Communiqué - Kering et L'Oréal scellent une alliance dans la beauté - 20251019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE







KERING ET L'ORÉAL SCELLENT UNE ALLIANCE DANS LE DOMAINE DE LA BEAUTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Paris et Clichy, France. 19 octobre 2025. Kering et L’Oréal ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat stratégique de long terme dans la beauté et le bien-être de luxe. Cet accord ferme couvre l’acquisition de la Maison Creed par L’Oréal, la signature des licences de beauté et de fragrances de Maisons emblématiques de Kering, et une coentreprise exclusive visant à explorer des opportunités de développement dans le domaine du bien-être et de la longévité.

S'appuyant sur le succès d'Yves Saint Laurent Beauté, cette alliance vient consolider la longue histoire de collaboration entre deux leaders mondiaux aux atouts complémentaires : d’une part, les marques de luxe emblématiques de Kering et d’autre part, l'expertise inégalée de L'Oréal dans la beauté, afin d'accélérer la croissance de ces marques et créer une valeur significative dans ces catégories à fort potentiel.

Selon les termes de cet accord, Kering dispose du droit de céder Kering Beauté, y compris la Maison Creed, à L'Oréal. Grand nom historique de la haute parfumerie, Creed figure parmi les plus grandes Maisons de parfums de luxe, réputée pour son savoir-faire et sa maîtrise des ingrédients naturels rares. Au sein de L'Oréal Luxe, Creed sera idéalement positionnée pour accélérer encore davantage son développement mondial sur les marchés des fragrances masculines et féminines.

Par ailleurs, le partenariat comprend les droits de conclure un accord de licence exclusif d’une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution des produits parfum et beauté de Gucci, démarrant après l'expiration de la licence actuelle avec Coty, dans le respect des obligations du groupe Kering au titre de l’accord de licence existant.

Kering accordera également à L'Oréal les licences exclusives d’une durée de cinquante ans pour la création, le développement et la distribution de produits parfum et beauté pour Bottega Veneta et Balenciaga, à compter de la réalisation de l’opération.

Un comité stratégique sera mis en place afin d'assurer la coordination entre les marques de Kering et L'Oréal et de suivre les progrès de notre partenariat.

L'accord, comprenant la cession de Creed et l'établissement des licences de 50 ans pour les Maisons iconiques de Kering, s’élève à 4 milliards d'euros, payables en numéraire à la réalisation de l’opération, prévue pour le premier semestre 2026. L'Oréal versera également des redevances à Kering pour l'utilisation des marques sous licence.

En complément du partenariat beauté, Kering et L'Oréal s'associent pour explorer des opportunités stratégiques à la croisée du luxe, du bien-être et de la longévité. Ce partenariat exclusif, prévu sous la forme d'une co-entreprise à 50/50, permettra de créer des expériences et des services combinant les capacités d'innovation de L'Oréal et la connaissance approfondie des clients du luxe de Kering.

« Cette alliance stratégique marque une étape décisive pour Kering », a déclaré Luca de Meo, Directeur général de Kering. « En nous associant au leader mondial de la beauté, nous accélérerons considérablement le développement des fragrances et des cosmétiques pour nos plus grandes Maisons, leur permettant ainsi d'atteindre une taille critique dans cette catégorie et de libérer leur immense potentiel à long terme, comme l'a fait Yves Saint Laurent Beauté sous la conduite de L'Oréal. Ensemble, nous explorerons également de nouveaux horizons dans le domaine du bien-être, en combinant l'expertise inégalée de L'Oréal et notre rayonnement unique dans le secteur du luxe. Ce partenariat nous permet de nous concentrer sur ce qui nous définit le mieux : notre puissance créative et l'attractivité de nos Maisons. »

« Je suis ravi de sceller cette alliance stratégique à long terme avec l'un des groupes de luxe les plus prestigieux, créatifs et visionnaires au monde. Ce partenariat renforcera encore notre position de numéro un mondial de la beauté de luxe et nous permettra d'explorer ensemble de nouvelles voies dans le domaine du bien-être », a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur général de L'Oréal Groupe. « L'ajout de ces marques extraordinaires complète parfaitement notre portefeuille existant et élargit considérablement notre présence dans de nouveaux segments dynamiques de la beauté de luxe. Grâce à Creed, nous nous imposerons comme l'un des principaux acteurs du marché en pleine croissance des parfums de niche. Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga sont toutes des marques de couture exceptionnelles qui présentent un énorme potentiel de croissance. »

L'accord est assorti de conditions habituelles en la matière y compris relativement aux autorisations réglementaires. L’accord est également soumis aux obligations de Kering en matière de droit du travail français et comprend le droit pour Kering de céder Kering Beauté à L’Oréal dans le cadre d’une exclusivité accordée à L’Oréal.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.

À propos de L’Oréal

Depuis 115 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 43,48 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 21 centres de recherche répartis dans 13 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 8 000 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.

Contacts Kering

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Caroline Bruel +33 (0)1 45 64 62 53 caroline.bruel-ext@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Aurélie Husson-Dumoutier +33 (0)1 45 64 60 45 aurelie.husson-dumoutier@kering.com

Contacts L’Oréal

Actionnaires individuels Pascale Guérin +33 (0)1 49 64 18 89 pascale.guerin@loreal.com





Actionnaires financiers et investisseurs institutionnels Eva Quiroga +33 (0)7 88 14 22 65 eva.quiroga@loreal.com Media Brune Diricq +33 (0)6 63 85 29 87 brune.diricq@loreal.com Arnaud Fraboul +33 (0)6 40 13 62 14 arnaud.fraboul@loreal.com







Pièce jointe