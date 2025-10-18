Girlstart Memenangi Anugerah Komuniti Global Allwyn F1® AS Yang Pertama

Anugerah Komuniti Global Allwyn F1 ® AS yang pertama diberikan kepada inisiatif STEM untuk kanak-kanak perempuan di Austin

AUSTIN, Texas, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allwyn, syarikat hiburan multinasional berpaksikan loteri, bersama Formula 1, telah mengumumkan Girlstart sebagai pemenang Anugerah Komuniti Global Allwyn F1® AS yang pertama dan penerima sumbangan sebanyak €100,000 (bersamaan lebih $117,000). Sumbangan tersebut, yang disalurkan oleh Allwyn, akan digunakan untuk memperkukuh usaha positif Girlstart dalam komuniti setempat dengan memperkenalkan kerjaya STEM kepada kanak-kanak perempuan yang secara sejarahnya terpinggir.

Berpangkalan di pusat teknologi AS iaitu Austin — lokasi FORMULA 1® MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 — Girlstart ialah organisasi kebangsaan yang memperkasa kanak-kanak perempuan untuk meneroka bidang STEM. Organisasi ini menawarkan program luar sekolah yang interaktif dan menarik, dikendalikan oleh tenaga pengajar serta mentor wanita yang berwibawa, bertujuan membantu kanak-kanak perempuan mengejar cita-cita mereka tanpa mengira etnik atau latar belakang. Wanita masih kurang diwakili dalam bidang kerjaya STEM, dengan hanya 34% daripada tenaga kerja STEM berpendidikan tinggi terdiri daripada wanita dan kurang daripada 10% daripada jumlah tersebut dipegang oleh wanita daripada golongan minoriti etnik.*

Girlstart memberi manfaat kepada lebih 1,800 kanak-kanak perempuan berumur 9–14 tahun di Texas setiap tahun melalui kem, persidangan dan aktiviti STEM berasaskan pengalaman langsung. Organisasi ini juga telah bekerjasama dengan F1 selama beberapa tahun untuk menjadikan STEM lebih menarik kepada kanak-kanak perempuan di Austin melalui pelbagai pengalaman interaktif — daripada sesi pengekodan robot hingga akses eksklusif di sebalik tabir terhadap teknologi perlumbaan, jurutera dan pemandu di Litar F1 Benua Amerika.

Pada hujung minggu perlumbaan ini diadakan, Girlstart akan berada di litar untuk mengadakan pelbagai aktiviti dan bimbingan berkaitan STEM, termasuk program seperti reka bentuk trofi — yang mana para peserta akan mencipta trofi F1 khas yang akan dinilai dan menerima hadiah daripada para pemandu — serta perlumbaan berganti-ganti di trek yang memberi peluang kepada kanak-kanak perempuan untuk berlari bersama atlet dan jurutera yang lain.

Sepanjang 12 bulan akan datang, sumbangan daripada Allwyn akan membolehkan Girlstart menyokong pelbagai inisiatif yang berimpak tinggi termasuk 33 program STEM selepas waktu sekolah setiap minggu, kem musim panas 16 minggu serta persidangan Austin Girls in STEM, yang dijangka memberi manfaat kepada lebih daripada 1,250 kanak-kanak perempuan di Texas Tengah.

Anugerah Komuniti Global Allwyn F1®, yang diperkenalkan tahun ini sebagai sebahagian daripada kerjasama berbilang tahun antara F1 dan Allwyn, mencerminkan komitmen bersama untuk memacu perubahan positif serta memberi sumbangan semula kepada komuniti tempat ia beroperasi. Sepanjang musim F1 2025, sebanyak empat inisiatif tempatan yang berkaitan dengan F1 dan memberi impak positif di negara masing-masing — termasuk dalam bidang pendidikan, budaya, kesejahteraan, dan kelestarian — akan dipilih oleh panel juri untuk menerima sumbangan €100,000 setiap satu daripada Allwyn.

Dua lagi pemenang Anugerah Komuniti Global Allwyn F1® musim ini akan diumumkan di perlumbaan yang berikut:

FORMULA 1 ® GRAND PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 – 24 hingga 26 Oktober 2025

GRAND PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 – 24 hingga 26 Oktober 2025 FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025 – 20 hingga 22 November 2025

Allwyn berhasrat untuk meluaskan Penganugerahan ini kepada lebih banyak perlumbaan pada musim 2026, sekali gus meraikan lebih banyak projek yang membawa perubahan bermakna kepada masyarakat.

Katarína Kohlmayer, Ahli Lembaga Pengarah Allwyn International AG dan juri Anugerah Komuniti Global Allwyn F1®, berkata: “Usaha Girlstart di Austin dan di seluruh AS amat besar maknanya dan sangat penting. Di Allwyn, kami meraikan mereka yang berani mencuba — namun kami juga memahami bahawa adalah lebih mudah untuk mengejar impian jika seseorang mempunyai kemahiran dan keyakinan untuk berjaya, serta peluang dan contoh teladan yang dapat memberi inspirasi. Girlstart melaksanakan perkara ini dengan cemerlang dan saya berasa amat gembira dapat membantunya memperkasa lebih ramai lagi kanak-kanak perempuan di komuniti Austin dan di luar kawasan tersebut.”

Ellen Jones, Ketua ESG di Formula 1, berkata: “Di Formula 1, kami digerakkan oleh aspirasi berterusan untuk menginspirasi generasi baharu dan memperluas akses kepada sukan ini. Girlstart ialah inisiatif hebat yang bukan sahaja memberi inspirasi kepada wanita muda yang berminat dalam bidang STEM, tetapi juga membuka peluang kepada mereka untuk mengejar impian, jadi kami amat berbesar hati kerana ia telah memenangi Anugerah Komuniti Global Allwyn F1. Komitmen Girlstart akan memberi kesan mendalam kepada ramai kanak-kanak perempuan yang menerima sokongannya, membantu mereka membina kerjaya dalam bidang STEM dan sukan permotoran.”

Pemenang Anugerah Komuniti Global Allwyn F1®, Shane Woods daripada Girlstart, berkata: “Kami membayangkan masa depan yang mana setiap kanak-kanak perempuan percaya bahawa mereka mempunyai potensi untuk mengubah dunia melalui STEM dan F1 telah memberikan sokongan besar terhadap usaha kami di Austin. Sumbangan daripada Allwyn akan membawa perubahan besar, memastikan kami mempunyai bekalan, tenaga kerja dan latihan yang mencukupi untuk mengembangkan program kami sepanjang tahun hadapan serta meningkatkan jumlah kanak-kanak perempuan yang dapat kami inspirasikan untuk masa depan.”

* Berdasarkan laporan tahunan State of Girls and Women in STEM oleh NGCP.

Perihal Allwyn

Allwyn ialah pengendali loteri multinasional terkemuka. Allwyn membina sistem loteri yang lebih baik dan menyumbang lebih banyak kepada tujuan kebajikan dengan menumpukan kepada inovasi, teknologi, kecekapan dan keselamatan dalam portfolio hiburan permainan kasual yang semakin berkembang. Pendekatan berasaskan loteri yang memberi tumpuan kepada permainan rekreasi mampu milik telah menjadikan Allwyn sebagai peneraju pasaran dengan jenama yang dipercayai di seluruh Eropah termasuk di Austria, Republik Czech, Greece dan Cyprus, Itali, United Kingdom serta Amerika Syarikat (Illinois).

Perihal Kerjasama Allwyn dengan Formula 1®

Kerjasama berbilang tahun dengan Formula 1® ini menandakan langkah strategik bagi meningkatkan kesedaran global terhadap jenama Allwyn. Dengan 24 perlumbaan di seluruh dunia, 750 juta peminat, 96 juta pengikut di media sosial, serta jangkauan luas melalui saluran penyiaran dan platform hiburan, kerjasama ini membuka peluang besar untuk penjenamaan global Allwyn.

Perkongsian ini akan mengukuhkan kedudukan Allwyn sebagai jenama antarabangsa yang memacu impak komuniti di seluruh dunia bagi menyokong rancangan pertumbuhan globalnya.

Teras perkongsian ini adalah pembangunan inisiatif yang akan menyokong cita-cita syarikat untuk menjadi penyumbang positif kepada masyarakat di peringkat global. Dengan Allwyn dan Formula 1® sama-sama komited untuk memperkasa peminat dan komuniti setempat, kerjasama ini membolehkan Allwyn memanfaatkan pangkalan peminat antarabangsa sukan ini yang terus berkembang untuk meraikan individu serta organisasi yang membawa perubahan positif, sambil berkongsi kisah-kisah inspirasi ini di peringkat global.

Perihal Formula 1®

Perlumbaan Formula 1® bermula pada tahun 1950 dan merupakan pertandingan perlumbaan kereta paling berprestij di dunia serta siri sukan tahunan paling popular di peringkat global. Formula One World Championship Limited ialah sebahagian daripada Formula 1® dan memegang hak komersial eksklusif untuk Kejohanan Dunia FIA Formula One™. Formula 1® merupakan anak syarikat Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) yang dikaitkan dengan saham penjejakan Formula One Group. Logo F1, logo F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB dan tanda berkaitan adalah tanda dagang Formula One Licensing BV, sebuah syarikat Formula 1. Hak cipta terpelihara.

