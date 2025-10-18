Girlstart הוא הזוכה של פרס US F1® Allwyn Global Community הראשון אי פעם בארצות הברית

US F1 ® Allwyn Global Community Award בארצות הברית הוענק ליוזמת ה- STEM לבנות באוסטין

Girlstart מקבל תרומה של 100,000 אירו מ- Allwyn לתמיכה במשימתו להעצים בנות לחקור תחומי STEM ולממש אחר חלומותיהן



אוסטין, טקסס, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Allwyn, חברת הבידור הרב-לאומית בהובלת הלוטו, ופורמולה 1 (Formula 1) הכריזו על Girlstart כזוכה הראשון בארצות הברית של F1® Allwyn Global Community Award והוא יקבל תרומה של 100,000 אירו (שווה ערך ליותר מ-117,000 דולר). התרומה, באדיבות Allwyn, תשמש לקידום עבודתו החיובית של Girlstart בקהילה המקומית, כארגון שמציג את האפשרות לקריירות STEM בפני בנות שהיו מודרות מבחינה היסטורית.

Girlstart שפועל מאוסטין, מרכז טכנולוגיה בארצות הברית - והבית בשנת 2025 של מרוץ הגרנד-פרי Formula 1® Msc Cruises United States - הוא ארגון לאומי המעצים בנות לחקור תחומי STEM. הוא מציע תוכניות חוץ-בית ספריות מרתקות, בהובלת צוות המורכב כולו מנשים, כולל מנחות מעוררות השראה, שנועד לעזור לבנות להגשים את חלומותיהן ללא קשר למוצא האתני או לרקע שלהן. הייצוג של הנשים בקריירות STEM עדיין נמוך, כשהן מהוות רק 34% מהעובדים בתחומי STEM להם השכלה אקדמית, כאשר פחות מ-10% מהמשרות הללו מאוישות על ידי נשים לא-לבנות.*

Girlstart מגיע ליותר מ-1,800 בנות בגילאי 9-14 בטקסס בלבד מדי שנה, באמצעות מחנות STEM שמספקים ניסיון, כנסים ופעילויות. הוא עובד עם F1 במשך מספר שנים כדי לשלב את STEM בחייהן של בנות באוסטין באמצעות חוויות מרגשות - החל מפגישות קידוד רובוטים ועד גישה מאחורי הקלעים לטכנאי מרוצים, מהנדסים ונהגים במסלול ה-F1 של אמריקה.

בסוף השבוע הזה, Girlstart ביקר במסלול ליום של פעילויות והדרכה הקשורות ל-STEM, כולל תוכניות כמו עיצוב גביעים – במסגרתן, לדוגמה, הבנות יעצבו גביעי F1 בהתאמה אישית שיישפטו ויוענקו על ידי נהגים - כמו גם מרוץ שליחים על המסלול שבו בנות יוכלו לרוץ לצד ספורטאיות ומהנדסות אחרות.

במהלך 12 החודשים הקרובים, התרומה מ-Allwyn תאפשר ל-Girlstart לתמוך בפעילויות השאפתניות שלה, כולל 33 תוכניות STEM מעשיות שבועיות לאחר בית הספר, 16 מחנות קיץ בני שבוע וכנס Austin Girls in STEM, שיגיע ליותר מ-1,250 נערות במרכז טקסס.

פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn, שהושק השנה כחלק מהשותפות הרב-שנתית בין F1 ל-Allwyn, משקף מחויבות משותפת להניע שינוי חיובי ולתת בחזרה לקהילות שבהן הם פועלים. במהלך עונת 2025, בסך הכול ארבע יוזמות מקומיות הקשורות לפורמולה 1 בעלות השפעה חיובית במדינותיהן - שיכולות לכלול התקדמות בחינוך, תרבות, רווחה וקיימות - ייבחרו על ידי השופטים כדי לזכות כל אחת בתרומה של 100,000 אירו מ-Allwyn.

שני זוכים נוספים יקבלו את פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn העונה במרוצים הבאים:

פורמולה 1 גרנד פרמיו דה לה קואידאד דה מקסיקו 2025 – 24 – 26 באוקטובר 2025

פורמולה 1 הייניקן לאס וגאס גרנד פרי 2025 - 20 - 22 בנובמבר 2025



השאיפה של Allwyn היא להרחיב את הפרס כך שיכסה מירוצים נוספים בעונת 2026, ולחגוג עוד פרויקטים שעושים הבדל משמעותי.

קטרינה קולמאייר (Katarína Kohlmayer), חברת מועצת המנהלים של Allwyn International AG ושופטת פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn, אמרה: "העבודה של Girlstart באוסטין, וברחבי ארה"ב, היא משמעותית וחשובה כאחד. ב-Allwyn, אנו תומכים באלה שלוקחים סיכונים - אך אנו מבינים שהרבה יותר קל לרדוף אחר החלומות שלך אם יש לך את הכישורים והביטחון להצליח, כמו גם הזדמנויות ומודלים לחיקוי כדי לעורר בך השראה. גירלסטארט עושה את זה בצורה מבריקה ואני שמחה לעזור להם להעצים עוד יותר נערות צעירות בתוך קהילת אוסטין ומחוצה לה".

אלן ג'ונס (Ellen Jones), ראשת תחום ESG בפורמולה 1, אמרה: "בפורמולה 1, אנו מונעים על ידי שאיפה מתמדת לעורר השראה בדור הבא וגישה פתוחה לספורט שלנו. Girlstart היא יוזמה נהדרת שגם מעוררת השראה בנשים צעירות שמתעניינות בנושאי STEM, וגם נותנת להן גישה להגשים את חלומותיהן, אז אנחנו שמחים שהן זכו בפרס הקהילה הגלובלית של F1 Allwyn. למחויבות שלהם תהיה השפעה עמוקה על רבות מהנערות הצעירות שהם תומכים בהן בכך שתעזור להן לקראת קריירה ב-STEM ובספורט מוטורי".

זוכה פרס הקהילה הגלובלית של F1® Allwyn, שיין וודס, Girlstart, אמר: "אנחנו מדמיינים עתיד שבו כל בחורה מאמינה שיש לה פוטנציאל לשנות את העולם באמצעות STEM ופורמולה 1 נתנה תמיכה עצומה לעבודה שלנו כאן באוסטין. התרומה של Allwyn תעשה את ההבדל הזה, ותבטיח שיש לנו את האספקה, הצוות וההכשרה הדרושים כדי להרחיב את התוכנית שלנו במהלך השנה הבאה ולהגדיל את מספר הנערות שנוכל לעורר השראה לעתיד".

הערות לעורכים

*על פי הדו"ח השנתי של NGCP על מצב הנערות והנשים ב- STEM

