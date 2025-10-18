Girlstart remporte le tout premier prix américain F1® Allwyn Global Community Award

Premier prix F1 ® Allwyn Global Community Award décerné aux États Unis au programme Austin STEM for Girls

AUSTIN, Texas, 18 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, la multinationale de divertissement spécialisée dans les jeux de loterie, et Formula 1 annoncent que Girlstart décroche le tout premier prix américain F1® Allwyn Global Community Award et une enveloppe de 100 000 euros remise par Allwyn, soit plus de 117 000 dollars. Le montant de ce don à l’initiative d’Allwyn servira à muscler les actions positives de Girlstart au sein de la collectivité locale, en introduisant les carrières STIM dans le parcours des jeunes filles qui en sont traditionnellement écartées.

Domiciliée à Austin, haut lieu technologique des États Unis et ville d’accueil du FORMULA 1® MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025, Girlstart est une organisation d’envergure nationale qui donne aux jeunes filles les moyens d’étudier les disciplines STIM. Elle propose des programmes extrascolaires attractifs pilotés par des équipes et mentors exclusivement féminins, et conçus pour aider les jeunes filles à réaliser leurs ambitions, indépendamment de leur origine ou de leur milieu. Les femmes demeurent minoritaires dans les carrières STIM, ne comptant que pour 34 % des diplômés dans ces domaines, où les femmes de couleur* occupent moins de 10 % des postes ouverts.

Chaque année et rien qu’au Texas, le réseau Girlstart rassemble plus de 1 800 jeunes filles âgées de 9 à 14 ans autour de campus pratiques, de conférences et d’activités propres aux disciplines STIM. Depuis plusieurs années, un partenariat conclu avec F1 entend faire des parcours STIM une réalité pour celles d’Austin. Il s’illustre par des expériences immersives déclinées en ateliers de programmation robotique, visites privées des coulisses de la technologie de course, ou rencontres avec des ingénieurs et des pilotes du Circuit des Amériques.

À l’occasion de la course prévue ce week-end, le collectif Girlstart sera présent sur le circuit pour une journée d’activités et de mentorat axée sur les STIM. Les activités prévues englobent des ateliers de conception de trophées, à savoir que les participantes pourront réaliser des trophées F1 personnalisés pour un jury composé de pilotes et une course-relais sur piste où elles pourront se mesurer à des athlètes et des ingénieurs du domaine.

Au cours des 12 prochains mois, Girlstart sera en mesure de donner vie à ses ambitions grâce au don d’Allwyn, en mettant notamment en place 33 ateliers pratiques hebdomadaires organisés après la journée d’école et 16 universités d’été d’une semaine. Il sera également question d’organiser la conférence Austin Girls in STEM, qui entend rassembler plus de 1 250 jeunes filles dans le centre du Texas.

Inauguré cette année dans le cadre du partenariat pluriannuel conclu entre F1 et Allwyn, le prix F1® Allwyn Global Community Award traduit leur engagement mutuel envers la promotion d’un changement positif et l’appui aux communautés au sein desquelles elles exercent leurs activités. Au cours de la saison 2025, quatre projets d’envergure locale en lien avec F1 et ayant des retombées positives dans leur pays, qu’il s’agisse d’éducation, de culture, de bien-être ou de durabilité seront retenus par un jury et pourront chacun prétendre à recevoir un don de 100 000 euros sponsorisé par Allwyn.

Deux lauréats supplémentaires se verront remettre le F1® Allwyn Global Community Award ultérieurement à l’occasion des courses suivantes :

FORMULA 1 ® GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025, organisée du 24 au 26 octobre 2025

GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025, organisée du 24 au 26 octobre 2025 FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025, programmée du 20 au 22 novembre 2025

Allwyn ambitionne d’élargir ce prix à davantage de courses lors de la saison 2026, et entend mettre en lumière des projets qui supposent un impact majeur.

Pour Katarína Kohlmayer, membre du Conseil d’administration d’Allwyn International AG et du jury F1® Allwyn Global Community Award : « Le travail mené par Girlstart à Austin, et à travers tous les États Unis, est à la fois marquant et important. Chez Allwyn, nous appuyons ceux qui osent prendre des risques, mais nous reconnaissons également qu’il est beaucoup plus facile de réaliser ses rêves en présentant les compétences et le degré de confiance nécessaires pour y parvenir, et en s’inspirant d’opportunités et de modèles. Girlstart accomplit cette mission de façon remarquable, et je suis ravie de contribuer à donner plus d’importance à un plus grand nombre de jeunes filles au sein de la région d’Austin et au-delà. »

À son tour, Ellen Jones, responsable ESG chez Formula 1, fait part de ses observations : « L’ambition constante de Formula 1 est d’inspirer les prochaines générations et d’ouvrir le périmètre d’accès à notre sport. Girlstart est une formidable organisation modèle pour les jeunes femmes qui s’intéressent aux disciplines STIM, et qui leur donne les moyens de réaliser leurs rêves. Nous sommes ravis qu’elle ait remporté le prix F1 Allwyn Global Community Award. Son engagement aura un effet profond sur les nombreuses jeunes filles qu’elle accompagne, puisqu’elle leur donnera les moyens de bâtir une carrière axée sur les disciplines STIM et le sport automobile. »

Shane Woods, lauréate du F1® Allwyn Global Community Award pour Girlstart, en témoigne : « Nous croyons en un avenir où chaque jeune fille sait qu’elle a la possibilité de changer le monde grâce aux disciplines STIM, et F1 a énormément contribué au travail que nous menons ici à Austin. Le don d’Allwyn saura faire une belle différence dans le sens où il nous assurera les fournitures, le personnel et la formation nécessaires pour étendre notre programme au cours de l’année à venir, et ainsi servir d’inspiration à un nombre plus important de jeunes filles à l’avenir. »

