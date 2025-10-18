Girlstart 贏得首屆美國 F1® Allwyn Global Community Award

首屆美國 F1 ® Allwyn Global Community Award 頒予奧斯汀女童 STEM 倡議計劃

Allwyn Global Community Award 頒予奧斯汀女童 STEM 倡議計劃 Girlstart 獲 Allwyn 捐贈 10 萬歐元，支持其賦權女童探索 STEM 及勇敢追夢的使命

奧斯汀，德州, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨國彩票娛樂公司 Allwyn 與 Formula 1 宣佈 Girlstart 成為首屆美國 F1® Allwyn Global Community Award 的獲獎機構，並獲頒發 Allwyn 的 10 萬歐元（相當於超過 11.7 萬美元）捐款。 這筆款項由 Allwyn 慷慨捐出，將協助 Girlstart 加強造福本地社區，為歷來處於弱勢的女童開創 STEM 事業發展路向。

Girlstart 乃全國性機構，總部設於美國的科技樞紐奧斯汀 – 即 2025 年 FORMULA 1® MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 的舉辦地點 – 專注啟發女童探索 STEM 領域， 提供引人入勝的課外課程，由全女班職員及導師帶領，旨在協助不同族裔及背景的女童追尋夢想。 STEM 行業女性比例不足，大學學歷 STEM 工作者中女性僅佔 34%，而少於 10% 職位由有色人種女性擔任。*

Girlstart 每年僅在德州就接觸超過 1,800 名 9 至 14 歲的女童，透過實作型 STEM 夏令營、會議及活動啟發潛能。 該機構與 F1 合作多年，透過從機械人編程課程，到深入 F1 美洲賽道後台接觸賽車科技、工程師及車手等精彩體驗，讓奧斯汀女童親身感受 STEM 的奧秘。

今個賽事週末，Girlstart 將進駐賽道舉行全日 STEM 活動與指導，包括讓女童設計專屬 F1 獎盃而由車手評審及頒獎的設計項目，以及讓女童與運動員和工程師同場競技的跑道接力賽。

未來 12 個月，Allwyn 捐款將支持 Girlstart 推行多項宏大活動，包括 33 週實作型 STEM 課後課程、16 個為期一週的夏令營及奧斯汀女童 STEM 會議，預計觸及德州中部超過 1,250 名女童。

創立 F1® Allwyn Global Community Award 是 F1 與 Allwyn 多年來合作關係的其中一部分，體現雙方致力推動積極變革、回饋營運所在社區的共同理念。 在 2025 年賽季期間，評審將選出總共四項在其國家創造正面影響力的 F1 本地倡議計劃，表揚其在教育、文化、福祉和可持續發展方面的貢獻。每間獲獎機構將贏得 Allwyn 的 10 萬歐元捐款。

本賽季的 F1® Allwyn Global Community Award 另外兩間獲獎機構將於 2025 年下列大賽頒發：

2025 年 FORMULA 1 ® GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO – 2025 年 10 月 24 日至 26 日

GRAND PREMIO DE LA CUIDAD DE MEXICO – 2025 年 10 月 24 日至 26 日 2025 年 FORMULA 1® HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX – 2025 年 11 月 20 日至 22 日

Allwyn 期望於 2026 賽季將此大獎擴展至更多賽站，持續嘉許創造顯著改變的計劃。

Allwyn International AG 董事會成員兼 F1® Allwyn Global Community Award 評審 Katarína Kohlmayer 表示：「Girlstart 於奧斯汀及全美的工作意義重大而影響深遠。 Allwyn 宣揚敢於冒險的精神 – 但我們深知，當擁有成功的技能與自信，加上激勵人心的機會及榜樣，追夢會輕鬆得多。 Girlstart 在此方面表現出色，我很高興能助其推動奧斯汀社區乃至更遠地區的更多年輕女童。」

Formula 1 環境、社會與管治 (ESG) 主管 Ellen Jones 表示：「F1 我們始終秉持激勵下一代、開放賽事參與機會的宏願。 Girlstart 是極佳的倡議計劃，既能鼓舞年輕女性投身 STEM 領域，亦能賦予追夢機會，我們很高興他們獲選為 F1 Allwyn Global Community Award 得主。 機構的矢志投入，將透過幫助受助女童走向 STEM 與賽車運動事業，發揮深遠作用。」

F1® Allwyn Global Community Award 得主、Girlstart 代表 Shane Woods 表示：「我們憧憬未來每位女童都相信自己能透過 STEM 改變世界，而 F1 對我們在奧斯汀的工作幫助良多。 Allwyn 的捐款將創造重大改變，確保我們擁有必要物資、人員及培訓，於來年擴展計劃，並啟發更多女童迎向未來。」

編輯備註

* 根據 NGCP 年度《STEM 領域女童與女士現況》(State of Girls and Women in STEM) 報告

關於 Allwyn

Allwyn 是首屈一指的跨國彩票營運商。 Allwyn 以積極創新、先進技術、高效營運與安全規範打造優越彩票業務，透過持續擴展的休閒博彩娛樂組合創造更多公益回報。 Allwyn 堅持彩票優先策略，專注提供平價實惠的娛樂，成功在歐洲的奧地利、捷克共和國、希臘與塞浦路斯、意大利、英國，以及美國的伊利諾州等市場取得領先地位及品牌商譽。

關於 Allwyn 與 Formula 1®

的合作夥伴關係Allwyn 與 Formula 1® 多年密切合作，透過一級方程式賽車全年 24 站國際大獎賽、7.5 億忠實車迷和 9,600 萬社交媒體粉絲群，以及覆蓋各類廣播平台與娛樂渠道的強大傳播力，Allwyn 的國際影響力將邁上新台階。

是次合作將鞏固 Allwyn 作為推動全球社區影響力的國際品牌地位，支持品牌的全球發展計劃。

合作核心在於開發各項計劃，支持該公司成為全球社會正向力量的宏願。 Allwyn 與 Formula 1® 同樣致力支持忠實愛好者及本地社區，是次合作將讓 Allwyn 有機會運用一級方程式賽車不斷擴大的國際粉絲群，表彰創造正向改變的貢獻者，並在全球各地分享這些鼓舞人心的故事。

關於 Formula 1®

Formula 1® 賽車運動始於 1950 年，既是全球最具聲望的賽車競技，也是全球最具人氣的年度體育系列賽事。 Formula One World Championship Limited 是 Formula 1® 旗下機構，持有 FIA Formula One World Championship™ 的專屬商業授權。 Formula 1®® 是 Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) 的附屬公司，隸屬 Formula One Group 追蹤股票範疇。 F1 標誌、F1 FORMULA 1 標誌、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUB 及相關標誌是 Formula 1 旗下公司 Formula One Licensing BV 的商標。 版權所有。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e7a8095-79e2-46fe-8541-11aa29fe45a9