esta temporada en las siguientes carreras:

FORMULA 1 ® GRAND PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 – Del 24 al 26 octubre de 2025

GRAND PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 – Del 24 al 26 octubre de 2025 FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 – Del 20 al 22 de noviembre de 2025

La ambición de Allwyn es ampliar el premio para cubrir más carreras en la temporada 2026 y celebrar aún más los proyectos que marcan una diferencia significativa.

Katarína Kohlmayer, miembro de la Junta Directiva de Allwyn International AG y jueza del Allwyn Global Community Award de la F1®, comentó: "El trabajo de Girlstart en Austin y en todo Estados Unidos es significativo e importante. En Allwyn, apoyamos a quienes se arriesgan, pero entendemos que es mucho más fácil perseguir tus sueños si tienes las habilidades y la confianza para tener éxito, así como oportunidades y modelos a seguir que te inspiren. Girlstart lo hace de maravilla y estoy encantada de poder ayudarlas a empoderar a aún más niñas dentro de la comunidad de Austin y más allá".

Ellen Jones, directora de ESG en Formula 1, afirmó: "En Formula 1, nos impulsa la ambición constante de inspirar a la próxima generación y abrir acceso a nuestro deporte. Girlstart es una gran iniciativa que inspira a mujeres jóvenes interesadas en materias STEM y les da acceso para perseguir sus sueños, por eso estamos encantados de que hayan ganado el Allwyn Global Community Award de la F1. Su compromiso tendrá un profundo efecto en muchas de las jóvenes a las que apoyan, ayudándolas a desarrollar una carrera en STEM y deportes de motor".

Shane Woods, de Girlstart, ganadora del Allwyn Global Community Award de la F1® afirmó: "Visualizamos un futuro en el que cualquier niña crea que tiene el potencial de cambiar el mundo a través de las áreas STEM, y F1 ha sido un gran apoyo para nuestro trabajo aquí en Austin. La donación de Allwyn marcará una gran diferencia, ya que garantizará que tengamos los suministros, el personal y la capacitación necesarios para expandir nuestro programa durante el próximo año y aumentar la cantidad de niñas a las que podemos inspirar para el futuro".

* Según el informe anual de NGCP sobre el estado de las niñas y las mujeres en las áreas STEM

Acerca de Allwyn

Allwyn es una empresa multinacional líder en la operación de loterías. Allwyn crea mejores loterías que destinan más fondos a buenas causas y se centra en la innovación, la tecnología, la eficiencia y la seguridad en una creciente cartera de entretenimiento de juegos casuales. El enfoque de lotería que prioriza el juego recreativo asequible le ha permitido a Allwyn obtener posiciones líderes en el mercado con marcas confiables en toda Europa en Austria, República Checa, Grecia y Chipre, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos (Illinois).

Acerca de la alianza de Allwyn con Formula 1®

La alianza plurianual con Formula 1® representa un impulso hacia una mayor conciencia global para Allwyn, con las 24 carreras del deporte en todo el mundo, 750 millones de fanáticos y 96 millones de seguidores en las redes sociales, así como su alcance en canales de transmisión y medios de entretenimiento.

La alianza reforzará la posición de Allwyn como marca internacional que promueve el impacto en la comunidad en todo el mundo, para apoyar sus planes de crecimiento a nivel mundial.

El desarrollo de iniciativas constituye el eje de la alianza y apoyará el propósito de la empresa de contribuir de forma positiva a la sociedad en todo el mundo. Con Allwyn y Formula 1® igualmente comprometidas a empoderar a los fanáticos y a las comunidades locales, la asociación le dará a Allwyn la oportunidad de utilizar la creciente base internacional de fanáticos del deporte para celebrar a aquellos que logran cambios positivos, al compartir estas historias inspiradoras a nivel mundial.

Acerca de Formula 1®Las carreras de

Formula 1® comenzaron en 1950 y es la competición de automovilismo más prestigiosa del mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo. Formula One World Championship Limited forma parte de Formula 1® y posee los derechos comerciales exclusivos del Formula One World Championship™ de FIA. Formula 1® es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) atribuida al seguimiento de acciones de Formula One Group. El logotipo de F1, el logotipo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB y todas las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV, una empresa de Formula 1. Todos los derechos reservados.

