Girlstart, F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드의 첫 미국 단체로 선정

F1 ® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드, 텍사스주 오스틴에서 여성 청소년들의 STEM 진출 돕는 기업에 첫 수여

Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드, 텍사스주 오스틴에서 여성 청소년들의 STEM 진출 돕는 기업에 첫 수여 Girlstart, Allwyn의 기부금 10만 유로 통해 여성 청소년들이 STEM 분야로의 진출을 모색하고 꿈을 좇도록 지원하는 데 박차 가할 것

텍사스주 오스틴, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 다국적 복권 기반 엔터테인먼트사 Allwyn과 Formula 1이 F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드의 첫 미국 수상 단체로 Girlstart를 선정했다. 수상 단체에는 10만 유로(약 11만 7,000달러)의 기부금이 전달된다. Allwyn이 제공하는 이 기부금은 전통적으로 소외된 여성 청소년들에게 STEM 진로를 소개하며 지역 사회에 긍정적으로 기여해온 Girlstart 활동을 확대하는 데 쓰일 예정이다.

Girlstart는 미국의 테크 허브이자 FORMULA 1® MSC 크루즈 미국 그랑프리 2025 개최 도시인 오스틴에 본사를 두었으며, 여성 청소년들이 STEM 분야로 진출할 수 있게 돕는 전국 규모 단체다. 여성으로만 구성된 직원과 멘토가 방과 후 프로그램을 통해 학생들이 인종, 배경과 무관하게 꿈을 좇을 수 있게 지원한다. STEM 진로 분야에서 여성의 참여율은 여전히 상대적으로 낮다. 대졸 STEM 인력 중 여성 비율은 34%에 그친다. 그중 유색인종 여성 비율은10% 미만이다*.

Girlstart는 매년 텍사스주에서만 9~14세 여성 청소년 1,800명을 대상으로 STEM 체험 캠프, 컨퍼런스 및 기타 행사를 진행한다. 또한 다년간 F1과 협력해오면서, 오스틴 지역 여성 청소년들에게 로봇 코딩 수업을 제공하고, F1 서킷 오브 디 아메리카스(Circuit of the Americas)에서 레이스 기술자, 엔지니어, 드라이버를 직접 만날 수 있는 체험 등, 흥미로운 행사를 기획해 STEM 분야의 장벽을 낮추고 있다.

레이스가 열리는 이번 주말, Girlstart는 서킷을 방문해 참가자들을 데리고 STEM 관련 활동 및 멘토링을 진행할 예정이다. 트로피 디자인 프로그램도 준비되었다. 참가자들이 직접 F1 트로피를 맞춤 제작하면 드라이버들이 평가 후 시상한다. 또한 여성 청소년들이 운동선수 및 엔지니어와 함께 트랙에서 달릴 수 있는 릴레이 레이스도 열린다.

이후 12개월 동안 Girlstart는 Allwyn의 기부금을 사용해 야심 찬 활동을 추진한다. 여기에는 33주간 매주 열리는 STEM 방과 후 프로그램 체험 캠프, 16주간 진행되는 여름 캠프, 센트럴 텍사스 지역에서 여성 청소년 1,250명이 참가하는 오스틴 걸스 인 STEM(Austin Girls in STEM) 컨퍼런스 등이 포함된다.

F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드는 F1과 Allwyn이 다년간 맺은 파트너십의 일환으로 출범한 시상식으로, 자신들이 사업을 운영하는 지역 사회에 긍정적 변화를 일으키고 받은 것을 환원하겠다는 공통 목표에서부터 출발했다. 2025년 시즌 동안, 해당 국가의 지역 사회에서 교육, 문화, 웰빙, 지속 가능성 발전을 포함해 긍정적 변화를 일으키고 있는 F1 연관 프로젝트 4건이 심사위원단의 심사를 거쳐 선정되어 Allwyn으로부터 각 1만 유로의 기부금을 받게 된다.

이번 시즌 중 F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드 수상 기업 2곳이 추가로 발표될 레이스 일정은 다음과 같다.

FORMULA 1 ® GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025 – 2025년 10월 24~26일

GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025 – 2025년 10월 24~26일 FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 – 2025년 11월 20~22일

Allwyn의 목표는2026 시즌에 더 많은 레이스가 포함되도록 시상식 규모를 키우고, 더 나아가 의미 있는 변화를 만들어내는 프로젝트를 더 많이 조명하는 것이다.

Allwyn International AG 이사, F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드 심사위원인 Katarína Kohlmayer는 다음과 같이 발언했다: “Girlstart가 오스틴과 미국 전역에서 하고 있는 일은 굉장히 뜻깊고 중요하다. Allwyn은 기회에 도전하는 사람들을 응원하지만, 성공할 만큼의 역량과 자신감을 갖추고 영감을 주는 기회와 롤모델이 있는 상태에서 꿈을 좇기가 훨씬 수월하다는 사실을 잘 알고 있다. Girlstart는 바로 그것을 위해 놀라운 일을 하고 있다. 그들이 오스틴 지역 사회를 넘어서까지 여성 청소년들에게 도움과 용기를 주는 데 힘을 보탤 수 있어 기쁘다.”

Formula 1의 ESG 총괄 Ellen Jones는 이렇게 발언했다: “Formula 1은 미래 세대에게 영감을 주고 그들이 우리 종목에 더 많이 진출하도록 하는 것을 꾸준한 목표로 좇고 있다. Girlstart는 STEM 분야에 관심 있는 여성 청소년들에게 영감을 주는 동시에 그들이 자신의 꿈을 이룰 기회를 제공하는 훌륭한 프로젝트를 진행하고 있다. 그들이 F1 Allwyn 글로벌 어워드를 수상한 것에 매우 기쁘다. 그들의 헌신이 여성 청소년들이 STEM 및 모터스포츠로 진출하는 데 큰 역할을 할 것이다.”

F1® Allwyn 글로벌 커뮤니티 어워드 수상자 Girlstart의 Shane Woods는 다음과 같이 말했다: “우리는 모든 여성 청소년이 STEM 분야에 진출해 세상을 바꿀 수 있다고 믿는 미래를 꿈꾼다. F1은 우리가 오스틴에서 활동하는 데 큰 도움을 주고 있다. 아울러 Allwyn의 기부금은 향후 1년간 프로그램을 확대하고 더 많은 여성 청소년에게 영감을 주기 위해 필요한 자원, 직원, 교육 프로그램을 확보하는 데 큰 기여를 할 것이다.

각주

* NGCP가 해마다 발표하는STEM 분야의 여성 통계 보고서에 근거함.

Allwyn 소개

다국적 기업인 올윈 (Allwyn)은 세계 유수의 복권 운영사로, 혁신·기술·효율성·안전성에 중점을 두어 성장하는 캐주얼 게임 엔터테인먼트 포트폴리오 전반에 걸쳐 더 많은 공익 환원을 실현하는 보다 개선된 복권을 만들어 가고 있다. Allwyn은 합리적이고 건전한 여가 중심의 복권 플레이에 집중하는 복권 우선 전략(lottery-first approach)을 통해 오스트리아, 체코, 그리스 및 키프로스, 이탈리아, 영국, 미국(일리노이주) 등 유럽과 미국 전역에서 신뢰받는 브랜드와 선도적 시장 지위를 확보하고 있다.

올윈(Allwyn)과 포뮬러 1® 파트너십 소개

올윈(Allwyn)과 포뮬러 1®의 다년간 파트너십은 전 세계 24개 레이스, 7억 5,000만 명의 팬, 9,600만 명의 소셜미디어 팔로워, 그리고 방송 채널과 엔터테인먼트 플랫폼 전반에 걸친 도달 범위를 기반으로, Allwyn의 글로벌 인지도 확대를 목표로 한다.

이 파트너십은 Allwyn이 추진하는 글로벌 성장 전략을 지원하는 동시에, 세계 곳곳에서 지역 사회에 긍정적 영향을 미치는 국제 브랜드로서의 입지를 더욱 강화한다.

협력의 핵심에는 Allwyn이 전 세계적으로 사회에 기여하는 긍정적 주체가 되겠다는 목표를 뒷받침하는 다양한 이니셔티브 개발이 있다. Allwyn과 포뮬러 1®은 모두 팬과 지역 사회를 강화하겠다는 공동의 의지를 갖고 있으며, 이번 파트너십을 통해 Allwyn은 포뮬러 1®의 계속해서 성장하는 글로벌 팬층을 활용해 긍정적 변화를 만들어가는 이들을 조명하고, 이들의 영감을 주는 이야기를 전 세계에 공유할 수 있는 기회를 얻게 된다.

포뮬러 1® (Formula 1®) 소개

포뮬러 1® (Formula 1®)레이싱은 1950년에 시작된 세계에서 가장 권위 있는 모터스포츠 대회이자, 전 세계에서 가장 인기 있는 연례 스포츠 시리즈이다. Formula One World Championship Limited는 포뮬러 1®의 일원으로서 FIA 포뮬러 원 월드 챔피언십™에 대한 독점 상업 권리를 보유하고 있다. 포뮬러 1®은 리버티 미디어 코퍼레이션(Liberty Media Corporation, 나스닥: FWONA, FWONK, LLYVA, LLVYK)의 자회사로, Formula One Group 트래킹 스톡에 귀속된다. F1 로고, F1 FORMULA 1 로고, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB 및 관련 표장은 모두 포뮬러 1 회사인 Formula One Licensing BV의 상표이다. 모든 권리는 포뮬러 측이 보유한다.

