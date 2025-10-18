首届美国 F1 ® Allwyn Global Community Award 奖授予奥斯汀 STEM 女性培养计划

Allwyn Global Community Award 奖授予奥斯汀 STEM 女性培养计划 Allwyn 向 Girlstart 捐赠 10 万欧元，以支持其赋能女性探索 STEM 职业并追寻梦想的使命

德克萨斯州奥斯汀市, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨国博彩娱乐公司 Allwyn 与 Formula 1 联合宣布，Girlstart 荣获首届美国 F1® Allwyn Global Community Award 奖，并获得 Allwyn 提供的 10 万欧元（约合 11.7 万美元）捐款。 此款项将支持 Girlstart 在本地社区的积极举措，向长期被边缘化的女性推广 STEM 职业。

Girlstart 是一个致力于赋能女性探索 STEM 领域的全国性组织，总部设在美国科技中心奥斯汀，后者也是 FORMULA 1® MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2025 大奖赛的举办地。 该组织提供富有创意的课外项目，由充满热情的全女性员工和导师主导，旨在帮助来自不同种族和背景的女孩追寻梦想。 女性在 STEM 领域的比例仍然偏低，仅占受过高等教育的 STEM 从业者的 34%，其中有色人种女性的比例更是不到 10%。*

仅在德克萨斯州，Girlstart 每年通过 STEM 实践营、会议和活动，帮助超过 1,800 名 9-14 岁女孩。 多年来，Girlstart 一直与 F1 合作，在奥斯汀举办各种激动人心的实践活动，包括机器人编程课程以及与 F1 Circuit of the Americas 赛车技师、工程师和车手的幕后交流等，让女孩们真切感受 STEM 的魅力。

本周末赛事期间，Girlstart 将在赛场举办为期一天的 STEM 相关活动和指导，包括奖杯设计和赛道接力赛等项目，女孩们将参与 F1 奖杯定制设计，并由车手评选和颁奖，同时还有机会与其他运动员和工程师并肩奔跑。

Allwyn 捐赠的款项将助力 Girlstart 在未来 12 个月内大展拳脚，包括举办 33 场每周一次的 STEM 课后实践营、16 场为期一周的 STEM 夏令营以及 Austin Girls in STEM 大会，预计惠及中德克萨斯州超过 1,250 名女孩。

F1® Allwyn Global Community Award 于今年创立，作为 F1 与 Allwyn 多年合作的成果之一，彰显了双方推动积极变革、回馈业务所在社区的共同承诺。 在 2025 年赛季，评委团将选出四个与 F1 相关且在各自国家/地区产生积极影响的地方倡议，这些倡议可涵盖教育、文化、民生和可持续发展领域的创新和进步。每个获奖倡议都将获得由 Allwyn 提供的 10 万欧元捐款。

另外两位获奖者将在本赛季亲临以下赛场，出席 F1® Allwyn Global Community Award 颁奖仪式：

FORMULA 1 ® GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025——2025 年 10 月 24-26 日

GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO 2025——2025 年 10 月 24-26 日 FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2025——2025 年 11 月 20-22 日

Allwyn 计划在 2026 赛季增加奖项数量，扩大赛事覆盖范围，并进一步表彰那些带来积极变化的项目。

Allwyn International AG 董事会成员、F1® Allwyn Global Community Award 评委 Katarína Kohlmayer 表示：“Girlstart 在奥斯汀及全美的工作具有深远意义。 Allwyn 始终支持那些敢于冒险的人，但我们深知，如果拥有成功所需的技能和信心，以及激励人心的机遇和榜样，会让逐梦之路更加顺利。 Girlstart 在这方面做得非常出色，我很高兴能帮助他们助力奥斯汀及其他地区更多年轻女性成长。”

Formula 1 ESG 负责人 Ellen Jones 表示：“ Formula 1 始终致力于激励下一代并推广赛车运动。 Girlstart 的倡议十分出色，不仅激励了对 STEM 感兴趣的年轻女性，还为她们提供了追逐梦想的机会，我们很高兴该组织获得 F1 Allwyn Global Community Award 奖。 他们致力于帮助年轻女性在 STEM 和赛车领域实现职业发展，将对众多年轻女性的未来产生深远影响。”

F1® Allwyn Global Community Award 获奖者、来自 Girlstart 的 Shane Woods 表示：“我们设想一个未来，所有女孩都相信自己能通过 STEM 改变世界，F1 对我们在奥斯汀的工作给予了大力支持。 Allwyn 的捐款将发挥重要作用，确保我们在未来一年有充足的物资、人员和培训资源，扩大项目规模，并激励更多女孩追求梦想。”

编者注

* 数据来源于 NGCP 年度报告 State of Girls and Women in STEM

关于 Allwyn

Allwyn 是领先的跨国彩票运营商， Allwyn 注重创新、技术、效率和安全，致力于通过不断扩展休闲娱乐领域，推动彩票行业发展，将更多收益回馈社会公益事业。 Allwyn 采取“彩票先行”战略，专注于提供实惠亲民的娱乐体验，现已发展成为值得信赖的娱乐品牌，在奥地利、捷克、希腊、塞浦路斯、意大利、英国等欧洲国家以及美国伊利诺伊州占据市场领先地位。

关于 Allwyn 与 Formula 1® 的合作关系

与 Formula 1® 多年的合作体现了 Allwyn 致力于提升全球品牌影响力。F1 每年在全球举办 24 场比赛，拥有 7.5 亿粉丝和 9,600 万社交媒体关注者，且其影响力覆盖广播频道和娱乐媒体。

此合作将巩固 Allwyn 作为推动全球社区影响力的国际品牌地位，进而助力其实现全球扩张计划。

此合作的核心在于制定一系列支持 Allwyn 雄心壮志的倡议，即在全球范围内成为对社会有积极贡献的企业。 由于 Allwyn 和 Formula 1® 都致力于为粉丝和当地社区赋能，此次合作将使 Allwyn 能够利用赛车运动不断壮大的国际粉丝群体，表彰那些正在带来积极变化的倡议，并在全球范围内分享这些鼓舞人心的故事。

关于 Formula 1®

Formula 1® 赛车始于 1950 年，是世界上最具声望的汽车赛事，也是全球最受欢迎的年度体育系列赛事。 Formula One World Championship Limited 隶属于 Formula 1®，并拥有 FIA Formula One World Championship™ 的独家商业权利。 Formula 1® 是 Liberty Media Corporation（纳斯达克股票代码：FWONA、FWONK、LLYVA、LLYVK）旗下子公司，属于 Formula One Group 追踪股票。 F1 徽标、F1 FORMULA 1 徽标、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP（国际汽联一级方程式世界锦标赛）、GRAND PRIX（大奖赛）、PADDOCK CLUB（围场俱乐部）及相关标识均属于 Formula 1 旗下公司 Formula One Licensing BV 的商标。 版权所有，违者必究。

