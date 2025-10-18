Cearvol präsentiert auf der EUHA 2025 sein komplettes Hörgeräte-Sortiment und stellt sein Flaggschiff Wave mit fortschrittlicher KI- und Touchscreen-Technologie vor

NÜRNBERG, Deutschland, Oct. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cearvol, ein führender Innovator in der Akustikbranche, wird auf der EUHA 2025 sein komplettes Sortiment an Hörgeräten der nächsten Generation vorstellen, darunter seine intelligenten Aquarius Hörbrillen und das kompakte Ohrclip-Modell Liberte. Im Mittelpunkt steht Wave, das Flaggschiffmodell der Marke, ergänzt durch das stilvolle Wave Lite und das ultrakompakte Nano. Cearvol definiert moderne Hörlösungen neu.

Wave basiert auf Cearvol AI 2.0 und liefert dank tiefgreifender Geräuschspektrumanalyse und Richtmikrofonen eine professionelle Klangqualität. Die leistungsstarke Geräuschunterdrückung sorgt für einen natürlichen, klaren Klang auch in lauten Umgebungen – ein wichtiger Schwerpunkt für die Branche in diesem Jahr. Das Touchscreen-Ladecase ermöglicht eine intuitive Steuerung ohne Smartphone und hebt Wave von herkömmlichen Hörgeräten mit winzigen, schwer zu bedienenden Tasten ab.

Wave Lite baut auf diesen Innovationen auf und überzeugt mit einem stilvollen, ohrhörer-ähnlichen Design und nahtlosem Bluetooth-Streaming. Damit spricht es Nutzerinnen und Nutzer an, die in ihrem Alltag sowohl Klarheit als auch Konnektivität wünschen. Nano ist nahezu unsichtbar und einfach zu bedienen und wurde entwickelt, um im Alltag wieder natürliche Gespräche zu ermöglichen, ohne das Unbehagen oder Stigma, das oft mit herkömmlichen Hörgeräten verbunden ist.

„Unsere Vision lautet ‚Technologie, die Vertrauen neu definiert‘“, so Ken, Gründer von Cearvol. „Unsere Mission ist einfach: Wir möchten sicherstellen, dass Menschen mit Hörverlust in Bezug auf Gesundheit, Technologie und Barrierefreiheit gleichberechtigt sind. „Stylish Hearing, Vibrant Living“ ist für uns mehr als nur ein Slogan. Wir entwickeln Hörlösungen, die nicht nur den Klang wiedergeben. Sie helfen Menschen dabei, ihr Selbstvertrauen zurückzugewinnen und ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten.“

Cearvol lädt Medienvertreter, Händler und Hörgeräteakustiker vom 22. bis 24. Oktober 2025 zu einem Besuch in Halle 7 – Stand 242 auf dem Messegelände Nürnberg ein. Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, aus erster Hand zu erleben, wie die neuesten Technologien von Cearvol – basierend auf KI, verbesserter Geräuschunterdrückung und intuitiver Touch-Steuerung – die Zukunft der Hörgesundheit gestalten.

Über Cearvol

Cearvol ist eine Marke für Hörgesundheit, die intelligente Technologie mit einem auf den Menschen ausgerichteten Design verbindet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, stilvolle, nutzerfreundliche Hörlösungen auf Basis künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Ihr Ziel ist es, nicht nur das Hörvermögen zu verbessern, sondern den Nutzern zu helfen, wieder mit der Welt in Kontakt zu treten und selbstbewusster zu leben – mit Klarheit, Komfort und Sorgfalt.

