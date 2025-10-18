Girlstart Memenangkan F1® Allwyn Global Community Award AS Perdana

F1 ® Allwyn Global Community Award AS Perdana diberikan kepada Austin STEM untuk prakarsa perempuan muda

Allwyn Global Community Award AS Perdana diberikan kepada Austin STEM untuk prakarsa perempuan muda Girlstart menerima donasi €100.000 dari Allwyn guna mendukung misinya memberdayakan perempuan muda untuk mengeksplorasi STEM dan mengejar impian mereka

AUSTIN, Texas, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, perusahaan hiburan multinasional berbasis lotre, dan Formula 1 telah mengumumkan Girlstart sebagai pemenang AS pertama F1® Allwyn Global Community Award dan menerima donasi €100.000 (setara lebih dari $117.000). Donasi, yang diberikan oleh Allwyn, akan digunakan untuk memajukan pekerjaan positif Allwyn di komunitas lokal dengan memperkenalkan karier STEM kepada perempuan muda yang secara historis telah terpinggirkan.

Berkantor pusat di pusat teknologi AS Austin - rumah bagi FORMULA 1® MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 - Girlstart adalah organisasi nasional yang memberdayakan perempuan muda untuk mengeksplorasi STEM. Girlstart menyediakan program luar sekolah yang menarik, dipimpin oleh staf dan mentor yang semuanya perempuan, dan dirancang untuk membantu para perempuan muda mengejar impian mereka tanpa memandang etnis atau latar belakang. Wanita masih kurang terwakili dalam karier STEM, yakni hanya sebanyak 34% pekerja STEM berpendidikan perguruan tinggi, dengan kurang dari 10% posisi tersebut dipegang oleh wanita kulit berwarna.*

Di Texas saja, setiap tahun Girlstart menjangkau lebih dari 1.800 perempuan muda berusia 9-14 tahun, melalui kamp, konferensi, dan aktivitas praktik STEM. Girlstart telah bekerja dengan F1 selama beberapa tahun demi mewujudkan STEM bagi perempuan muda di Austin melalui pengalaman yang menarik - dari sesi pengodean robot hingga akses belakang layar ke teknologi, teknisi, dan pengemudi balap di Circuit of the Americas F1.

Akhir pekan balapan ini, Girlstart akan berada di sirkuit selama sehari penuh untuk melakukan aktivitas dan bimbingan terkait STEM, termasuk program seperti desain trofi - yang akan menuntun mereka membuat trofi F1 khusus yang akan dinilai dan diberi penghargaan oleh para pembalap - serta balapan estafet di lintasan tempat para gadis dapat berlari bersama para atlet dan teknisi lainnya.

Selama 12 bulan ke depan, donasi dari Allwyn akan memungkinkan Girlstart untuk mendukung aktivitas ambisiusnya yang termasuk 33 program praktik STEM luar sekolah setiap minggu, kamp musim panas 16 minggu, dan Austin Girls di konferensi STEM, yang akan menjangkau lebih dari 1.250 perempuan muda di Texas Tengah.

F1® Allwyn Global Community Award, diluncurkan tahun ini sebagai bagian dari kemitraan multitahun antara F1 dan Allwyn, yang mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong perubahan positif dan memberi kembali kepada komunitas tempat mereka beroperasi. Selama musim 2025, total empat prakarsa lokal terkait F1 memberikan dampak positif di negara mereka - yang dapat meliputi kemajuan dalam pendidikan, budaya, kesejahteraan, dan keberlanjutan - yang akan dipilih oleh juri untuk masing-masing memenangkan donasi €100.000 dari Allwyn.

Dua pemenang lanjutan akan diberi F1® Allwyn Global Community Award musim ini di balapan berikut:

FORMULA 1 ® GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025 – 24-26 Oktober 2025

GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025 – 24-26 Oktober 2025 FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 – 20-22 November 2025

Ambisi Allwyn adalah memperluas Penghargaan hingga menjangkau lebih banyak balapan pada musim 2026, dan lebih lanjut merayakan proyek-proyek yang menciptakan perbedaan bermakna.

Katarína Kohlmayer, Anggota Dewan Direksi Allwyn International AG dan juri F1® Allwyn Global Community Award, berkata: "Pekerjaan Girlstart di Austin, dan di seluruh AS, bersifat signifikan dan penting. Di Allwyn, kami mendukung mereka yang mau mengambil risiko - tetapi kami memahami bahwa jauh lebih mudah mengejar impian jika Anda memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk sukses, serta peluang dan panutan yang menginspirasi Anda. Girlstart melakukan ini dengan brilian, dan saya senang dapat membantu mereka memberdayakan lebih banyak perempuan muda di dalam dan luar komunitas Austin."

Ellen Jones, Kepala ESG di Formula 1, mengatakan: “Di Formula 1, kami didorong dengan ambisi yang tak pernah padam untuk menginspirasi generasi selanjutnya dan membuka akses ke olahraga kami. Girlstart adalah prakarsa luar biasa yang menginspirasi wanita muda yang tertarik dalam subjek STEM, dan memberi mereka akses untuk mengejar mimpi mereka, sehingga kami sangat senang mereka memenangkan F1 Allwyn Global Community Award. Komitmen mereka akan memiliki dampak yang mendalam pada banyak perempuan muda yang mereka dukung dengan membantu mereka meraih karier di STEM dan olahraga bermotor.”

Pemenang F1® Allwyn Global Community Award, Shane Woods, Girlstart, mengatakan: “Kami membayangkan masa depan dengan setiap perempuan muda meyakini bahwa mereka memiliki potensi untuk mengubah dunia melalui STEM dan F1 telah menjadi dukungan besar untuk pekerjaan kami di sini di Austin. Donasi Allwyn akan membuat perbedaan besar, memastikan kami memiliki persediaan, staf dan pelatihan yang diperlukan untuk memperluas program kami dalam beberapa tahun ke depan dan meningkatkan jumlah perempuan muda yang dapat kami inspirasi untuk masa mendatang.”

Catatan untuk Editor

* Menurut laporan tahunan NGCP State of Girls and Women in STEM

Tentang Allwyn

Allwyn adalah operator lotre multinasional terkemuka. Allwyn mengembangkan lotre yang lebih baik yang memberikan lebih banyak manfaat untuk tujuan sosial dengan berfokus pada inovasi, teknologi, efisiensi, dan keamanan di beragam portofolio hiburan permainan kasual yang terus berkembang. Pendekatan yang mengutamakan lotre dengan berfokus pada permainan rekreasional yang terjangkau telah mengantarkan Allwyn meraih posisi terdepan di pasar bersama beragam merek tepercaya di seluruh Eropa di Austria, Republik Ceko, Yunani dan Siprus, Italia, Inggris Raya, serta di Amerika Serikat (Illionis).

Tentang kemitraan Allwyn dengan Formula 1®

Kemitraan multitahun dengan Formula 1® mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesadaran global terhadap Allwyn, dengan 24 seri balapan olahraga di seluruh dunia, 750 juta penggemar, dan 96 juta pengikut di media sosial, serta jangkauan luas melalui saluran penyiaran dan media hiburan.

Kemitraan ini akan memperkuat posisi Allwyn sebagai merek internasional yang mendorong dampak positif bagi komunitas di seluruh dunia, sebagai bagian dari rencana pertumbuhan globalnya.

Inti dari kemitraan ini adalah pengembangan berbagai prakarsa yang akan mendukung ambisi perusahaan untuk menjadi kontributor positif bagi masyarakat secara global. Dengan Allwyn dan Formula 1® yang sama-sama berkomitmen untuk memberdayakan penggemar dan komunitas lokal, kemitraan ini akan memberikan peluang bagi Allwyn untuk memanfaatkan basis penggemar internasional yang terus berkembang dalam kancah olahraga ini guna merayakan mereka yang membawa perubahan positif, serta membagikan kisah inspiratif tersebut ke tingkat global.

Tentang Formula 1®

Formula 1® dimulai pada tahun 1950 dan merupakan kompetisi balapan motor paling bergengsi di dunia, sekaligus seri olahraga tahunan yang paling populer di dunia. Formula One World Championship Limited merupakan bagian dari Formula 1® dan memegang hak komersial eksklusif atas FIA Formula One World Championship™. Formula 1® merupakan anak perusahaan Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) yang terkait dengan saham pelacakan Formula One Group. Logo F1, logo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB, dan merek terkait lainnya adalah merek dagang milik Formula One Licensing BV, sebuah perusahaan Formula 1. Semua hak cipta dilindungi undang-undang.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e7a8095-79e2-46fe-8541-11aa29fe45a9